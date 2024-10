Nouveau Mac mini : puces M4 et mémoire améliorée au programme

Apple pourrait bien dévoiler son Mac mini équipé du processeur M4 dans les prochaines heures – voire demain – mais Amazon a déjà révélé certains détails sur cette version revisitée du mini-ordinateur.

D'après le site MacRumors, Amazon US a par mégarde publié la fiche du Mac mini M4, confirmant ainsi les rumeurs : il serait disponible avec le choix entre les processeurs M4 et M4 Pro, ce dernier offrant une puissance accrue grâce à 14 cœurs, couplés à un GPU de 20 cœurs.

Un détail notable est la possibilité d'étendre la mémoire RAM à 64 Go, contre un maximum de 32 Go pour le modèle actuel de Mac mini, du moins si l'on se fie à ces informations techniques.

Côté stockage, rien ne change : la capacité maximale reste de 8 To pour ceux qui souhaitent une grande quantité d'espace disque.

Un petit visuel accompagne ces informations techniques, et bien que flou, il semble confirmer la présence de deux ports USB-C en façade. Si les rumeurs sont exactes, certains modèles pourraient également comporter trois ports USB-C supplémentaires à l'arrière, pour un total théorique de cinq ports.

Une autre rumeur persistante autour du Mac mini M4 indique que le nouveau modèle serait plus compact et transportable que son prédécesseur. Les photos comparatives d'Amazon semblent aller dans ce sens. Le Mac mini serait uniquement disponible en coloris argenté, sans autre option de couleur.

Enfin, une prise qui pourrait être une sortie casque se trouve en façade, bien que son identification soit difficile – il pourrait tout aussi bien s'agir d'un bouton d’alimentation ou d’un indicateur lumineux.

(Image credit: Future)

Analyse : Mac mini au milieu ?

Hier, c’était la présentation du nouvel iMac 24 pouces (sans oublier quelques critiques autour de la Magic Mouse fournie avec l'ordinateur tout-en-un), marquant le début des annonces de la gamme M4 d'Apple pour cette semaine.

Comme nous l’avions supposé, le MacBook Pro M4 devait soit être dévoilé en premier, soit gardé pour la fin. Étant donné que l’iMac a été lancé en premier, il est probable que le MacBook Pro soit annoncé demain, et donc le Mac mini aujourd’hui. Il est alors logique qu'Amazon ait dévoilé les caractéristiques techniques du Mac mini en avance, ce qui renforce l’hypothèse d’un lancement imminent.

Rien n’est encore confirmé officiellement, et nous devons rester prudents face à ces spécifications dévoilées – même s’il serait surprenant qu’un grand détaillant comme Amazon se trompe.

Les rumeurs autour du Mac mini M4 semblent donc se vérifier, avec la plupart des informations déjà entendues, notamment l'augmentation de la RAM à 64 Go et la configuration de pointe du processeur. Un ordinateur puissant et compact devrait donc arriver sous peu, et de nombreux amateurs de Mac mini attendent impatiemment ce nouveau modèle.