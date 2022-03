Meilleures balances connectées 2022 : voici les alliées les plus sûres de votre corps

Included in this guide:

Nous avons testé et classé les meilleures balances connectées que vous pouvez acheter aujourd'hui. Que vous essayiez de perdre du poids, de développer votre masse musculaire ou simplement de maintenir votre composition corporelle actuelle, une balance intelligente vous permettra de suivre facilement les changements survenus au fil du temps et de modifier votre régime alimentaire et vos exercices si nécessaire.

Les balances connectées ne se contentent pas de fournir davantage de données sur votre corps, elles se connectent également à votre smartphone, par Wi-Fi ou Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez surveiller votre poids ou votre taux de graisse corporelle depuis une simple application mobile. De nombreux programmes vous permettent de fixer des objectifs, de suivre vos progrès dans le temps et de partager vos statistiques avec d'autres applications et services.

Une bonne partie des balances intelligentes commercialisées se concentrent sur la surveillance du poids, mais indiquent aussi toutes sortes de statistiques - comme votre pourcentage de graisse corporelle, votre masse musculaire et votre masse osseuse. C'est une bien meilleure façon d'obtenir une vue d'ensemble de votre santé en temps réel et de constater des évolutions qui ne se reflètent pas uniquement dans les kilos.

Nous avons mis à l'épreuve chacune des balances connectées ci-dessous et les avons notées en fonction de leur facilité d'installation et d'utilisation quotidienne, de la cohérence et de la précision de leurs mesures, de la facilité de synchronisation avec l'application mobile et de l'efficacité avec laquelle cette dernière vous délivre une analyse détaillée.

Quelle balance connectée acheter en 2022 ?

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est intelligente, élégante et d'une simplicité d'utilisation rafraîchissante. Elle vous permet d'obtenir une multitude de statistiques vitales sur votre smartphone en quelques secondes. (Image credit: Xiaomi)

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 occupe la première place parmi les meilleures balances intelligentes que vous pouvez acheter aujourd'hui. Non seulement elle est facile à installer, mais elle fournit également des données de composition corporelle précises et cohérentes que vous pouvez suivre facilement dans l'application pour smartphone Mi Fit.

Le design est élégant et minimaliste, l'écran (qui n'apparaît que lorsque la balance est utilisée) se veut lumineux et facile à lire en position debout, tandis que la plateforme en verre antidérapante reste solide et stable sous le pied.

Lors de nos tests, nous avons été particulièrement impressionnés par la simplicité du processus. Si vous souhaitez uniquement surveiller votre poids, aucune configuration n'est nécessaire, mais la balance permet à six personnes de conserver des profils avec des statistiques complètes, notamment la masse graisseuse et musculaire, l'IMC et même le métabolisme de base estimé.

Vos statistiques de poids et de composition corporelle seront automatiquement synchronisées avec Google Fit, Apple Health et Samsung Health, et si vous possédez un tracker de fitness Xiaomi comme le Mi Smart Band 6, il apparaît encore plus facile de le recommander, car toutes vos données de santé et de bien-être seront rassemblées en un seul endroit.

La balance connectée Eufy C1 est facile à utiliser, riche en fonctionnalités et étonnamment bon marché. (Image credit: Eufy)

La balance connectée Eufy C1 s'avère rafraîchissante, rapide et facile à configurer. Il suffit d'installer l'application, d'entrer votre nom, votre taille et votre sexe, et vous serez prêt à monter à bord et à commencer à vous peser. Cela ne prend que quelques secondes. A noter que la balance peut suivre jusqu'à 16 utilisateurs (elle identifiera chaque personne en fonction de son poids et de ses statistiques corporelles).

Les données relatives au poids et à la composition corporelle étaient conformes à celles enregistrées par les balances professionnelles de notre salle de sport, et les résultats se révèlent cohérents sur plusieurs pesées.

Il n'y a pas de connectivité Wi-Fi, ce qui signifie que vous devrez avoir votre smartphone à portée (Bluetooth) pour synchroniser vos données. Ce n'est pas très difficile, d'autant que la balance peut stocker jusqu'à 100 lectures entre les synchronisations si elle reste hors de portée.

C'est l'une des plus petites balances que nous ayons testées, avec un plateau de 28 x 28 cm. Elle apparait donc pratique pour les petites salles de bains où l'espace de rangement est limité, mais si vous avez parfois du mal à garder l'équilibre, vous trouverez peut-être que les modèles Withings Body se présentent comme un meilleur choix.

Le pèse-personne intelligent Withings Body+ vous donne une image détaillée de votre état de santé général, surtout si vous possédez également une smartwatch Withings. (Image credit: Withings)

La Withings Body+ est une autre superbe balance intelligente, avec toutes les fonctions essentielles dont vous avez besoin pour surveiller votre santé et votre poids. L'installation ne se veut pas aussi facile que celle de la balance intelligente Eufy C1, mais elle reste simple, et si vous possédez d'autres appareils Withings (comme une Withings Scanwatch, par exemple), toutes les données de ces appareils seront rassemblées avec les informations de votre balance dans un tableau de bord pratique.

L'application intègre en outre des données provenant d'applications tierces telles que Apple Health et Google Fit, ce qui vous permet d'afficher des statistiques telles que votre niveau d'activité et de les comparer à l'évolution de votre poids ainsi que de votre composition corporelle. Si vous souhaitez obtenir une image globale détaillée de votre santé et développer de meilleures habitudes, c'est un excellent choix.

Comme les autres balances Withings (voir ci-dessous), la Body+ est bien conçue, avec un écran particulièrement grand et lumineux, facile à lire en position debout, et un grand plateau en verre trempé qui permet de l'équilibrer facilement. Les mesures sont cohérentes et comparables à celles des balances de salle de sport professionnelles.

Ce n'est pas la balance intelligente la moins chère du marché, mais son intégration avec d'autres applications, appareils et services est exceptionnelle et la rend facile à recommander.

La FitTrack Dara est l'une des balances intelligentes les plus abordables du marché, elle se connecte à votre smartphone en quelques secondes. (Image credit: FitTrack)

4. FitTrack Dara Une balance compacte excellement conçue pour les familles Caractéristiques techniques Composition corporelle: Oui Bluetooth: Oui Wi-Fi: Non Nombre maximal d'utilisateurs: 8 Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Configuration simple + Conception compacte + Relevés précis Pourquoi attendre - L'application doit être plus détaillée

Si vous avez besoin d'une balance intelligente qui vous accompagne en voyage, la FitTrack Dara, qui fonctionne uniquement en Bluetooth, se présente comme une excellente option. Elle est très petite et légère, et contrairement à d'autres balances (comme la Salter Curve), elle ne nécessite pas de reconfiguration fastidieuse à chaque déplacement.

Malgré sa conception compacte, elle se veut solidement construite et supportera facilement les chocs et les coups de l'utilisation quotidienne. C'est particulièrement important ici, car il s'agit d'une balance conçue pour les familles.

Jusqu'à huit personnes peuvent l'utiliser pour suivre leur poids et leur composition corporelle (il reconnaît automatiquement chaque personne) et si vous êtes parent, vous pouvez créer des comptes séparés pour vos enfants sur votre smartphone. C'est idéal si vous voulez garder un œil sur leur croissance sans qu'ils se soucient de leur poids.

Notre seul reproche à l'égard de cette excellente petite balance est que l'application qui l'accompagne ne fournit pas autant d'informations sur chaque paramètre (graisse corporelle, muscles, eau, IMC, etc.) que la Withings Health Mate. De même, elle ne vous donne pas autant de conseils pratiques.

Cependant, si vous êtes sûr de bien comprendre ces statistiques et de savoir comment adapter votre mode de vie, la FitTrack Dara pourrait être la balance intelligente parfaite pour vous.

La Withings Body Cardio ne se contente pas de suivre le poids et la composition corporelle ; elle vous donne également une idée de la santé de vos artères. (Image credit: Withings)

La Withings Body Cardio est la balance intelligente la plus avancée de la société. Non seulement elle donne une mesure précise de votre poids, de votre masse musculaire, de votre graisse corporelle, etc., mais elle peut également fournir une indication de votre santé cardiovasculaire globale et vous aider à prendre des mesures pour l'améliorer.

La balance peut mesurer à la fois la fréquence cardiaque debout et la vitesse de l'onde de pouls. Une fréquence cardiaque plus faible est généralement le signe d'une meilleure forme physique, tandis que la vitesse de l'onde de pouls indique la sensibilité de vos artères. Des artères plus rigides signifient que votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang dans votre corps.

Si tout cela vous semble confus, ne vous inquiétez pas : tout est clairement expliqué lorsque vos données sont synchronisées avec l'application Withings Health Mate (via Bluetooth ou Wi-Fi), ainsi que des conseils pratiques pour vous aider à améliorer vos résultats.

Ce n'est pas une balance que vous voudrez transporter souvent (elle est beaucoup plus lourde que les autres dans cette liste), mais sa conception à deux couches sans pieds signifie qu'elle peut être utilisée sur tout type de sol. C'est une véritable aubaine si vous souhaitez vous peser dans une chambre à coucher recouverte de moquette - les balances électriques ne conviennent généralement qu'aux sols durs.

Il s'agit d'une balance haut de gamme, et son prix est conséquent, mais si vous souhaitez effectuer des changements à long terme et améliorer votre forme physique plutôt que de perdre du poids, l'investissement en vaut la peine.

Si vous possédez déjà une montre Garmin, la Garmin Index S2 importera votre poids et votre composition corporelle directement dans l'application, ainsi que vos statistiques d'entraînement et de condition physique. (Image credit: Garmin)

La Garmin Index S2 est une autre balance intelligente de composition corporelle compatible Wi-Fi, qui fournit des résultats précis et cohérents. Son écran est particulièrement haute résolution, ce qui vous permet de voir des graphiques détaillés de votre poids au fil du temps.

Les données de la balance se synchronisent avec l'application Garmin Connect, que vous connaissez déjà si vous possédez l'une des montres de course de la société, ce qui vous permet de consulter toutes vos données de santé en un seul endroit pratique. Garmin Connect se synchronise également avec une multitude d'applications tierces de fitness ou de régime, dont MyFitnessPal, Nike+ et Noom, pour n'en citer que quelques-unes. Ce afin que vous n'ayez pas à saisir manuellement les données de vos pesées.

Nous aurions apprécié un peu plus de contexte autour de chacune des mesures affichées dans l'application (par exemple, il serait utile de savoir si votre masse musculaire est normale pour votre âge et votre sexe, et à quel point elle est proche des limites), mais il s'agit néanmoins d'une excellente balance intelligente si votre budget vous le permet.

La Fitbit Aria Air ne fournit pas de données sur la composition corporelle, mais elle est très facile à utiliser et synchronise les données avec l'application Fitbit. (Image credit: Fitbit)

7. Fitbit Aria Air Le choix judicieux pour les propriétaires d'un appareil Fitbit Caractéristiques techniques Composition corporelle: Non Bluetooth: Oui Wi-Fi: Non Nombre maximal d'utilisateurs: Illimité Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Conrad FR Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Synchronisation rapide par Bluetooth + Prise en charge de plusieurs utilisateurs + Facile à configurer et à utiliser Pourquoi attendre - Pas de donnée sur la composition corporelle

Si vous possédez un bracelet ou une montre Fitbit, la Fitbit Aria Air devrait être la première balance intelligente à considérer. Montez à bord et votre poids sera automatiquement synchronisé avec l'application Fitbit sur votre téléphone, ce qui vous évitera d'avoir à saisir vos données manuellement. Le pèse-personne calcule également votre IMC à partir de la taille figurant dans votre profil Fitbit, ce qui est très pratique.

Le principal inconvénient de cette balance intelligente par rapport à la plupart des autres de ce tour d'horizon est qu'elle ne fournit pas de données sur la composition corporelle, ce qui signifie que vous ne connaîtrez pas votre masse graisseuse, musculaire, aqueuse et osseuse. Cependant, si vous n'êtes pas trop intéressé par ces données supplémentaires, vous apprécierez peut-être son côté pratique.

Lorsque nous l'avons testée, nous avons été impressionnés par la rapidité et la simplicité de son installation (si vous avez déjà l'application Fitbit sur votre téléphone, cela ne prend que quelques instants) et la rapidité avec laquelle les résultats sont fournis. Il s'agit d'une balance intelligente uniquement Bluetooth, votre téléphone devra donc se trouver à proximité pour que vos données soient synchronisées. Rien de complexe.