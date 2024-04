Apple pourrait utiliser ChatGPT pour alimenter les fonctions d'IA dans iOS 18

Alors qu'Apple s'apprête à annoncer iOS 18 (et bien d'autres choses encore) lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) le 10 juin, une rumeur circule selon laquelle l'entreprise serait en pourparlers avec OpenAI, développeur de ChatGPT, pour l'aider à mettre à niveau l'intelligence artificielle de l'iPhone.

Cette information émane de Mark Gurman, un journaliste de Bloomberg habituellement fiable, qui affirme que les discussions entre Apple et OpenAI ont été « renouvelées » et s'intensifient actuellement, selon des personnes anonymes « familières avec le sujet ».

Le mois dernier, Bloomberg a rapporté qu'Apple discutait avec Google de l'utilisation du chatbot Gemini dans iOS 18 : Apple est clairement à la recherche d'un partenariat avec quelqu'un pour sa prochaine grande mise à jour logicielle.

Ce que ce dernier rapport suggère, c'est qu'OpenAI pourrait avoir émergé en tant que favori dans la course, ce qui signifie que des outils comme ChatGPT et Dall-E (également développés par OpenAI) pourraient trouver leur place dans la mise à jour iOS 18, qui devrait être déployée vers le mois de septembre.

Collaboration d'Apple et ChatGPT ? A confirmer.

Siri pourrait être mis à jour (Image credit: Apple)

M. Gurman précise qu'Apple n'a pas encore pris de décision : la société pourrait décider de travailler avec Google, ou avec OpenAI, ou avec les deux. Ce qui est certain, c'est qu'iOS 18 sera très axé sur l'intelligence artificielle - Apple l'a déjà confirmé.

Nous pouvons nous attendre à ce qu'iOS 18 intègre également une sorte d'intelligence artificielle locale, basée sur l'appareil. Apple a déjà présenté de nouveaux modèles de langage de grande taille (LLM) qui sont suffisamment petits pour être stockés et exécutés à partir d'un smartphone.

Il reste à voir ce que nous obtiendrons exactement, mais une sorte d'IA de génération de textes et d'images semble probable, ainsi qu'une mise à jour substantielle de Siri. Des rumeurs font également état de fonctionnalités telles que la génération de listes de lecture par l'IA dans Apple Music.

Tous les regards sont désormais tournés vers la WWDC 2024 en juin, où tout ce sur quoi Apple a travaillé devrait être révélé - pour iOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS, et plus encore. Les bêtas publiques de ces mises à jour suivront ensuite, avant que les versions finales ne soient poussées.