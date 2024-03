WWDC 2024 d'Apple : une date officielle pour iOS 18 et plus - voici ce à quoi il faut s'attendre

Apple vient d'annoncer que la WWDC 2024 débutera le 10 juin 2024, et l'on s'attend à ce qu'Apple fasse de nouvelles annonces en matière d'IA cette année.

L'événement d'annonce d'Apple indique qu'il y aura un événement spécial à l'Apple Park de Cupertino, en Californie, où la puce M2, ainsi que le MacBook Air nouvellement redessiné, ont été annoncés lors de la WWDC 2022, et où le MacBook Air 15 pouces, M2 Ultra et Apple Vision Pro ont été annoncés lors de la WWDC 2023.

La WWDC (abréviation de Worldwide Developer Conference) est une conférence d'une semaine qui se tient en Californie et qui s'adresse davantage aux développeurs de logiciels professionnels de l'écosystème Apple qu'à l'introduction de nouveaux produits. Toutefois, ces dernières années, Apple a profité de la conférence d'ouverture pour faire de nouvelles annonces majeures, comme le Mac Pro, la puce Apple M2, etc.

Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière WWDC, notamment la croissance explosive de l'IA générative, dont Apple a déclaré qu'elle serait intégrée à ses produits dans le courant de l'année. Compte tenu de l'audience de cette conférence, le 10 juin semble être le moment idéal pour exposer la stratégie d'Apple en matière d'IA afin de concurrencer des entreprises comme Google et Microsoft.

Il est notoire qu'Apple est très discret sur ses révélations avant qu'elles ne soient annoncées sur scène, mais la société fait des allusions, et Greg Joswiak, vice-président senior du marketing d'Apple, n'a pas vraiment été subtil dans son partage de l'annonce sur X (anciennement Twitter).

Bien que l'IA ne soit probablement pas la seule chose que nous verrons à la WWDC 2024, tous les signes indiquent qu'il s'agit d'une annonce majeure en matière d'IA, du moins en ce qui concerne la stratégie d'Apple pour l'IA à l'avenir.

Ce que nous attendons de la WWDC 2024 d'Apple

En ce qui concerne l'IA, nous nous attendons à ce qu'Apple présente de l'IA générative sur l'appareil, comme les GPT ou la génération d'images fonctionnant localement sur les iPhones et les iPads, et probablement aussi sur les MacBooks et les Macs.

Les puces Apple de la série M et de la série A, qui équipent respectivement les ordinateurs et les appareils mobiles de la société, intègrent des processeurs neuronaux (NPU) depuis quelques années déjà, mais Apple n'a pas vraiment cherché à se lancer dans le travail d'IA générative qui a frappé l'industrie comme un météore à la fin de l'année 2022.

Le moteur neuronal d'Apple, comme il appelle ses NPU, devrait être plus que capable d'exécuter les types de charges de travail d'IA qu'un NPU Intel ou AMD exécute actuellement, et Qualcomm a été assez agressif dans la promotion des capacités d'IA générative de ses puces Snapdragon, en particulier dans le Samsung Galaxy S24.

Pour rivaliser, Apple doit apporter une réponse en matière d'IA générative, et un discours inaugural lors d'une conférence réunissant des développeurs de logiciels qui seront probablement chargés d'utiliser et de développer de nouveaux outils et cadres d'IA dans iOS, macOS et au-delà semble être l'endroit idéal pour le faire.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura que de l'IA. Nous verrons aussi probablement iOS 18 annoncé à la WWDC, probablement avec de nouvelles fonctionnalités d'IA en tête, mais aussi avec d'autres améliorations plus typiques de la qualité de vie sur les différentes plateformes logicielles d'Apple, comme watchOS 11.

En ce qui concerne le matériel, il est beaucoup trop tôt pour sortir de nouveaux iPhones, bien que nous arrivions à la cadence habituelle des sorties d'iPad, et nous ne serions donc pas surpris de les voir apparaître. La seule autre annonce matérielle que nous pourrions voir est celle de l'Apple M3 Ultra, qui fait suite à la sortie fin 2023 de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de puces M3, M3 Pro et M3 Max.

La puce M3 Ultra est une puce de classe station de travail, elle intéressera donc bien plus l'industrie et les développeurs que le consommateur moyen. Il est donc possible que la WWDC annonce un rafraîchissement du Mac Studio et du Mac Pro avec la puce M3 Ultra.

Nous entendrons certainement beaucoup plus de spéculations et de rumeurs à mesure que nous nous rapprochons du 10 juin, date du coup d'envoi de la WWDC 2024, mais nous devrons attendre que Tim Cook monte sur la scène de l'Apple Park pour savoir avec certitude ce qu'Apple a prévu pour le reste de l'année 2024.