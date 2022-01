Prise en main de la Garmin Fenix 7

La Fenix 7 est la montre multisports la plus avancée de Garmin à ce jour, mais ses nouveaux outils d'entraînement ont été soigneusement conçus pour les rendre accessibles à un plus grand nombre d'athlètes. Les statistiques supportées, telles que l'endurance et la charge d'entraînement, sont habilement présentées et faciles à interpréter - de quoi suivre clairement vos progrès sur une semaine et à plus long terme. Le nouvel écran tactile est un atout considérable, tout comme l’autonomie considérablement améliorée - ce sans qu’elle ne pèse plus lourd que les modèles précédents. La seule absence notable est un microphone permettant d'utiliser l'assistant vocal de votre smartphone et de prendre des appels. Nous espérons qu'il sera disponible dans la future Fenix 7 Plus.

La Garmin Fenix 7 en résumé

La Garmin Fenix 7 est conçue pour tous ceux qui aiment la compétition et veulent se surpasser pour atteindre de nouveaux sommets, qu'il s'agisse d'une course cycliste, d'un semi-marathon, d'un Ironman ou d’une séance épuisante de CrossFit. La Fenix 7 ne part pas du principe que vous avez déjà établi un plan d'entraînement complet et que vous savez exactement comment équilibrer travail et récupération. Elle vous fournit des outils qui vous aideront à comprendre votre niveau de forme actuel, à fixer un objectif réaliste et à vous entraîner efficacement de manière à l'atteindre.

Ce nouveau modèle embarque les mêmes modes avancés de suivi d'entraînement et d'entraînement qui ont fait de la Fenix 6 la meilleure montre multisports du moment en 2019. Il introduit également quelques nouvelles fonctionnalités qui rendent tout cela plus accessible aux utilisateurs néophytes comme initiés.

Il s'agit notamment d'un nouveau compteur d'endurance en temps réel qui montre comment votre énergie diminue pendant une séance d'entraînement, ce afin que vous puissiez ajuster vos efforts en conséquence. Ainsi qu'un prédicteur de course à l'écran qui estime comment votre régime d'entraînement actuel affectera vos temps de course sur 5 km, 10 km et sur un semi-marathon.

La Garmin Fenix 7 existe en trois tailles et est disponible en version standard, Solar et Sapphire Solar. (Image credit: Future)

La Fenix 7 possède un design robuste similaire à celui de son prédécesseur, mais le boîtier est désormais plus fin. Et, bien que la montre soit toujours équipée d'un écran transflectif à mémoire de pixels (qui consomme moins d'énergie que l'AMOLED), elle est désormais tactile.

Une montre comme la Garmin Fenix 7 prend du temps à être évaluée en profondeur - elle apparaît tellement riche en outils d'entraînement qu'il faut l'utiliser pendant une période prolongée pour la juger équitablement. Nous ne donnerons notre note finale qu'après avoir testé la montre pendant quelques jours, mais cet essai pratique devrait vous donner une première impression sur ses capacités quotidiennes.

Disponible dès maintenant

Plus chère que la Fenix 6

La série Garmin Fenix 7 a été lancée le 18 janvier 2022 et peut être achetée directement sur la boutique en ligne de Garmin. Les prix commencent à 699,99 € pour la version standard. La version haut de gamme Fenix 7X Sapphire Solar coûte 999,99 €.

C'est une augmentation significative par rapport à la Fenix 6, qui commençait à 599,99 € lors de son lancement en 2019. Cependant, c'est beaucoup moins que la montre premium Garmin Epix, qui a été lancée le même jour à partir de 899,99 €.

La Garmin Fenix 7 a une lunette plus fine que les modèles précédents. (Image credit: Future)

Design

Écran tactile et boutons physiques

Pas d'augmentation de poids

Matériaux de qualité supérieure

La Fenix 7 est disponible en trois tailles (42 mm, 47 mm et 51 mm), avec des variantes standard, Solar et Sapphire Solar. Nous avons testé l'édition Sapphire Solar, qui est la première montre qui combine les avantages du verre Power Glass, captant la lumière du soleil, avec un cristal résistant.

La montre que nous avons évaluée est dotée d'un boîtier en titane gris graphite et d'un bracelet en silicone noir, mais d'autres coloris se veulent disponibles, ainsi que différentes options pour les trois tailles commercialisées. Le bracelet en silicone est un bon choix pour les sportifs, car il se révèle facile à nettoyer. Mais vous pouvez également vous procurer un pack contenant un bracelet supplémentaire en cuir ou tissé pour un usage quotidien.

La Fenix 7 Sapphire Solar pèse 73 g avec le bracelet en silicone attaché, et 50 g sans. C'est presque exactement la même chose que la Fenix 6 Solar, qui pèse 72 g avec son bracelet, et 49 g sans. Il est impressionnant que Garmin ait réussi à maintenir un poids constant tout en augmentant considérablement l’espace occupé par la batterie et en améliorant pleinement la technologie d’affichage.

La montre possède la même configuration à cinq boutons que la Fenix 6, mais ajoute un écran tactile. (Image credit: Future)

L'interface de la Fenix 7 sera immédiatement familière aux utilisateurs de la Fenix 6. Elle se compose de cinq boutons physiques et d'un écran tactile qui se verrouille automatiquement pendant le suivi des activités afin d'éviter toute interruption ou annulation accidentelle des activités. Si vous préférez vous contenter des boutons, vous pouvez choisir de désactiver complètement l'écran tactile. Il est de même possible de le désactiver pendant vos heures de sommeil pour éviter les contacts accidentels la nuit. Pour autant, nous n'avons pas rencontré de problème de cet ordre durant nos nuits passées avec cette dernière au poignet.

Plutôt que d'équiper la Fenix 7 d'un écran AMOLED comme celui des montres Venu 2 et Epix, Garmin a opté pour un écran transflectif à mémoire de pixels. C'est un choix judicieux qui permet de préserver le niveau d’autonomie, même si l'écran ne s’avère pas aussi lumineux que nous l'aurions souhaité.

L'écran reste facile à lire dans la plupart des conditions d'éclairage, mais nous avons trouvé qu'il manquait un peu de contraste par rapport à des montres comme la Garmin Instinct Solar, et nous avons souvent dû utiliser le rétroéclairage en conséquence. Cela est probablement dû au fait que l'Instinct dispose d’un écran monochrome, alors que la Fenix 7 propose un écran couleur.

Le contraste de l'écran de la Garmin Fenix 7 (à droite) est nettement inférieur à celui de l'Instinct Solar (à gauche). (Image credit: Future)

La Fenix 7 utilise le même câble USB propriétaire que toutes les autres montres Garmin sorties ces deux dernières années. Cela peut décevoir ceux qui espèrent une recharge sans contact cette fois-ci, mais le câble est facile à utiliser et se branche solidement à l'arrière de la montre.

La Fenix 7 est étanche jusqu'à une profondeur de 100 m, ce qui la rend adaptée à la natation en piscine et en eau libre, ainsi qu'à des activités comme le kayak, la planche à voile et le paddleboard (qui ont toutes leur propre profil). Pour la plongée, en revanche, il vous faudra une montre de natation spécialisée comme la Garmin Descent Mk2.

(Image credit: Future)

Autonomie

Le modèle le plus grand tient jusqu'à cinq semaines

Mode économie personnalisable

Versions Solar et Sapphire Solar disponibles

La plupart des montres de sport haut de gamme de Garmin sont également disponibles en version solaire, et la Fenix 7 ne fait pas exception. Le modèle que nous avons testé était équipé du verre Power Glass de la société, qui récupère l'énergie tout au long de la journée pour maintenir la batterie de la montre à niveau. Vous aurez toujours besoin de brancher la montre de temps en temps, mais le verre solaire prolonge considérablement le niveau d’autonomie.

Garmin estime que la Fenix 7X Solar peut tenir jusqu'à cinq jours en mode smartwatch, et jusqu'à cinq semaines avec le GPS activé. Cela suppose au moins trois heures par jour d'exposition décente au soleil, mais comme nous avons testé la montre en janvier au Royaume-Uni, elle a souvent reçu beaucoup moins.

Vous pouvez définir le mode économie d'énergie sur la montre elle-même ou dans l'application Garmin Connect. (Image credit: Future)

Après une semaine d'utilisation régulière, avec le GPS consulté au moins une fois par jour, une surveillance nocturne du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et une activation du rétroéclairage, la Fenix 7 Sapphire Solar disposait encore de 10 jours d'autonomie. Le réglage du mode économie a fait passer cette autonomie à plus d'un mois.



Vous pouvez activer et désactiver le mode économie sur la montre elle-même, ou effectuer des réglages plus spécifiques via l'application mobile Garmin Connect, en désactivant certaines mesures de suivi.

Il est maintenant plus facile de voir le niveau de charge restant exprimé en pourcentage ; l'une de nos principales plaintes avec la Fenix 6 Solar était que vous ne pouviez voir la puissance restante mesurée en jours. C'est un petit bonus bienvenu.

Caractéristiques principales

Excellents outils de navigation GPS

Stockage de musique embarqué et Garmin Pay

Pas de microphone pour les appels mains libres

La Garmin Fenix 7 est dotée de tous les capteurs que l'on peut attendre d'une smartwatch haut de gamme, y compris le dernier moniteur optique de fréquence cardiaque Elevate 4 de la société : un altimètre, une boussole, un capteur de SpO2 et un capteur de température.

La surveillance SpO2 peut fonctionner en continu, pendant la nuit, ou uniquement sur demande lors de contrôles ponctuels. La Garmin Fenix 6 a récemment fait l'objet d'une mise à jour du firmware qui vous avertit si vous bougez trop votre poignet pendant que la montre effectue une mesure de votre oxygène sanguin - et c'est une fonctionnalité que vous retrouverez également sur la Fenix 7.

La Fenix 7 dispose d'outils de cartographie impressionnants, parfait pour la navigation urbaine comme pour vos sessions d'entraînement. (Image credit: Future)

En ce qui concerne les voyages, le GPS multibande et la cartographie de la Fenix 7 se révèlent excellents. La montre a enregistré notre itinéraire de test de 5 km pré-mesuré à 50 mètres près, ce qui représente une marge d'erreur facilement explicable par l'utilisation de sentiers publics plutôt que d'une piste. Vous pouvez également utiliser la montre pour vos trajets quotidiens, ce qui vous évite d'avoir à sortir votre smartphone. La Fenix 7 peut même mettre en évidence tous vos points d'intérêt géographiques, comme un magasin ou un café. C'est très bien pensé et cela fait de la Fenix 7 une montre plus adaptée à un usage urbain que sportif.

Si vous en avez assez de vos itinéraires habituels de course à pied, de vélo ou de marche, vous pouvez utiliser l'outil de création de parcours de Garmin Connect pour en créer des nouveaux. Il vous suffit de sélectionner un point de départ, une distance et une orientation générale (nord, sud, est ou ouest) et l'application génère un parcours adapté en quelques secondes. Vous pouvez ensuite le synchroniser avec votre Fenix 7, qui vous donnera des indications détaillées pendant votre itinéraire.

Le traceur d'itinéraires de Garmin Connect peut créer un parcours balisé que vous pouvez suivre avec des instructions détaillées sur la Fenix 7. (Image credit: Future)

Il y a aussi la fonction TracBack de Garmin, extrêmement utile, qui vous permet de marquer votre point de départ et de vous y ramener une fois que vous êtes prêt à terminer votre marche, votre raid cycliste ou votre course. Elle est idéale si vous voulez partir à l'aventure, bien que si vous faites de la randonnée ou de la course d'orientation, vous devez toujours conserver sur vous une carte papier et une boussole ; le GPS multibande de la Fenix 7 est excellent, mais aucun appareil n'est infaillible.

La Fenix 7 dispose d'un espace de stockage dédié à votre bibliothèque musicale. Vous pouvez également l'utiliser pour écouter des playlists, des podcasts et des livres audio via le lecteur multimédia par défaut de votre smartphone.

Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser Garmin Pay pour effectuer des paiements sans contact en boutique ou dans certains transports publics. Malheureusement, notre banque n'est pas prise en charge et nous n'avons pas pu tester cette fonctionnalité.

L'une des fonctions qui fait cruellement défaut à la Fenix 7 est le microphone de la nouvelle Garmin Venu 2 Plus, qui vous permet de recevoir des appels téléphoniques et d'utiliser l'assistant vocal de votre smartphone directement depuis votre poignet. Il s'agit d'une fonctionnalité extrêmement pratique, particulièrement pour les sportifs, et nous croisons les doigts pour que Garmin l'introduise à une date ultérieure dans une Garmin Fenix 7 Plus.

Fonctionnalités fitness

L'une des montres GPS les plus précises que nous ayons testées

Suivi de l'endurance en temps réel pour aider à déterminer votre rythme idéal

Calcul de la charge d'entraînement pour équilibrer pauses et efforts

Les outils d'entraînement améliorés de la Fenix 7 vous aident à équilibrer efforts et récupération. Ils rendent le concept abstrait de charge d'entraînement facile à comprendre. Il s'agit toujours d'une montre conçue pour les athlètes sérieux, mais les fonctions avancées de Garmin sont désormais plus accessibles pour les débutants et sportifs amateurs.

Le meilleur exemple est sans doute cet outil d'endurance en temps réel, qui indique combien de “carburant” il vous reste pour mener à bien votre entraînement. Cela vous permet d'éviter de tomber en panne et de déterminer avec plus de précision quand faire demi-tour pendant une course aller-retour.

Voici un ajout pratique, extrêmement simple à utiliser, qui reflète avec précision vos niveaux d'énergie en fonction de votre charge d'entraînement. Avec des jambes fatiguées, notre endurance s'est épuisée beaucoup plus rapidement que lorsque nous étions frais, et nous avons pu adapter notre entraînement en conséquence.

La Fenix 7 montre comment votre entraînement affecte vos temps prévisionnels. (Image credit: Future)

Le moniteur de fréquence cardiaque de la montre se veut extrêmement réactif, ce qui en fait une excellente montre pour l'entraînement HIIT (qui est désormais disponible en tant que profil d'activité). Une barre colorée en haut de l'écran de la montre vous permet de voir à tout moment votre fréquence cardiaque, et donc d'augmenter l'effort lorsque vous voulez passer au niveau supérieur. Ici, les effets sont visibles immédiatement.

Une fois votre activité terminée, l'application Garmin Connect vous indique comment votre endurance a diminué et si votre effort correspond réellement à votre potentiel. C'est une autre information pratique qui vous permet de savoir si vous vous donnez à fond ou si vous vous réfrénez pour éviter la fatigue.

L'application Garmin Connect permet de gérer facilement votre charge d'entraînement et de vérifier ses effets sur votre condition physique. (Image credit: Future)

Un autre outil de motivation inédit est le prédicteur de course, qui utilise vos performances actuelles pour estimer le temps qu'il vous faudra pour terminer un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et un marathon en fonction de votre condition physique actuelle. Ce n’est qu'une estimation, mais un schéma graphique montrant l'évolution de votre temps prévu en fonction de votre entraînement peut vraiment galvaniser vos efforts. Toutes ces informations sont disponibles directement sur votre poignet, il n'est donc pas nécessaire de se plonger dans Garmin Connect pour les prendre en compte.

Vous pouvez surveiller votre charge d'entraînement sur sept jours en un coup d'œil sur le cadran de la montre, avec des conseils pour savoir si vous devez augmenter l'intensité, lever le pied ou rester stable pour obtenir des résultats optimaux.

Le suivi GPS ultra-précis de la Fenix 7 est extrêmement utile pour garder un rythme de course stable. (Image credit: Future)

La Fenix 7 n'est pas seulement une montre running - elle dispose également d'un ensemble impressionnant d'outils pour les cyclistes, et peut être connectée à la gamme de compteurs pour vélos de la société. Nous testerons très bientôt ses fonctions spécifiques de manière plus approfondie.

Le suivi du sommeil s’avère tout aussi impressionnant, détectant avec précision les changements enregistrés entre le coucher et le lever, événements que les montres de sport ne savent pas vraiment distinguer. Chaque matin, vous recevrez un score de sommeil, ainsi que des conseils sur la façon de mieux vous reposer. Ces données seront également incluses dans la “batterie corporelle”, un indicateur qui détermine comment vous équilibrez effort et récupération.

Application compagnon

Toutes les données sont présentées clairement avec une explication détaillée

Nombreux outils complémentaires

Plusieurs séances d'entraînement personnalisées et des plans d'entraînement

Comme toutes les montres Garmin, la Fenix 7 se synchronise avec l'application Garmin Connect pour iOS et Android. Le couplage de la montre est un jeu d'enfant, et celle-ci synchronise automatiquement les données chaque fois que vous effectuez une séance d'entraînement ou que vous ouvrez l'application. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un ancien appareil Garmin, toutes les données seront regroupées de manière transparente.

Garmin Connect est l'une des applications fitness les mieux développées à ce jour, et met beaucoup plus d'informations à votre disposition que Huawei Health, ou même l'application officielle de Coros. Toutes vos statistiques les plus récentes (comme la fréquence cardiaque, les séances d'entraînement, le sommeil et le cycle menstruel) sont affichées sur un tableau de bord central que vous pouvez réorganiser et personnaliser à volonté. Vous ne voulez pas voir votre nombre de pas ? Il suffit de le faire glisser vers la droite pour qu'il disparaisse.

L'application Garmin Connect présente des données quotidiennes et hebdomadaires dans un tableau de bord personnalisable. (Image credit: Future)

Si vous appuyez sur l'une de ces statistiques, vous pourrez explorer les données plus en détail. Chaque graphique et tableau est accompagné d'un panneau d'information qui détaille exactement l’intérêt d’une information donnée et comment vous pouvez l'utiliser. L'application fournit également des suggestions, le cas échéant, afin que vous puissiez améliorer vos habitudes d'entraînement.

Ouvrez le menu principal de l'application et vous découvrirez un large éventail d'outils supplémentaires, tous spécialement conçus pour les sportifs. Par exemple, il existe un suivi de l'équipement qui vous permet de savoir depuis combien de temps vous utilisez votre paire de chaussures et de déterminer quand il est temps de la remplacer. Il est par ailleurs possible de définir des contacts d'urgence, alertés si la Fenix 7 détecte un accident.

Après une séance d'entraînement, vous pouvez consulter des statistiques détaillées sur vos performances et la réaction de votre corps à celle-ci. (Image credit: Future)

Il existe des plans d'entraînement personnalisables pour les coureurs et les cyclistes, qui vous fixent certaines séances à effectuer pendant la semaine et s'adaptent en fonction de vos performances. Ainsi que divers entraînements dirigés par un coach. Tout cela est gratuit, et rien n'indique que Garmin prévoit de mettre en place un abonnement de type Fitbit Premium pour y accéder.

Vous pouvez télécharger des applications tierces, de nouveaux thèmes et des champs de données supplémentaires (qui sont présentés à l'écran pendant les entraînements), par le biais d'une deuxième application appelée Garmin Connect IQ.

Il n'y a pas un grand nombre d'applications à télécharger, mais beaucoup de celles qui sont disponibles ont été créées par des utilisateurs passionnés de Garmin et répondent à un besoin réel. Comme l'outil de cartographie Komoot, apprécié des coureurs et des cyclistes.

Achetez-la si...

Vous voulez battre de nouveaux records personnels

La gamme Garmin Fenix a toujours offert certains des meilleurs outils d'entraînement, mais les nouveaux ajouts offerts par la Fenix 7 facilitent l'équilibre entre efforts et récupération, et vous aident à voir les avantages à long terme du travail que vous entreprenez aujourd'hui.

Vous aimez vivre en plein air

Pour les longs voyages en camping, l'excellent niveau d’autonomie permettra à la montre de fonctionner pendant des jours, même en utilisant régulièrement des applications énergivores. Son GPS multibande est extrêmement précis, ses fonctions de navigation virage par virage et TracBack permettent d’emprunter plus aisément des itinéraires inconnus.

Vous maltraitez vos montres

La Fenix 7 est construite pour durer, et la nouvelle version Sapphire Solar signifie que vous n'avez plus à choisir entre autonomie maximale et durabilité. Vous pouvez également être sûr que Garmin continuera à la prendre en charge avec des mises à jour du firmware pendant de nombreuses années (la Fenix 6 a reçu une mise à jour majeure à la veille du lancement de la Fenix 7).

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un sportif occasionnel

La Fenix 7 est un vrai plaisir à utiliser, mais elle ne conviendra pas aux coureurs, cyclistes et sportifs occasionnels. D'autres montres de la gamme Garmin, notamment la Forerunner 55 d'entrée de gamme et la polyvalente Venu 2 Plus, constituent un meilleur choix si vous n'avez pas l'intention de passer au niveau supérieur.

Vous êtes satisfait de votre Fenix 6

La Fenix 6 a résisté à l'épreuve du temps et vient de recevoir une importante mise à jour logicielle, qui a permis de moderniser ses modes d'entraînement et ses algorithmes de suivi. La Fenix 7 est une montre haut de gamme, et si vous êtes convaincu de tirer le meilleur parti des outils d’accompagnement de votre montre actuelle, il est difficile de justifier le coût supplémentaire.