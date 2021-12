Les meilleures imprimantes pour Mac et MacBook

Bienvenue dans notre sélection des meilleures imprimantes pour Mac et MacBook.

Quel que soit le type d'ordinateur Apple que vous possédez, qu'il s'agisse d'un Mac, d'un iMac, d'un MacBook ou d'un Mac mini, vous trouverez sur cette page les meilleures imprimantes compatibles avec le système d'exploitation macOS.

Ces dernières peuvent se connecter facilement au dit matériel, que ce soit par voie filaire ou sans fil. Beaucoup d'entre elles prennent également en charge toute impression à partir de votre iPhone ou votre iPad.

Comme de nombreux Apple Addicts utilisent leur Mac pour des travaux créatifs, il est essentiel que l'imprimante choisie soit capable de produire des impressions de haute qualité qui rendront justice à leurs œuvres d'art ou à leurs photographies. Sur cette page, vous trouverez des modèles qui répondent parfaitement à tous ces critères.

Pour vous permettre d'acheter la meilleure imprimante pour votre Mac à prix réduit, nous vous remontons les tarifs les plus récents et les plus attractifs pour chaque modèle sélectionné.

(Image credit: Canon)

1. Canon PIXMA TS8350 Une imprimante à jet d'encre sophistiquée et étonnamment compacte Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur 3-en-1 Vitesse d'impression : 15 ppm Format papier : A4 Capacité de stockage papier : 100 feuilles Poids: 6,6 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Bonne fidélité des couleurs + Design attrayant qui s'adapte à la plupart des environnements Pourquoi attendre - Prix élevé - Petit bac à papier

Cette imprimante à jet d'encre 3-en-1 possède l'apparence d'un modèle haut de gamme, et des fonctionnalités qui s'avèrent clairement à la hauteur. Elle utilise six cartouches d'encre individuelles pour obtenir une fidélité des couleurs supérieure et imprime des photos à une résolution nette de 4800 x 1200 DPI. Elle offre la connectivité AirPrint, idéale pour les propriétaires d'un Mac, et comprend un emplacement pour cartes SD qui interpellera les photographes. Elle peut imprimer automatiquement les deux côtés d'une page, numériser en haute résolution et, grâce à son alimentation papier, elle peut traiter presque tous les types de supports imprimables, des CD vierges aux stickers. Elle apparaît assez compacte, un vraie surprise compte tenu de la liste éblouissante de ses options. Bonus : tout est contrôlé par un écran tactile couleur de taille généreuse.

(Image credit: Epson)

2. Epson Expression Premium XP-6105 Un petit appareil élégant et assorti à tous les Macs Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur 3-en-1 Vitesse d'impression : 23 ppm Format papier : jusqu'au format A4 Capacité de stockage papier : 500 feuilles Poids: 12,1 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Prime Voir à Amazon 7 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Design compact + Bon rapport qualité-prix Pourquoi attendre - Cartouches coûteuses - Pas d'écran tactile

Epson a bien fait de réduire ce trois-en-un à la taille d'une boîte à chaussures, sans pour autant le limiter en fonctionnalités. Le Wi-Fi, le Wi-Fi Direct et AirPrint permettent de se connecter facilement à un appareil Apple sans avoir besoin de câbles Ethernet ou USB. Elle offre de même une impression recto-verso automatique, des emplacements pratiques pour les cartes USB et SD et la possibilité d'imprimer sur une très grande variété de supports, des CD vierges au papier photo A4 brillant. Elle ne dispose pas d'un écran tactile, mais elle se révèle facile à utiliser. Tandis que la qualité d'impression, notamment pour les photos, est plus qu'excellente.

(Image credit: HP)

3. HP OfficeJet Pro 7740 Une imprimante tout-en-un A3 parfaitement adaptée à macOS Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur tout-en-un Vitesse d'impression : 22 ppm (mono) Format papier : Jusqu'au format A3 Capacité de stockage papier : 250 + 50 feuilles Poids: 19,5 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Prime Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Impressions A3 exceptionnelles + Prix compétitif Pourquoi attendre - Mais pas si économique à l'usage - Imposante par sa taille

La HP OfficeJet Pro 7740 est une imprimante A3 de grande taille, bien conçue, dont le prix s'avère relativement bas. Elle se veut suffisamment grande pour contenir 500 feuilles de papier A3 (tabloïd) dans deux bacs profonds et 50 autres feuilles de papier A4 dans un chargeur automatique de documents situé sur le dessus. Elle peut imprimer des affiches A3 en couleur assez rapidement et les retourner automatiquement pour imprimer l'autre côté. Son chargeur automatique de documents, lui, est capable de numériser et de copier les deux côtés de la page (numérisation recto-verso). L'appareil est doté d'un port Ethernet et d'une connexion Wi-Fi intégrée avec compatibilité AirPrint pour les utilisateurs macOS. Il dispose également d'un superbe écran tactile pour vous faire gagner beaucoup de temps.

(Image credit: HP)

4. HP PageWide Pro 477dw Une imprimante jet d'encre haute vitesse innovante Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur tout-en-un Vitesse d'impression : 55 ppm (mono) Format papier : Jusqu'au format A4 Capacité de stockage papier : 550 + 50 feuilles Poids: 22,3 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à alternate FR Voir à Darty FR Prime Voir à Amazon 193 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Impression très rapide + Numérisation recto-verso efficace Pourquoi attendre - Bruyante - Prix élevé

La technologie PageWide de HP repose sur des jets d'encre rapides, mais comme la tête d'impression occupe toute la largeur du papier, vos documents n'ont pas besoin de subir des pauses régulières comme avec un jet d'encre normal. Au lieu de cela, ils glissent plutôt comme sur une imprimante laser. De ce fait, la vitesse d'impression annoncée de 55 pages par minute n'est pas exagérée. Comme il s'agit d'un modèle à jet d'encre, il peut imprimer sur du papier photo couché et produire des images aux couleurs éclatantes jusqu'au format A4. Il peut aussi photocopier en recto-verso en numérisant automatiquement les deux côtés du papier. La capacité de stockage papier est généreuse (500 feuilles), avec des options de mise à niveau disponibles. Mais même sans les bacs papier supplémentaires, cette quatre-en-un rapide et innovante conviendra à la plupart des petites et moyennes entreprises.

(Image credit: Epson)

5. Epson WorkForce Pro WF-4745 Une imprimante jet d'encre rapide et riche en fonctionnalités Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur tout-en-un Vitesse d'impression : 24 ppm (mono) Format papier : Jusqu'au format A4 Capacité de stockage papier : 500 + 50 feuilles Poids: 12,1 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Prime Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Rapide pour une imprimante jet d'encre + AirPrint et NFC inclus Pourquoi attendre - Petit bac de sortie - Pas de plateau polyvalent

L'Epson WorkForce Pro WF-4745 représente une imprimante jet d'encre 4-en-1, adaptée aux Macs et destinée aux petites entreprises. En tant que telle, elle est équipée de tous les éléments nécessaires aux impressions de bureau. Elle dispose de beaucoup d'espace pour le papier, avec deux tiroirs pouvant contenir 250 feuilles chacun, une vitesse d'impression très respectable de 24 pages monochromes par minute et une alimentation automatique des documents qui peut numériser en recto-verso. Sa connectivité excelle avec un port Ethernet, le Wi-Fi avec compatibilité AirPrint pour les utilisateurs Mac et le NFC pour un débit rapide. Téléchargez l'application compagnon gratuite sur iOS/Android d'Epson pour une impression mobile facile. Avec les cartouches XL d'Epson qui permettent d'obtenir jusqu'à 2 600 pages couleur, elle se montre aussi performante que de nombreuses imprimantes laser.

(Image credit: Canon)

6. Canon Pixma G5050 Le système sans cartouche fait exploser le coût des pages de ce tout-en-un AirPrint Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur 3-en-1 Vitesse d'impression : 13 ppm Format papier : jusqu'au format A4 Capacité de stockage papier : 250 feuilles Poids: 6,5 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Rendement par cartouche élevé + Faible coût de l'encre Pourquoi attendre - Pas très rapide - Chère

Cet appareil AirPrint tout-en-un, coûteux mais rentable, a remplacé ses cartouches par des réservoirs d'encre rechargeables. Cela réduit considérablement le coût par page et Canon a inclus suffisamment d'encre pour 6 000 pages en noir et blanc et 7 700 en couleur, d'où son prix élevé. Elle imprime assez lentement, mais avec une capacité papier de 350 feuilles (250 dans le bac principal et 100 dans le bac arrière). Avec un rendement d'encre aussi élevé, vous pourrez la conserver pendant des années, sans vous ruiner en achat de cartouches. Elle prend en charge le Wi-Fi et un mode recto-verso automatique qui peut être facilement contrôlée par l'application compagnon iOS/Android.

(Image credit: HP)

7. HP ENVY Photo 7164 Pour tous vos besoins d'impression via AirPrint Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur Vitesse d'impression : Couleur : jusqu'à 9 ppm ; N&B : jusqu'à 14 ppm Format papier : Jusqu'à 8,5 x 14 pouces Capacité de stockage papier : 125 feuilles Poids: 6,68 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Fonction AirPrint + Impression de photos sans bordure Pourquoi attendre - L'encre tricolore ne dure pas longtemps

En tant qu'utilisateur d'un appareil Apple, vous vous trouvez souvent dans des situations où vous devez imprimer directement à partir de votre iPhone ou iPad. Avec l'imprimante photo HP Envy Photo 7164, vous n'aurez pas à vous soucier de transférer vos images sur votre Mac grâce à sa fonction AirPrint. Mais, cette imprimante photo à jet d'encre offre bien plus que cela. Si vous recherchez la meilleure imprimante pour Mac, elle possède d'autres caractéristiques que vous apprécierez, de l'impression de photos sans bordure à l'impression directe sans fil, en passant par un bac à papier photo séparé et le service de remplacement instantané de l'encre garanti par HP.

(Image credit: HP)

8. HP Tango X Une imprimante compacte pour les petits espaces Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante à jet d'encre couleur Vitesse d'impression : Couleur : jusqu'à 8 ppm ; N&B : jusqu'à 11 ppm Format papier : Jusqu'à 8,5 x 14 pouces Capacité de stockage papier: 125 feuilles Poids: 3,08 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Prime Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Portable et capable de s'adapter aux petits espaces + Fonction AirPrint Pourquoi attendre - Pas vraiment bon marché

Conçue spécialement pour les utilisateurs de Mac, la HP Tango X possède toutes les caractéristiques que vous recherchez pour une imprimante portable. Au-delà de son design léger et compact, elle est dotée de la fonction AirPrint, d'un bel emballage en lin indigo pour faciliter le transport et ne nécessite aucun pilote ou connexion USB pour son installation. Tout ce dont vous avez besoin est l'application HP Smart, à partir de laquelle vous serez prêt à imprimer (et même à numériser et à copier) où que vous soyez. Elle se révèle donc parfaite pour les nomades numériques présents parmi les fans inconditionnels d'Apple. Elle figure parmi les meilleures imprimantes pour Mac si vous cherchez à économiser de l'espace.

(Image credit: Jim Hill)

9. HP Color Laser 150nw Une imprimante laser simple et petite pour les utilisateurs macOS Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante laser couleur Vitesse d'impression : 18 ppm Format papier : A4 Capacité de stockage papier : 150 feuilles Poids: 10 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Petit prix et petite taille + Support AirPrint et Ethernet Pourquoi attendre - Pas de mode auto-duplex - Absence d'écran

Cette imprimante laser couleur ne pourrait pas être plus petite ou plus basique dans sa conception. Il n'y a pas d'écran LCD, pas de port USB en façade et très peu de fonctionnalités. Elle ne peut même pas imprimer sur les deux faces de la page. Cependant, si vous souhaitez uniquement imprimer sur du papier A4 ordinaire et que vous n'avez pas besoin de la fonction recto verso automatique, cette imprimante vous permettra de le faire rapidement et à moindre coût. Étant donné qu'il s'agit d'une imprimante laser, ses coûts d'exploitation sont nettement inférieurs à ceux d'une imprimante à jet d'encre. Le Wi-Fi avec AirPrint est intégré, de sorte qu'elle se connectera facilement à un Mac ou à un appareil iOS et c'est l'une des rares imprimantes que nous ayons testées qui inclut un câble USB dans la boîte.

(Image credit: Jim Hill)

10. Canon Pixma G4510 Canon réduit le coût de l'encre grâce à sa solution sans cartouche Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur 3-en-1 Vitesse d'impression : 10 ppm Format papier : Jusqu'au format A4 Capacité de stockage papier : 100 feuilles Poids: 5,4 kg LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 35 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Faible coût de l'encre + Très belle longévité Pourquoi attendre - Prix élevé - Petit écran

En remplaçant les cartouches d'encre par de l'encre en bouteille, cette imprimante à jet d'encre a un rendement bien supérieur et un coût par page bien inférieur. Vous pouvez clairement voir quand les réservoirs d'encre sont faibles et, avec le Wi-Fi intégré et la compatibilité AirPrint, il est facile de numériser et d'imprimer en utilisant votre appareil Apple et l'application compagnon iOS. Elle peut imprimer en mode recto-verso automatique et comprend une alimentation automatique des documents et une fonction de télécopie.