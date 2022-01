Test Garmin Venu 2 Plus

L'une des meilleures smartwatches de 2021, la Garmin Venu 2, vient de recevoir une grosse mise à jour avec l'ajout d'un microphone qui vous permet de passer et de recevoir des appels depuis votre poignet, et d'accéder à l'assistant vocal de votre smartphone. C'est un ajout fonctionnel intelligent, que vous fassiez du sport ou non. À tous les autres égards, il s'agit de la même montre fantastique axée fitness. Si vous disposez du budget suffisant, nous vous recommandons vivement de considérer la Venu 2 Plus comme votre prochain coach “urbain” disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L'une des meilleures smartwatches de 2021, la Garmin Venu 2, vient de recevoir une grosse mise à jour avec l'ajout d'un microphone qui vous permet de passer et de recevoir des appels depuis votre poignet, et d'accéder à l'assistant vocal de votre smartphone. C'est un ajout fonctionnel intelligent, que vous fassiez du sport ou non. À tous les autres égards, il s'agit de la même montre fantastique axée fitness. Si vous disposez du budget suffisant, nous vous recommandons vivement de considérer la Venu 2 Plus comme votre prochain coach “urbain” disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La Garmin Venu 2 Plus en résumé

La Garmin Venu 2 Plus est l'héritière de la Garmin Venu 2 de 2021, elle possède les mêmes caractéristiques avec un ajout majeur : un microphone. Cela vous permet de répondre aux appels entrants depuis votre poignet, et d'utiliser l'assistant vocal de votre smartphone sans le sortir de votre poche. Elle est d’ailleurs compatible avec Siri, Google Assistant et Bixby.

Vous devrez payer un peu plus pour la fonctionnalité vocale supplémentaire - la Venu 2 Plus coûte 50 € de plus que l'originale au moment de sa sortie - mais ce n'est certainement pas un simple gadget. Que nous voulions faire une traduction rapide dans une autre langue, contrôler un appareil domotique, calculer le versement d’un pourboire ou contrôler le lecteur musical, la possibilité d'exploiter l'assistant vocal plutôt qu’un bouton physique s’avère plus que pratique. Cette mise à niveau rend ainsi cette excellente smartwatch encore plus facile à recommander.

(Image credit: Future)

Comme la Venu 2 originale, la Venu 2 Plus est une smartwatch polyvalente et un choix solide si vous recherchez un appareil unique que vous pouvez porter toute la journée, que vous pratiquiez un sport ou non. Grâce à son boîtier en acier inoxydable et à son écran clair et net, elle est suffisamment élégante pour être portée en toute occasion - et, bien qu'elle ne soit disponible qu'en une seule taille, son boîtier de taille moyenne devrait convenir à la plupart des poignets.

A l’image de n’importe quelle montre Garmin, elle excelle dans le suivi de la condition physique, en mesurant la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), les cycles de sommeil, la température corporelle, la respiration et le stress. Le GPS est incroyablement précis - la Venu 2 Plus a suivi notre parcours de course de 5 km sans dérive marquante. Le dernier moniteur optique de fréquence cardiaque de Garmin se veut également très performant, réagissant rapidement aux changements survenant lors des séances d'entraînement par intervalles.

Garmin a également tiré le meilleur parti de l'écran lumineux et haute résolution de la montre en affichant des cartes musculaires présentant les groupes travaillés récemment, ainsi que des animations d'entraînement guidées pour le yoga et le Pilates. Il s'agit d'un ajout intelligent qui fait de la Venu 2 Plus un outil idéal pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans une nouvelle activité et renforcer leurs sessions d'entraînement existantes par des exercices de force et de souplesse.

(Image credit: Future)

Garmin a la possibilité d'ajouter d'autres séances guidées à l'avenir, et la société conserve l'habitude de soutenir ses appareils avec des mises à jour logicielles longtemps après leur lancement initial. Nous nous attendons donc à ce que cette fonction s'améliore encore dans les mois et années à venir.

Si vous recherchez les outils les plus avancés, comme la navigation virage par virage en temps réel ou l'évaluation de la charge d'entraînement, vous serez mieux servi par une montre comme la Forerunner 945 ou la Fenix 6. Mais pour le reste, la Venu 2 Plus s’avère facile à recommander.

Disponible à l'achat dès maintenant

Légèrement plus chère que la Venu 2

La Garmin Venu 2 Plus est sortie officiellement le 4 janvier 2022, au prix conseillé de 449,99 €. À titre de comparaison, la Venu 2 original a été lancée à 399,99 € en avril 2021 - elle coûte depuis 350 €. Le microphone supplémentaire apparaît comme un investissement conséquent, mais très appréciable.

Design

Presque identique à la Venu 2

Disponible en une seule taille

Microphone présent sur le côté gauche

Le design de la Garmin Venu 2 Plus est presque identique à celui de la Venu 2, mais alors que la montre originale était disponible en versions 40 mm et 45 mm, la Venu 2 Plus ne propose qu’un boîtier de 43 mm. Il s'agit d'un bon compromis : suffisamment grand pour accueillir les composants supplémentaires, mais pas trop pour les petits poignets.

Les nouveaux composants en question comprennent le nouveau microphone, qui se trouve sur le bord gauche du boîtier. Le bord droit introduit aussi un bouton inédit, qui sert de raccourci vers l'assistant vocal de votre smartphone. Il s'agit d'un ajout bienvenu ; le fait de devoir maintenir un bouton enfoncé pendant une seconde plutôt que de naviguer dans les menus signifie que vous êtes beaucoup plus susceptible de l'utiliser, et lors du test de la montre, nous nous sommes retrouvés à activer Google Assistant bien plus souvent que d'habitude.

(Image credit: Future)

La Venu 2 Plus est disponible en trois coloris : acier inoxydable or crème avec un bracelet ivoire (comme illustré ici), acier inoxydable ardoise avec un bracelet noir et acier inoxydable argenté avec un bracelet gris poudre. Tous les bracelets standard sont fabriqués à partir du silicone souple habituel, mais si cela ne vous dérange pas de payer un supplément, vous pouvez opter pour quelque chose de plus luxueux comme le cuir ou le métal.

A l’instar de la Venu 2, la Venu 2 Plus possède une résistance à l'eau de 5ATM (50 mètres), ce qui lui permet de supporter un passage sous la douche ou dans une piscine - évitez toutefois de la porter si vous pratiquez un sport nautique à grande vitesse ou de la plongée.

Elle pèse 51 g, ce qui la rend légèrement plus lourde que les modèles Venu 2 de 40 mm et 45 mm (qui pèsent respectivement 38,2 g et 49 g). Mais ce n'est pas une différence que vous remarquerez au quotidien.

(Image credit: Future)

La montre se recharge à l'aide du même câble USB-A propriétaire que le reste de la gamme actuelle de montres Garmin. Celui-ci se branche facilement à l'arrière du boîtier et reste bien en place, même si ce n'est pas aussi pratique que la recharge par induction sans fil.

La Venu 2 Plus est dotée d'un écran tactile AMOLED haute résolution lumineux, qui se veut fluide et réactif à l'usage. Il est doté d'un mode d'affichage permanent, qui réduit considérablement le niveau d’autonomie de la montre.

Autonomie

Jusqu'à 10 jours en mode économie

Le mode d’affichage permanent vide la batterie beaucoup plus rapidement

Comme toujours, l'autonomie varie en fonction de l'utilisation que vous faites de votre montre, notamment si vous décidez de consulter régulièrement le suivi SpO2 et le GPS. Selon Garmin, la montre tient jusqu'à neuf jours en mode smartwatch classique, jusqu'à 10 jours en mode économie, jusqu'à huit heures avec le GPS et la lecture audio, ou 24 heures avec GPS mais sans musique.

Nous avons utilisé la Venu 2 Plus avec un oxymètre de pouls désactivé toute la journée et suivi une séance d'entraînement quotidienne. Nous avons alors constaté que la batterie se vidait à un rythme d'environ 10% par jour, ce qui dépasse les chiffres annoncés par la marque et se révèle respectable pour une puissante smartwatch AMOLED. Pour replacer les choses dans leur contexte, le Fitbit Charge 5, dotée d'un écran plus petit, a une autonomie maximale de sept jours seulement.

Ce n'est pas aussi impressionnant que la Huawei Watch GT 3 de 46 mm - une montre aux spécifications similaires qui peut fonctionner jusqu'à quinze jours sur une seule charge - mais la Venu 2 Plus reste néanmoins l'une des montres les plus économes de son type.

(Image credit: Future)

Caractéristiques principales

Passez et recevez des appels depuis votre poignet

Accès rapide à plusieurs assistants vocaux

Paiements sans contact possibles

Comme indiqué précédemment, la principale différence entre la Venu 2 et la Venu 2 Plus est l'ajout d'un microphone. Celui-ci vous permet d'utiliser l'assistant vocal de votre smartphone, de passer et de répondre à des appels téléphoniques à condition que votre appareil mobile soit compatible Bluetooth.

La qualité sonore du micro est impressionnante - votre voix s’avère facile à suivre pendant un appel, et nous n'avons eu aucun mal à faire comprendre nos demandes à Google Assistant activé via un smartphone Android. C’est d’ailleurs une fonctionnalité commode qui s’impose après quelques minutes d’utilisation seulement.

(Image credit: Future)

La possibilité de passer et de prendre des appels n'est pas seulement pratique, c'est aussi une fonction de sécurité bienvenue qui permet d’appeler un numéro d’urgence ou un contact par le biais d’un raccourci. Tandis que les activités telles que la course à pied et le cyclisme sont dotées d'une fonction de détection automatique des incidents et des chutes.

Si vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez envoyer une réponse textuelle automatique aux appels et messages entrants. Vous avez le choix entre de nombreuses options prédéfinies ou vous pouvez créer les vôtres via l'application Garmin Connect.

Si vous préférez courir sans votre téléphone, vous pouvez stocker jusqu'à 350 chansons ici. Vous pouvez également utiliser la montre pour contrôler le lecteur musical de votre smartphone. Là encore par le biais du Bluetooth.

(Image credit: Future)

La montre prend également en charge les paiements sans contact (ce qui manque à l'une de ses principales rivales, la Huawei Watch GT 3). Elle est compatible avec un large éventail de banques, ainsi que certains services de transport.

Fonctionnalités fitness

GPS très précis

Suivi de la fréquence cardiaque réactif

Des séances d’entraînement animées à l'écran

Telle qu’on pourrait l’attendre d'une montre Garmin, la Venu 2 Plus constitue une superbe montre de sport, et bien qu'elle n'offre pas les outils d'entraînement avancés d'une Fenix ou d'une Forerunner haut de gamme, elle convient parfaitement aux athlètes débutants et intermédiaires.

Le dernier moniteur de fréquence cardiaque optique de la société s’avère particulièrement impressionnant, offrant un suivi tout au long de la journée et réagissant très rapidement aux changements de rythme lors d'un entraînement par intervalles. Nous l'avons mis à l'épreuve lors de plusieurs séances de spinning difficiles, et les résultats correspondaient presque exactement à ceux d'une ceinture cardio - bien que vous puissiez également relier cette dernière à la Venu 2 Plus en utilisant ANT+ si vous préférez. Il est également possible de connecter un capteur de foulée de cette manière, ou de relier un compteur de vélo Garmin Edge.

(Image credit: Future)

Le GPS apparaît aussi comme superbe. Il a suivi notre parcours running de 5 km à 100 mètres près (une différence qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il s'agit de routes publiques plutôt que de pistes balisées).

Bien que vous ne disposiez pas d'une navigation en temps réel, virage par virage, comme c'est le cas avec les montres de sport haut de gamme de Garmin, la Venu 2 Plus dispose d'une fonction de retour au point de départ, extrêmement pratique si vous avez exploré une nouvelle zone pendant une séance d'entraînement. Avant de commencer, sélectionnez Navigation dans le menu, et la montre utilisera le GPS pour se verrouiller sur votre position actuelle afin que vous puissiez revenir au point de départ lorsque ce sera nécessaire.

L'une des meilleures innovations de la Venu 2 est l'ajout de cartes musculaires à l'écran, qui indiquent les parties du corps que vous avez travaillées récemment, ainsi que des séances de Pilates et de yoga animées que vous pouvez suivre en temps réel. Cette fonctionnalité tire vraiment le meilleur parti du grand écran AMOLED de la montre. Et, bien qu'il n'y ait que trois séances de Pilates et trois séances de yoga à suivre pour le moment, nous espérons que d'autres viendront s'ajouter lors de la prochaine mise à jour du firmware.

(Image credit: Future)

Application compagnon

Données clairement présentées

Compatible avec toutes les principales applications de fitness tierces

Des applications supplémentaires téléchargeables via Garmin Connect IQ

Garmin Connect reste l'une des applications de suivi de la condition physique les mieux conçues, et si vous passez à la Venu 2 Plus en ayant testé précédemment l’une des premières montres de la société, vous constaterez que toutes vos données sont synchronisées de manière transparente. Nous n'avons eu aucun problème pour connecter la nouvelle montre ; il suffit d'ouvrir Garmin Connect sur votre téléphone, de sélectionner "Appareils Garmin" dans le menu et de suivre les instructions à l'écran.

Dès l'ouverture de l'application, un tableau de bord vous présente toutes vos dernières données biométriques. Par défaut, ces données comprennent la batterie corporelle (une mesure de l'énergie dont vous disposez pour la journée en fonction de vos habitudes de sommeil et d'activité), la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress, les minutes d'intensité (temps passé à pratiquer une activité physique), les pas, les calories, la surveillance SpO2 et la respiration. Tous ces éléments sont cependant entièrement personnalisables, et vous pouvez réorganiser les différentes tuiles, supprimer celles qui ne vous intéressent pas ou en ajouter d'autres, comme le suivi des cycles menstruels, de l'hydratation et du poids.

(Image credit: Future)

Garmin a vraiment amélioré son suivi de la santé féminine ces dernières années, et vous pouvez surveiller votre cycle mensuel dans l'application Garmin Connect et sur votre Venu 2 Plus. L'application vous prévient lorsque vos règles sont sur le point de commencer (avec une précision au jour près, d'après notre expérience), et vous invite à noter les symptômes tout au long du cycle. Il existe également une fonction de suivi de la grossesse, bien que nous ne l'ayons pas testée nous-mêmes.

En cliquant sur l'une des cartes du tableau de bord quotidien, vous accédez à un écran d'analyse plus détaillé, où vous pouvez parcourir vos statistiques les plus récentes ainsi que les données historiques. Contrairement à d'autres fabricants de montres, Garmin n'a pas verrouillé ses analyses derrière un abonnement payant, et tout est disponible en un coup d'œil avec des graphiques clairs et des informations supplémentaires pour mettre les statistiques en contexte.

(Image credit: Future)

Garmin Connect vous donne également accès à des sessions d'entraînement gratuites, notamment pour la course à pied et le cyclisme. Celles-ci vous permettent de fixer un objectif (comme courir votre premier 10 km), de tracer un programme hebdomadaire et de l'adapter à la volée en fonction de vos performances lors des séances d'entraînement passées. Vous pouvez également modifier le plan en cours de route. Ainsi, si vous avez besoin d'un jour de repos, l'application réorganisera vos séances d'entraînement programmées en conséquence.

Garmin Connect est compatible avec toutes les principales applications de fitness tierces, notamment Strava, MyFitnessPal et Zwift, pour n'en citer que quelques-unes. L'association d'applications est simple et vos données sont synchronisées automatiquement entre les services, sans que vous ayez à intervenir dans le processus.

Vous pouvez télécharger des applications, des thèmes et des champs de données supplémentaires pour la Garmin Venu 2 Plus via Garmin Connect IQ. Comme on peut s'y attendre, la grande majorité des applications sont axées sur le fitness, et le niveau général paraît impressionnant ; beaucoup ont été développées par des personnes réellement passionnées par leur sport spécifique - qu'il s'agisse de course à pied, de cyclisme, de Crossfit ou autre - et de multiples efforts ont été déployés pour vous fournir les informations les plus pertinentes.

(Image credit: Future)

L'interface est facile à prendre en main et vous permet de tirer le meilleur parti de la grande quantité de données récoltées par votre Venu 2 Plus chaque jour.

Achetez-la si...

Vous recherchez une montre qui vous accompagne au quotidien

Il n'est pas nécessaire d'investir dans des appareils distincts pour suivre vos applications mobiles ou vos sessions d’entrainement, et répondre à quelques appels téléphoniques. La Venu 2 Plus est une smartwatch riche en fonctionnalités, suffisamment élégante pour être portée au bureau ou en cours, tout en concentrant plusieurs capteurs fitness pour vous motiver en dehors.

Vous souhaitez varier vos activités sportives

Toutes les montres Garmin sont parfaitement adaptées à la course à pied, au cyclisme et à des exercices de gymnastique classiques, mais la société étend son expertise et propose des exercices animés de yoga et de Pilates sur la Venu 2 Plus. De quoi varier les plaisirs.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez laisser votre smartphone à la maison

Contrairement aux montres LTE de Garmin, la Venu 2 Plus ne dispose pas de sa propre carte SIM. Vous devrez donc garder votre smartphone Bluetooth à proximité pour passer et recevoir des appels.

Vous ne faites pas de sport régulièrement...

...et vous n'avez pas l'intention de commencer. La Venu 2 Plus est axé sur un usage fitness, et si vous restez casanier, vous ne bénéficierez pas de la plupart de ses meilleures fonctions.