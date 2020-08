Test du Xiaomi Mi Smart Band 5

Après l'excellent Mi Band 4, le Xiaomi Mi Smart Band 5 offre à nouveau un rapport qualité-prix exceptionnel. Il propose les mêmes fonctions classiques de suivi de votre condition physique, ainsi que des améliorations apportées à l'écran couleur et aux programmes d’entraînement sportif. De quoi le rendre bien plus désirable. La grande déception vient de l’absence de connectivité NFC sur l’édition mondiale, ou encore de celle d’un assistant vocal. Si vous pouvez vous passer de ces fonctionnalités, voici un excellent tracker qu’apprécieront votre poignet tout comme votre banquier.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 en résumé

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est un tracker fitness conçu pour surveiller votre santé et votre forme physique, sans que vous ayez besoin de vous ruiner pour le passer à votre poignet.

S'appuyant sur le succès du Mi Band 4, le Mi Smart Band 5 offre un suivi de l'activité et du sommeil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une surveillance continue du rythme cardiaque et permet de monitorer les activités extérieures à l'aide du GPS de votre smartphone.

Outre le contrôle de votre santé et de votre forme physique, il vous permettra également de consulter les notifications téléphoniques de votre appareil Android ou de votre iPhone, de lire ou de passer les pistes de vos playlists musicales sur vos applications mobiles, et de vérifier la météo. Tout cela peut être effectué à partir d'un écran tactile couleur, dont la résolution et la luminosité ont été mis à niveau.

Le design se veut indéniablement sportif et il est toujours adapté pour être porté sous la douche et à la piscine. L'autonomie de la batterie est prévue pour 14 jours, ce qui est plus que ce que vous pouvez attendre des trackers concurrents comme les meilleurs appareils Fitbit et Samsung. Xiaomi a également modifié le système de charge, facilitant la mise sous tension lorsque votre batterie tombe à 0%.

Le Mi Smart Band 5 ne dispose pas de toutes les fonctionnalités souhaitées, notamment la connectivité NFC pour les paiements sans contact et l'assistant intelligent Xiao AI. Mais, il garantit néanmoins une excellente expérience de suivi de la condition physique à moindre prix.

L'objectif de Xiaomi est de vous faire bénéficier d'options premium - que vous vous attendriez plutôt à trouver sur des bracelets connectés plus chers. Et il est juste de dire que la marque y parvient dans l'ensemble.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 a été lancé le 16 juillet 2020, et est proposé au prix de 49,99 €. C’est 10 € de plus que le Xiaomi Mi Band 4 à sa sortie, il y a un an.

Design du Xiaomi Mi Smart Band 5

À première vue, le Mi Smart Band 5 ne semble pas si différent du Xiaomi Mi Band 4. Il associe toujours un module de tracking d'apparence similaire à un bracelet en plastique TPU. Celui-ci se décline en six couleurs différentes (contre huit pour la version chinoise). Il est un peu simple en termes de conception et moins élégant que les trackers de Fitbit, mais il semble bien construit et ne s’avère pas aussi « bon marché » que certains trackers à ce prix.

C'est son affichage qui élève vraiment ce tracker au-dessus de la concurrence. Xiaomi utilise un écran tactile AMOLED de 1,1 pouce, avec une résolution de 126 x 294, ce qui représente une augmentation de la taille et de la résolution de l'écran de 0,95 - le Mi Band 4 affichait pour sa part une résolution de 120 x 240. Xiaomi a également amélioré la luminosité de l'écran, en augmentant le seuil maximal à 450 nits. Le résultat est un écran qui efface presque toute trace de ses concurrents d’entrée de gamme.

Comparez ce résultat à celui que vous obtenez sur Fitbit ou les trackers fitness les moins chers de Samsung, il n'y a pas compétition. L'écran du Mi Smart Band 5 est lumineux, coloré, réactif et surtout facile à visualiser en plein soleil.

Cette mise à jour de l’écran est bienvenue, permettant d'afficher plus d'informations à la fois, et les rendre plus perceptibles. Xiaomi semble également avoir augmenté la taille des icônes, ce qui facilite la consultation de vos données tout au long de la journée.

En dessous de l'écran tactile se trouve un bouton capacitif, qui sert principalement à réveiller l'écran, tandis qu'à l'arrière se trouve le moniteur de fréquence cardiaque embarqué.

Un détail plus important à souligner sur le dos du bracelet est la modification de la méthode de changement. Auparavant, vous deviez retirer le module de suivi du bracelet pour le brancher sur son socle de chargement. Le nouveau câble de chargement magnétique se branche directement à l'arrière du tracker, ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de le séparer de son bracelet.

Comme son prédécesseur, le Mi Smart Band 5 est étanche à l'eau (5ATM), ce qui vous permet de prendre une douche avec lui ou de mettre à profit ses fonctions son suivi natation.

Utilisation quotidienne du Xiaomi Mi Smart Band 5

Avec chaque nouveau Mi Band, Xiaomi a cherché à apporter plus d’usages, en dehors du fitness et du suivi sportif. Et cela ne change pas avec le Mi Smart Band 5. Il est compatible avec tout smartphone Android et les iPhones, affiche leurs notifications, permet de consulter les prévisions météorologiques, de contrôler la lecture de vos applications musicales et de prendre des photos à distance depuis votre smartphone.

Ce n’est pas une smartwatch pour autant, simplement en raison de l'espace limité dont vous disposez. Les commandes de lecture musicale et la consultation des prévisions météo sont bien optimisées, mais l’affichage des notifications téléphoniques est encore un peu à l'étroit.

Des fonctions comme le réglage des alarmes et l'accès à la télécommande de la caméra / appareil photo nécessitent de creuser dans les paramètres généraux. Heureusement, le logiciel Xiaomi est facile à maîtriser, avec une navigation qui se mémorise rapidement.

Nous ne devons pas oublier de parler des thèmes personnalisables que vous devez choisir via l'écran principal. La qualité d'écran améliorée du Mi Band 4 a permis à Xiaomi d'être un peu plus joueuse et aventureuse avec les thèmes. Et avec le Mi Smart Band 5, elle a ajouté un certain nombre de thèmes animés qui doivent être synchronisés avec l'application compagnon Mi Fit. Vous obtenez également plus de contrôle sur les données de santé et de forme physique affichées sur ces thèmes, qui peuvent être modifiées sur l'appareil lui-même.

Il semble que, pour le moment, Xiaomi a laissé de côté certains des thèmes de marque les plus connus qu'elle avait annoncés lors du lancement, notamment ceux de Bob l'éponge que nous étions impatients d'essayer.

Le Mi Smart Band 5 est léger et confortable à porter la nuit, et va automatiquement vaquer à ses occupations en surveillant votre sommeil. Pour obtenir les données les plus complètes sur votre sommeil, vous devrez activer le mode « assistant de sommeil » dans l'application compagnon. Attention : celui-ci affecte la durée de vie de la batterie.

Le matin, vous pourrez voir des éléments tels que le score de sommeil, la répartition des différentes phases, y compris le sommeil paradoxal, les siestes, l'analyse de la qualité du sommeil, sa régularité et la comparaison de ces données avec celles d'autres utilisateurs.

Toutes ces informations s’avèrent plutôt fiables. Même si vous pouvez vous retrouver avec un ratio similaire entre sommeil profond et sommeil léger, et avec une heure de moins de sommeil paradoxal. Les heures de début et de fin de votre sommeil (réveil) sont parfaitement identifiées. La régularité et l'analyse du sommeil sont également des ajouts intéressants au processus de suivi.

Les trackers fitness de Xiaomi ont longtemps été loués pour leur autonomie, bien que ce nouveau modèle offre des performances légèrement moins impressionnantes que son prédécesseur. Le Mi Smart Band 5 abrite une batterie de 125 mAh, qui promet 14 jours d'utilisation ininterrompue, alors que la batterie de 135 mAh du Mi Band 4 peut durer 20 jours.

Il est en effet possible de faire fonctionner le Mi Smart Band 5 pendant deux semaines entre chaque charge, mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a ici plus de caractéristiques qui exigent beaucoup plus de cette batterie. La surveillance de la fréquence cardiaque et l'activation du suivi de sommeil ont notamment un impact notable. Vous pouvez bien sûr désactiver ces fonctions, mais contrairement aux Mi Band précédents, vous devez faire attention aux fonctions que vous utilisez.

Capteurs sport et fitness du Xiaomi Mi Smart Band 5

Le Mi Smart Band 5 s'appuie sur les mêmes capteurs que son prédécesseur pour offrir ses fonctions de suivi de votre condition physique. A savoir des capteurs de mouvements (accéléromètre et gyroscope), plus un moniteur de fréquence cardiaque. Il n'y a pas de GPS intégré, mais vous avez la possibilité d'utiliser le signal GPS de votre téléphone pour cartographier les activités de plein air.

Vous pouvez consulter les statistiques de base du suivi de la condition physique à partir de l'écran principal de la montre, ou vous rendre dans le menu État pour en savoir plus. Vous y trouverez vos pas quotidiens, la distance parcourue, les calories brûlées, les alertes d'inactivité. En ce qui concerne la précision, nous l'avons comparé à une montre Garmin et avons constaté que le Xiaomi produisait des données similaires.

Lorsque vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, rendez-vous sur l'écran d'entraînement où vous pouvez choisir parmi 11 modes de sport différents. Il y a la course à pied en plein air, la marche rapide, le cyclisme (intérieur et extérieur), la course sur tapis roulant, la natation, le saut à la corde, la musculation, le yoga et un mode « freestyle ». Comme c'est généralement le cas, l'éventail des mesures en temps réel proposées varie. Nous avons cependant été surpris de constater qu'il permettait de suivre les coups et la cadence de course pour l'aviron en salle, et même les sauts pour une séance de saut à la corde.

Pour les sports de base comme la course à pied et la natation, le tracker est très performant et précis. La mise en place d'un support GPS pour les activités de plein air est un peu fastidieuse car il faut se rendre sur votre téléphone pour l'activer. Une fois acté, vous pourrez enregistrer des paramètres clés comme la vitesse, la distance et la cadence, que nous avons jugés assez fiables.

Vous obtenez également des données de fréquence cardiaque en temps réel, avec la possibilité de recevoir des alertes lorsque vous atteignez un certain niveau. Par rapport à une sangle de poitrine Polar H9, la précision des données est mitigée. Sur une course, il était de 1 à 2 bpm pour les lectures moyennes et maximales. Lors d'une autre course, les données de fréquence cardiaque moyenne étaient décalées de 2 bpm, ce qui est acceptable. La fréquence cardiaque maximale, cependant, était différente de celle de la ceinture thoracique de 8 bpm.

Les informations se révèlent un peu plus fiables pour la surveillance continue. Bien que, comme mentionné, la mise en marche de cette dernière a un impact sur la durée de vie de la batterie.

Le capteur de rythme cardiaque est utilisé pour une nouvelle fonction appelée PAI (Personal Activity Intelligence), apparue pour la première fois sur les appareils Amazfit. Cette option vise à réduire le nombre de pas quotidiens pour se concentrer sur des activités régulières qui augmentent le rythme cardiaque. On vous donne ensuite un score PAI pour indiquer vos totaux quotidiens.

L'idée d'amener les gens à penser davantage à leur rythme cardiaque qu'à compter les pas est en fait une évolution positive. L'affichage est agréable sur l'appareil, et si vous voulez voir les scores et mieux comprendre les scores PAI, vous trouverez des informations plus détaillées dans l'application Mi Fit.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons le suivi du stress et les exercices de respiration guidée, que nous avons vus apparaître sur de nombreux autres appareils portables. Et qui complètent un ensemble complet de fonctionnalités santé / sport.

Application compagnon du Xiaomi Mi Smart Band 5

Bien que vous puissiez suivre un grand nombre de données sur le Mi Band lui-même, vous devrez vous diriger vers l'application mobile Mi Fit, qui est compatible avec Android et iOS. C'est là que vous pourrez obtenir plus de tendances et que vous pourrez ajuster les paramètres du tracker.

Côté synchronisation, nous n'avons eu aucun problème avec l'iPhone ou le smartphone Android ayant accompagné ce test. Entre les deux appareils, les données se synchronisent rapidement.

L'application elle-même paraît très riche. L'écran d'état vous donne un aperçu de vos données les plus récentes, que vous pouvez approfondir si vous le souhaitez. Il existe également des écrans de suivi dédiés à la marche, au vélo et à la course à pied lorsque vous souhaitez utiliser le GPS de votre téléphone. De plus, vous pouvez vous connecter avec d'autres amis possédant le Mi Band.

Allez dans l'onglet « Profil » et vous pourrez ajuster vos objectifs, vous connecter à Apple Health ou à Google Fit, synchroniser de nouveaux thèmes et définir le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur l'appareil. Il y a pas mal de choses à faire ici, alors il vaut vraiment la peine de passer un peu de temps à étudier cette application pour avoir une idée de ce que ce tracker fitness peut faire.

Faut-il acheter le Xiaomi Mi Smart Band 5 ?

Achetez-le si...

Vous cherchez un tracker fitness abordable

Malgré un écran tactile de haute qualité et une gamme impressionnante de fonctionnalités, Xiaomi a réussi à maintenir un prix bas et à faire en sorte que le Mi Smart Band 5 semble beaucoup plus luxueux qu'il ne l'est.

Vous avez besoin d’un grand écran

Xiaomi a réussi à inclure les meilleurs écrans que vous trouverez sur un bracelet connecté, faisant de la visualisation de vos données un vrai plaisir - même comparé à des appareils qui coûtent beaucoup plus cher.

Vous voulez une montre de sport / tracker fitness hybride

Le Mi Smart Band 5 offre un support de suivi étonnamment riche pour toute une série d'activités. Si vous êtes heureux de bouger avec votre téléphone, ce support GPS connecté vous assurera également une bonne quantité de données.

Ne l'achetez pas si...

Vous souhaitez quelque chose d'élégant au poignet

Bien que Xiaomi propose des bracelets supplémentaires, et que l'écran soit exceptionnel, vous pouvez certainement trouver un modèle qui possède un peu plus de personnalité et qui peut être customisé pour ressembler un peu moins à un tracker fitness.

Vous surveillez méticuleusement votre fréquence cardiaque

En matière de suivi sportif, le Mi Smart Band 5 est très précis. En revanche, il se veut un peu plus laxiste sur vos données santé.