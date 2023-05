Pixel Watch 2 : Google corrigerait l'un des plus gros défauts de la montre connectée

Sortie l'année dernière, la Pixel Watch est la première montre connectée de Google. Elle n'a évidemment pas détrôné l'Apple Watch, mais elle a tout de même rencontré un franc succès sur le marché des smartwatches. Elle a cependant un gros défaut que Google espère corriger sur la prochaine Pixel Watch 2. Il s'agit de son autonomie qui laisse à désirer par rapport à d'autres modèles de montres intelligentes.

Selon un nouveau rapport, Google aurait prévu d'abandonner Samsung pour la puce de la Pixel Watch 2. La première Pixel Watch est alimentée par la puce Exynos 9110 de Samsung gravée en 10 nm. Cette puce n'est pas la plus récente non plus car elle était déjà utilisée sur la première Galaxy Watch en 2018. Il serait donc judicieux de la remplacer pour la prochaine génération de montres made by Google.

Google choisirait Qualcomm au lieu de Samsung pour la Pixel Watch 2

La Pixel Watch 2 fonctionnerait donc avec la Snapdragon W5 Plus de Qualcomm. Celle-ci est gravée en 4 nm. La nouvelle puce apporterait de grosses améliorations à la prochaine montre connectée de Google.

Un SoC gravé en 4 nm au lieu de 10 nm permettrait notamment d'obtenir un gain d'autonomie considérable. Étant donné que c'est l'un des plus gros défauts de la montre actuelle, les utilisateurs vont être ravis d'avoir une montre capable de tenir plus longtemps entre deux recharges.

Nous n'avons pas plus d'informations sur le gain d'autonomie que la Snapdragon W5 Plus pourrait apporter. Nous devrions cependant en savoir plus dans les mois qui arrivent à l'approche du lancement de la Pixel Watch 2.

Pour rappel, la Pixel Watch 2 devrait être annoncée d’ici la fin de l'année aux côtés du Pixel 8. À en croire les dernières informations, le Pixel 8 devrait arriver vers la mi-octobre. L’une de ses nouveautés principales serait l’arrivée d’un thermomètre pour prendre la température des utilisateurs.