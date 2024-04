iOS 18 chargé d'IA ! Apple révèle 8 nouveaux modèles d'intelligence artificielle fonctionnant sur l'appareil

Apple a publié un ensemble de nouveaux modèles d'IA conçus pour fonctionner localement sur l'appareil plutôt que dans le cloud, ouvrant peut-être la voie à un iOS 18 doté d'IA dans un avenir assez proche.

Ces derniers mois, le géant de l'iPhone a redoublé d'efforts dans le domaine de l'IA, en mettant l'accent sur l'IA dans le cloud et l'IA sur l'appareil. Nous avons vu des fuites en début de semaine indiquant qu'Apple prévoit de fabriquer ses propres puces de serveur d'IA, et cette révélation de nouveaux modèles de langage locaux de grande taille (LLM) montre que l'entreprise s'engage dans les deux types de logiciels d'IA. Nous reviendrons plus loin sur les implications de cette révélation, mais pour l'instant, expliquons ce que sont exactement ces nouveaux modèles.

La suite d'outils d'IA contient huit modèles distincts, appelés OpenELMs (Open-source Efficient Language Models). Comme leur nom l'indique, ces modèles sont entièrement libres et disponibles sur le Hugging Face Hub, une communauté en ligne pour les développeurs et les passionnés d'IA. Apple a également publié un livre blanc décrivant les nouveaux modèles. Quatre d'entre eux ont été pré-entraînés sur CoreNet (anciennement CVNets), une vaste bibliothèque de données utilisée pour l'entraînement des modèles de langage d'IA, tandis que les quatre autres ont été « réglés par instruction » par Apple, un processus par lequel les paramètres d'apprentissage d'un modèle d'IA sont soigneusement affinés pour répondre à des demandes spécifiques.

La publication d'un logiciel libre est une démarche quelque peu inhabituelle pour Apple, qui garde généralement une mainmise assez étroite sur son écosystème logiciel. La société affirme vouloir « renforcer et enrichir » la recherche publique en matière d'IA en mettant les OpenELM à la disposition de l'ensemble de la communauté de l'IA.

Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ?

Apple s'est sérieusement engagé dans l'IA récemment, ce qui est bon à voir car la concurrence est féroce à la fois dans le domaine des téléphones et des ordinateurs portables, avec des choses comme la puce Tensor alimentée par l'IA du Google Pixel 8 et la dernière puce d'IA de Qualcomm qui arrive sur les appareils Surface.

En mettant ses nouveaux modèles d'IA sur appareil à la disposition du monde entier comme cela, Apple espère probablement que certains développeurs entreprenants aideront à aplanir les difficultés et finalement à améliorer le logiciel - quelque chose qui pourrait s'avérer vital si elle prévoit d'implémenter de nouveaux outils d'IA locaux dans les futures versions d'iOS et de macOS.

Il convient de garder à l'esprit que l'appareil Apple moyen est déjà doté de capacités d'IA, l'Apple Neural Engine présent sur les puces des séries A et M de la société alimentant des fonctionnalités telles que Face ID et Animoji. La prochaine puce M4 pour les systèmes Mac semble également disposer de nouvelles capacités de traitement liées à l'IA, ce qui devient rapidement une nécessité à mesure que les logiciels professionnels plus établis mettent en œuvre des outils d'apprentissage automatique (comme Firefly dans Adobe Photoshop).

En d'autres termes, nous pouvons probablement nous attendre à ce que l'IA soit le sujet phare d'iOS 18 et de macOS 15. Espérons simplement qu'elle sera utilisée pour de nouvelles fonctionnalités intelligentes et uniques, plutôt que pour le harcèlement constant du copilote de Microsoft.