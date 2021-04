Test du Xiaomi Mi Smart Band 6

Si vous êtes à la recherche d'un bracelet connecté bon marché, le Xiaomi Mi Smart Band 6 mérite votre attention. Il peut sembler banal au premier abord, pourtant il possède des fonctions impressionnantes que l'on s'attendrait à trouver dans un appareil fitness beaucoup plus cher (comme le suivi du stress et l’oxymètre de pouls). Son écran s’avère exceptionnellement lumineux, vif et réactif. En ce qui concerne les sessions d'entraînement sportif, nous avons trouvé son GPS connecté décevant. Ajoutez à cela un bracelet pas toujours particulièrement confortable, néanmoins pour une utilisation occasionnelle, c'est une excellente alternative aux propositions Fitbit.

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 en résumé

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 (également connu sous le nom de Mi Band 6) est un petit bracelet connecté soigné qui ne paie pas de mine au premier abord, mais qui se rattrape avec une impressionnante panoplie d'outils pour surveiller votre santé et votre forme physique.

Son design est presque identique à celui du Xiaomi Mi Smart Band 5 sorti l'année dernière, à l'exception notable de l'écran, encore plus lumineux et plus clair - ce qui permet de vérifier facilement et rapidement vos statistiques quotidiennes.

En ce qui concerne les fonctionnalités, l'accent est mis sur le bien-être général plutôt que sur l’accompagnement de vos entraînements sportifs. Le Mi Band 6 surveille votre niveau de stress tout au long de la journée (et vous propose des exercices de respiration en cas d’alerte), un oxymètre de pouls avec la possibilité d'effectuer des contrôles ponctuels, le tout disponible d'une simple pression digitale.

Vous pouvez choisir parmi des dizaines de modes d'entraînement (en plein air comme en intérieur), et le suivi de la fréquence cardiaque s'est avéré impressionnant lors de nos tests.

(Image credit: Future)

Malheureusement, il existe aussi quelques inconvénients. Le fait qu'il n'y ait pas de GPS intégré n'est pas une surprise à ce niveau de prix, mais le suivi de nos parcours s'est avéré souvent inexact lors de nos tests, ajoutant par exemple 500 mètres supplémentaires à nos balades de 5 kilomètres. Ce n'est pas non plus l'appareil le plus confortable à porter pendant une course longue distance, le bracelet ayant tendance à serrer sur la durée.

Si vous cherchez une alternative abordable aux modèles Fitbit, qui offre plus qu'un simple comptage des pas, le Mi Smart Band 6 pourrait bien être votre choix idéal.

Bracelets connectés pas chers : quels sont les capteurs fitness et sport les plus abordables ?

Nous n'avons pas encore de prix ni de date de sortie officielle pour le Mi Smart Band 6 en dehors de la Chine, où il coûte 229 yuans (environ 29,30 €). Vous pouvez également l’importer par le biais de vendeurs tiers eBay ou Amazon, au tarif conseillé de 44,99 €.

Xiaomi parvient ainsi à faire mieux que le Mi Smart Band 5 pour moins cher. Pour rappel, le bracelet connecté de 2020 est sorti l’été dernier au prix de 49,99 €.

Nous nous attendons à ce que le Mi Smart Band 6 soit lancé à l'international prochainement, et nous mettrons à jour ce test avec le prix officiel de cette nouvelle proposition.

Design du Xiaomi Mi Smart Band 6

Presque identique au Mi Smart Band 5

Écran plus lumineux et plus net

Etanche jusqu'à 50 mètres

Comme vous pouvez vous y attendre à une telle fourchette tarifaire, le Mi Smart Band 6 est un Fitness Tracker sans fioriture, avec une bande silicone fine. En fait, il est presque identique à son prédécesseur, à l'exception de son écran plus lumineux et plus net. Le cadre est légèrement plus long (47 mm au lieu de 46 mm), mais les deux éditions restent pratiquement indiscernables.

Il est disponible en six couleurs (noir, orange, jaune, olive, ivoire et bleu) mais cette sélection pourrait être plus limitée à l’international, s'il suit l'exemple du Smart Band 5. D’ailleurs, si vous possédez et avez conservé celui-ci, vous pourrez réutiliser son ou ses bracelets sur le nouveau modèle.

Petit bémol cependant : nous avons constaté que ce n'est pas le dispositif le plus confortable qui soit. Malgré la finesse de l’écran et du bracelet, le Mi Smart Band 6 n’est pas assez ferme - ce qui signifie qu'il est susceptible de bouger occasionnellement pendant l'entraînement.

(Image credit: Future)

L'écran tactile rattrape ce défaut grâce à sa réactivité, ainsi que sa résolution de 152 x 486 pixels admirable de clarté. L'écran a la forme d'une piste de course (rectangulaire avec des extrémités rondes - ou oblong, si vous cherchez à être plus technique), ce qui a pour but d'optimiser l'espace utile. Il y a aussi une belle variété de thèmes proposés, dont beaucoup peuvent être interchangés via des raccourcis.

(Image credit: Future)

La résistance à l'eau est de 5ATM, il peut être utilisé sous la douche, à la piscine et en apnée jusqu'à 50 mètres de profondeur. Veillez simplement à l'enlever avant de pratiquer quelques sports nautiques.

Caractéristiques principales du Xiaomi Mi Smart Band 6

Des fonctions santé et bien-être impressionnantes

Suivi efficace du sommeil

Tout suivi 24h/24 réduit considérablement la durée de vie de la batterie

Pratique pour un usage quotidien, le Xiaomi Mi Smart Band 6 possède des fonctions impressionnantes que l'on s'attendrait à trouver sur des coachs connectés beaucoup plus chers. Il s'agit notamment du suivi de l'oxygène sanguin (avec des vérifications ponctuelles), de la surveillance du stress (à l'aide des variations de la fréquence cardiaque), et de celle du sommeil.

Il n'y a pas d’espace disponible pour stocker votre musique, ce qui n'est pas surprenant pour un appareil aussi compact. Toutefois, vous pouvez coupler le Mi Smart Band 6 à votre smartphone et contrôler vos applications musicales par le biais de son écran.

(Image credit: Future)

Vous recevrez les notifications de votre smartphone sur votre poignet (bien que l'espace soit trop limité pour afficher de longs textes). Il n'est pas possible non plus de répondre aux SMS ou de prendre des appels. Il n'est pas non plus possible d'émettre des commandes vocales : vous ne bénéficiez ni d'Alexa, ni de Google Assistant, ni d’un microphone.

Le suivi du sommeil fonctionne décemment, égalant la qualité de celui des appareils Polar bien plus coûteux. Le Mi Smart Band 6 ne mesure pas le sommeil paradoxal, mais il suit le sommeil profond et le sommeil léger assez efficacement pour déterminer combien de cycles de sommeil vous avez enchaînés, et toutes vos périodes de réveil au cours de la nuit.

(Image credit: Future)

Il convient de garder à l'esprit que de telles fonctions ont un impact considérable sur la durée de vie de la batterie. Xiaomi affirme que la montre peut fonctionner jusqu'à 14 jours en utilisation normale, mais l'activation des fonctions pourrait réduire cette durée de moitié. Cela reste respectable pour un bracelet connecté, la plupart des modèles Fitbit ne tenant que 7 à 10 jours sur une seule charge.

Fonctionnalités fitness

Le suivi de la fréquence cardiaque est précis…

… versus la distance calculée par le GPS…

… et le score de fitness PAI

Le bracelet Xiaomi est équipé d'un GPS connecté - avant de commencer une session d'entraînement, vous êtes averti qu'il ne pourra pas effectuer de suivi s’il n'est pas connecté à votre téléphone. Lors de nos tests, celui-ci ne s’avérait pas particulièrement précis. Par exemple, bien qu'il apparaisse correctement tracé dans l'application, notre parcours habituel de 5 km (tel qu’évalué sur une carte) a été enregistré avec une marge d’erreur - inquiétante - de 500 m.

(Image credit: Future)

A contrario, la mise en pause automatique répond parfaitement, se déclenchant au bout de quelques secondes - lorsque vous vous arrêtez à un passage piéton, par exemple. Chaque session est alors sauvegardée, de sorte qu'il n'y a aucun risque que vous perdiez accidentellement vos données.

Il y a eu quelques petits désagréments. La montre émet un léger signal sonore à chaque kilomètre, mais aussi lorsque vous atteignez un objectif ou que vous déclenchez une alerte PAI. Cela entraîne des notifications si régulières que vous serez amené à poser le nez sur votre écran (trop) fréquemment.

Le PAI est un score associé à votre santé cardiovasculaire globale et qui est calculé à partir des variations de votre fréquence cardiaque. C’est une statistique relativement vague, mais que vous prendrez plaisir à faire progresser via des exercices réguliers.

(Image credit: Future)

La mesure de la fréquence cardiaque s'est avérée précise, correspondant très étroitement à celle de la Polar Ignite 2, sans pics inattendus. Les deux appareils affichent de même des résultats presque identiques en mode entraînement. Si vous courez en vous reposant à la fois sur le temps et la fréquence cardiaque plutôt que sur la distance, le Smart Band 6 se veut un excellent tracker.

Application compagnon

Simple, mais bien conçue

Interactions sociales limitées

Le Mi Smart Band 6 se connecte à l'application Mi Fit, qui présente un design épuré et rafraîchissant, en plus d’une navigation simplifiée. Pour coupler votre appareil, il suffit de créer un compte Mi Fit en saisissant quelques informations basiques (nom, âge, taille, poids, sexe), puis d'appuyer sur "Profil" et de sélectionner " Ajouter un appareil ". Une petite mise à jour du firmware est nécessaire.

Si certains de vos amis possèdent des bracelets connectés Xiaomi, vous pouvez connecter vos comptes en scannant un code QR depuis l'application, à la manière d'Instagram. Cela vous permet de voir leurs statistiques d'activité et de sommeil, et les interactions sociales s’arrêtent ici. Contrairement à Garmin Connect, il n'est pas possible de participer à des défis de groupe et de gagner des badges.

(Image credit: Future)

Pour suivre vos activités via un smartphone, ouvrez l’application sur ce dernier et sélectionnez votre sport de prédilection (marche, course ou cyclisme). L'application commencera à suivre votre entraînement en conséquence, en utilisant le GPS du smartphone et en interrompant le suivi lorsque vous vous arrêtez. Pratique si celui de votre bracelet se révèle plus imprécis.

Achetez-le si...

Vous recherchez un bracelet connecté abordable

Vous aurez du mal à trouver un appareil plus performant que le Mi Smart Band 6, pour un prix aussi bas. Vous en avez vraiment pour votre argent, et l'écran à lui seul vaut le prix d'entrée.

Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour adopter des habitudes plus saines

Ce n'est certainement pas un Fitness Tracker avancé, mais le Mi Smart Band 6 est efficace pour suivre la fréquence cardiaque, qu'il analyse pour créer un score PAI personnel. En cherchant à améliorer ce score, vous améliorerez votre forme physique sans entrer dans les détails.

Vous souhaitez contrôler votre stress

Le Mi Smart Band 6 offre un suivi du stress continu, et vous pouvez effectuer des contrôles ponctuels à tout moment pour voir comment vous vous portez au cours de la journée. Si la pression est trop forte, des exercices de respiration guidée devraient vous aider à faire baisser votre rythme cardiaque.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes méticuleux

Le suivi précis du parcours s’est révélé un véritable problème lorsque nous avons testé le Mi Smart Band 6. Pour des mesures plus précises, nous vous recommandons un appareil avec GPS premium intégré, comme les propositions de Garmin.

Il vous faut un coach sportif

De nombreux Fitness Trackers récents, comme ceux de Garmin et Polar, proposent des suggestions d'entraînement pour améliorer la condition physique en fonction des performances passées, mais le Mi Smart Band 6 est beaucoup plus standard. Le PAI donne des indications générales, mais c'est tout.

Vous voulez vous entraîner avec vos amis

L'application Mi Fit n'est pas associée à Strava, et bien que vous puissiez lier votre compte à celui d'un ami en scannant son code QR, vous ne pourrez visualiser que ses statistiques récentes, et non participer à des activités de groupe.