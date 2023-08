Test de la Garmin Fenix 7 Pro : cette montre de sport haut de gamme bénéficie d'un équipement pro

La Garmin Fenix 7 Pro est une montre performante qui cible les amateurs de sport en extérieur. Que vous soyez randonneur ou que vous souhaitiez bénéficier des meilleures fonctions de suivi sportif, d'entraînement et d'analyse proposées par Garmin, cette montre ne vous décevra pas. Cependant, si vous possédez déjà une Fenix 7, vous pouvez bénéficier d'un grand nombre de ces fonctionnalités pour moins cher et garder cet argent supplémentaire pour votre prochaine grande aventure.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Garmin Fenix 7 Pro : test d'une minute

La Garmin Fenix 7 Pro est une nouvelle version de la Fenix 7, lancée début 2022. Ce n'est pas la première fois que Garmin lance une version Pro de sa montre riche en fonctionnalités destinée aux amateurs de plein air et censée combler le vide avant la Fenix 8.

Pour la Fenix 7 Pro, la grande nouvelle est que l'une des meilleures montres Garmin cherche à améliorer encore les choses au niveau de l'affichage et du suivi de la fréquence cardiaque et souhaite désormais vous aider à mieux comprendre à quel point vous êtes équipé pour affronter les collines et les épreuves d'endurance.

La Fenix 7 est une montre impressionnante et la Pro ne déroge pas à la règle. Elle offre un large éventail de profils sportifs, de mesures, d'informations sur l'entraînement et l'analyse, ainsi qu'une autonomie de batterie qui vous éloigne du chargeur pendant des semaines.

Le problème de la Pro est que la plupart des fonctions logicielles importantes ont été transférées à l'ancienne série Fenix 7, ce qui rend la version Pro plus difficile à vendre pour les propriétaires d'anciennes Fenix et pour ceux qui veulent vraiment les nouvelles fonctions outdoor que Garmin a à offrir.

Garmin Fenix 7 Pro : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Garmin Fenix 7 Pro : caractéristiques techniques Composant Garmin Fenix 7 Pro (47mm) Dimensions 47 x 47 x 14.5 mm Poids 78g Affichage Écran tactile MIP de 1,3 pouce 260 x 260 Boîtier/cadran Polymère et acier inoxydable GPS GPS, GLONASS, Galileo, multifréquence Batterie 22 jours, 73 heures GPS, solaire Connection Bluetooth, ANT+ et Wi-Fi Résistance à l'eau Jusqu'à 100 m

Garmin Fenix 7 Pro : prix et disponibilité

(Image credit: Michael Sawh)

799 $ aux États-Unis

749,99 £ au Royaume-Uni

1 349 $ en Australie

849,99 € en France (Solar Edition)

La Garmin Fenix 7 Pro est disponible à l'achat directement auprès de Garmin et d'un grand nombre d'autres détaillants, dont Amazon. Son prix de vente conseillé est de 849,99 euros.

Garmin Fenix 7 Pro : design et écran

(Image credit: Michael Sawh)

Nouvel écran plus clair

Même facteur de forme robuste

Nouvelle lampe de poche

La Fenix 7 Pro, tout comme la 7 standard, est une montre conçue pour résister à des conditions difficiles. Ainsi, contrairement aux montres Forerunner de Garmin, telles que la Garmin Forerunner 265, vous pouvez vous attendre à un boîtier plus épais, à un métal plus résistant et à un niveau de protection contre l'eau plus élevé.

Comme la 7, la 7 Pro est disponible en trois tailles de boîtier. Nous avons choisi la version 47 mm, qui est très similaire à la Fenix 7 47 mm en termes de sensation au porter, de poids et d'encombrement au poignet.

Il s'agit d'un boîtier en polymère avec de l'acier au dos et une lunette en acier inoxydable, ce qui permet à cette montre de peser 79 g. Garmin l'associe à des bracelets QuickFit de 22 mm, de sorte qu'il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour l'enlever et en mettre un nouveau. La montre est étanche jusqu'à 100 mètres, ce qui la rend idéale pour la natation en piscine ou en eau libre.

L'écran transflectif à mémoire de pixels de 1,3 pouce, d'une résolution de 260 x 260, est au centre de l'appareil. Garmin affirme qu'il s'agit d'un écran amélioré par rapport à celui de la version non Pro 7. Nous pouvons dire qu'il est un peu plus lumineux, mais il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Il s'agit toujours d'une technologie d'affichage qui offre une bonne lisibilité à l'intérieur et à l'extérieur, et la réactivité de l'écran tactile est aussi bonne que celle que l'on trouve actuellement sur une montre de sport. Il ne sera jamais aussi lumineux que l'écran AMOLED de la série Epix, mais il est excellent pour l'autonomie de la batterie.

Au-dessus de cet écran se trouve le PowerGlass de Garmin, ce qui signifie que vous bénéficiez d'une puissance de charge solaire pour augmenter la durée de la batterie déjà importante que Garmin promet, à condition que vous passiez suffisamment de temps au soleil pour en profiter.

Les Fenix 7 Pro 47 mm et 42 mm intègrent également la lampe de poche LED de la Fenix 7X. Vous disposez ainsi d'une source de lumière supplémentaire qui peut être activée dans les paramètres rapides et configurée pour s'allumer lorsque vous êtes en mode de suivi, ce qui est très utile si vous ne voulez pas attraper votre smartphone.

Garmin utilise le même câble de charge pour l'alimenter que celui fourni avec la Fenix 7 et, dans l'ensemble, vous obtenez une belle montre bien construite qui écope d'un poids ni trop lourd ni trop léger et dont l'écran est suffisamment grand pour vous permettre de suivre vos statistiques en temps réel et de consulter les cartes embarquées.

Design : 5/5

Garmin Fenix 7 Pro : fonctions

(Image credit: Michael Sawh)

Nouvelles superpositions météorologiques pour les cartes

Les scores d'endurance et de dénivelé ont été ajoutés

Le capteur de fréquence cardiaque promet d'améliorer la précision de la fréquence cardiaque à l'entraînement

La Fenix 7 Pro est une montre pour le sport en extérieur et ne déçoit pas avec le niveau de fonctionnalités proposées à ceux qui aiment passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Outre les modes course à pied, golf, natation et cyclisme, la Fenix 7 Pro propose les profils habituels pour les activités de plein air, de la randonnée au surf en passant par le ski.

En ce qui concerne la navigation, vous disposez de cartes topographiques préchargées, de cartes des routes et des pistes et de cartes des stations de ski, avec une prise en charge de l'écran tactile pour naviguer sur ces cartes. Garmin a amélioré le mode cartographique avec le Relief Shading pour offrir des cartes plus détaillées, la possibilité d'afficher une partie de vos mesures et de la carte sur un seul écran et de voir les informations météorologiques comme la température, bien que cela ne soit pas disponible sur l'écran du mode de suivi. La fonction Up Ahead permet également aux coureurs de trail et aux cyclistes de connaître l'emplacement des points d'intérêt situés à proximité.

En plus des analyses et des mesures d'entraînement déjà disponibles sur la Fenix 7, Garmin a introduit de nouvelles mesures Endurance Scores et Hill Scores pour vous aider à mieux comprendre si vous vous êtes suffisamment entraîné pour faire face à un parcours vallonné ou si vous avez vraiment fait un long parcours lors d'un entraînement ou d'un effort d'endurance. Il analyse l'historique des entraînements en dénivelé et les estimations de VO2 Max pour évaluer votre endurance et votre capacité à affronter les pentes et vous permettre de comprendre facilement si c'est satisfaisant ou non.

La plupart des fonctions d'entraînement et d'analyse de la Fenix 7 Pro sont basées sur des données de fréquence cardiaque fiables et Garmin a cherché à améliorer ce point avec un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque embarqué et de nouveaux algorithmes pour améliorer la précision, en particulier lorsque vous faites de l'exercice.

Vous avez toujours la possibilité de coupler des capteurs externes et bien que la précision pendant les séances d'entraînement ait été solide dans l'ensemble, nous ne pensons pas que vous devriez vous débarrasser de votre moniteur de fréquence cardiaque dédié tout de suite.

Fonctions : 4.5/5

Garmin Fenix 7 Pro : performances

(Image credit: Future)

Excellent mode multi-bandes

Les scores d'endurance et de dénivelé sont joliment présentés

Même grande autonomie de la batterie

Tous les points forts de la Fenix 7 sont conservés sur la Pro. L'excellent mode GNSS de positionnement multifréquence de Garmin, qui améliore la précision du suivi en contrepartie d'une plus grande consommation de batterie que les autres modes GPS, fonctionne vraiment bien et le support cartographique de Garmin reste le meilleur que vous puissiez trouver sur une montre à l'heure actuelle. La combinaison de l'écran tactile et de l'interaction avec les boutons facilite la navigation dans la présentation désormais plus détaillée de ces cartes.

Les nouveaux scores d'endurance et de dénivelé sont des ajouts intéressants à la gamme déjà riche de mesures proposées par Garmin, mais leur fiabilité et leur utilité pour la plupart des utilisateurs de Fenix 7 Pro sont certainement à débattre. Vous avez besoin de quelques semaines de données pour démarrer et bien qu'il y ait quelques conseils utiles offerts autour de ces scores, ce ne sont pas des scores qui ont radicalement changé l'expérience de l'utilisation de la 7 Pro par rapport à la 7 normale. De plus, ces fonctionnalités sont également disponibles sur les anciennes Fenix.

Une chose qui n'a heureusement pas changé avec les nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles, c'est l'autonomie de la batterie de la Fenix 7 Pro. Garmin promet les mêmes chiffres avec jusqu'à 22 jours en mode smartwatch, qui peuvent être augmentés par la charge solaire. Si vous prévoyez de passer plusieurs jours sur les routes, vous pouvez sacrifier la meilleure précision GPS et opter pour le mode Expédition pour obtenir 40 jours d'autonomie et potentiellement plus si vous pouvez exposer la montre à suffisamment de lumière solaire pour augmenter la batterie.

Si vous souhaitez utiliser la Fenix 7 Pro comme une smartwatch, elle possède les mêmes caractéristiques que la Fenix 7 de base. La prise en charge des notifications est la plus forte de ces fonctions de smartwatch et vous disposez également d'un bon lecteur de musique et de fonctions de contrôle. Vous disposez de Garmin Pay et de l'accès au Connect IQ Store de Garmin, mais ne vous attendez pas à une multitude d'applications de renom. Quelques changements ont été apportés à l'interface utilisateur, principalement dans le mode entraînement, mais si vous espériez plus de compétences smartwatch qu'auparavant, ce n'est pas le cas ici.

En fin de compte, c'est une montre qui peut durer des semaines, même avec une utilisation régulière des fonctions de suivi d'entraînement, de cartographie et de smartwatch. Utilisez les fonctions du gestionnaire d'énergie embarqué et désactivez les fonctions que vous n'utilisez pas, cela vous permettra d'aller plus loin.

Performances : 4.5/5

Garmin Fenix 7 Pro : devrais-je l'acheter ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin de notes Catégories Commentaires Score Design Une Fenix 7 Solar avec la même esthétique robuste, maintenant avec une lampe de poche supplémentaire. 5/5 Fonctions Un large éventail de fonctionnalités, dont les seules réelles nouveautés sont quelques changements de cartes, un moniteur de fréquence cardiaque et quelques nouvelles mesures. 4.5/5 Performances Bonne autonomie, puissance et utilité sur le terrain, même si les nouvelles fonctionnalités ne changent pas radicalement l'expérience. 4.5/5 Verdict L'une des meilleures montres Garmin de tous les temps, mais avec un léger manque d'innovation. 4.5/5

Achetez-la si...

Vous voulez une Fenix plus petite avec une lampe de poche

La Fenix 7 Pro propose une lampe de poche, pour ceux qui rêvent d'une lumière additionnelle dans un boîtier plus petit que la montre 7X.

Vous voulez une montre de plein air riche en fonctionnalités

Si vous souhaitez bénéficier d'un large éventail de modes de suivi, de mesures et de la meilleure cartographie sur une montre de sport, c'est ce que la Fenix 7 Pro vous offrira.

Vous voulez des semaines d'autonomie

La Garmin Fenix 7 Pro a peut-être ajouté plus de fonctionnalités, mais elle garantit toujours que vous puissiez la porter pendant au moins quelques semaines avant qu'elle n'ait besoin d'être rechargée.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez déjà une Garmin haut de gamme

En dehors de la lampe de poche et des nouveaux capteurs de fréquence cardiaque, les nouvelles fonctionnalités logicielles sont disponibles sur les autres modèles.

Vous n'avez pas envie d'une conception robuste

La plupart des fonctionnalités de la Fenix 7 Pro se retrouvent sur la Forerunner 965, moins chère, notamment l'affichage des cartes sur un écran AMOLED plus coloré.

Vous aimez les montres de sport légères

Bien qu'elle soit nettement plus légère que beaucoup de montres sportives de prix similaire, si vous recherchez quelque chose qui tienne bien au poignet, il existe des montres Garmin mieux adaptées à vos besoins.

À considérer également

Swipe to scroll horizontally Garmin Fenix 7 Pro : caractéristiques techniques Composant Garmin Fenix 7 Pro (47mm) Garmin Forerunner 265 Coros Apex 2 Pro Dimensions 47 x 47 x 14.5 mm 46.1 x 46.1 x 12.9 mm 46.5 x 33 x 14 mm Poids 78g 47g 53g Affichage Écran tactile MIP de 1,3 pouce 260 x 260 AMOLED 416 x 416 px, verre Gorilla Corning Écran MIP de 1,3 pouce 260 x 260 px Boîtier/cadran Polymère et acier inoxydable Polymère renforcé par des fibres Lunette en alliage de titane GPS GPS, GLONASS, Galileo, multifréquence GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS multibande Batterie 22 jours, 73 heures GPS, solaire 13 jours (20 heures GPS) 30 jours, 75 heures GPS Connection Bluetooth, ANT+ et Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Résistance à l'eau Jusqu'à 100m Oui, 5ATM Oui, 5ATM

Garmin Forerunner 265 Une montre de course AMOLED moins chère avec de bonnes performances GPS. Lire notre avis complet sur la Garmin Forerunner 265 (en anglais)