Depuis son lancement en 2015, Google Photos a confirmé sa place en tant que solution de stockage cloud la plus populaire pour les photos et les vidéos. Plus d'un milliard de personnes ont afflué vers le service en raison de sa facilité d'utilisation, de ses fonctionnalités et de sa valeur exceptionnelle - mais que faire si vous recherchez une alternative à Google Photos ?

Choix qui peut aisément s'expliquer car Google Photos a subi un changement majeur : son offre de stockage gratuit et illimité pour les photos et vidéos de "haute qualité" a définitivement pris fin le 1er juin 2021.

Depuis l'été 2021, Google Photos ne propose plus que 15 Go de stockage gratuit sur le cloud pour vos photos et vidéos. Lorsque vous aurez atteint le maximum, vous devrez payer pour obtenir davantage de stockage, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilise Google Photo uniquement parce qu'il était entièrement gratuit.

Si vous avez une grande collection de photos et de vidéos ou si vous utilisez d'autres services Google sous la même adresse mail que votre compte Google Photos, vous risquez de dépasser cette limite de 15 Go assez rapidement.

Cependant, il existe de nombreuses alternatives à Google Photos si vous souhaitez essayer autre chose et conserver ces 15 Go de stockage gratuit pour vos autres applications Google. Dans cet article, nous classons les cinq meilleures alternatives à Google Photos sur le marché.

Les meilleures alternatives à Google Photos en 2022

(Image credit: IDrive)

1. iDrive La meilleure alternative à Google Photos Les meilleures offres du jour IDrive 10TB 3,98 $US /an Visiter le siteà iDrive Pourquoi l’acheter + Version gratuite + Nombreuses options de stockage + Fonction de caméra automatique Pourquoi attendre - Pas le plus abordable du marché - Nous aimerions que le logiciel soit remanié

Étant donné qu'iDrive est notre solution de stockage cloud préférée, c'est également un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent organiser leurs collections de photos en ligne.

Si vous n'avez pas un budget énorme à consacrer à une application de stockage de photos, vous pouvez toujours vous inscrire à la version gratuite d'iDrive. Elle offre 5 Go de stockage, ce qui convient à ceux qui n'ont pas une quantité massive de photos à stocker.

Mais si cela ne suffit pas, vous pouvez passer à 5 To ou 10 To. De plus, en tant que titulaire d'un compte premium, vous pourrez télécharger et stocker des photos à partir de tous vos appareils.

Ce que nous apprécions également dans iDrive, c'est qu'il offre des fonctions utiles aux photographes. En effet, vous pouvez utiliser la fonction Auto Camera pour sauvegarder automatiquement toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil dans le cloud.

Il existe également une fonction de reconnaissance faciale qui peut classer vos photos automatiquement, et vous pouvez synchroniser les photos sur une série d'appareils liés. Et si jamais vos données sont effacées, vous pouvez utiliser iDrive Express pour accéder à un disque dur physique contenant toutes vos photos et vidéos sauvegardées.

(Image credit: pCloud)

Ce qui distingue pCloud de ses concurrents, c'est le fait qu'il propose des abonnements à vie, c’est-à-dire que vous payez un montant initial et accéder à cette plateforme pour toujours (sans payer un centime de plus).

L'abonnement à vie le moins cher coûte 175 € et offre 500 Go de stockage. Mais si cela ne suffit pas, vous pouvez payer 350 € pour 2 To de stockage. Si vous préférez ne pas payer une grosse somme forfaitaire, il existe des abonnements à l’année.

Tout comme iDrive, il téléchargera automatiquement vos photos et vidéos sur le cloud. Et vous pouvez utiliser pCloud pour synchroniser automatiquement tous vos appareils. Si vous stockez des photos sur des services Internet tels que DropBox , Facebook, Instagram, OneDrive et Google Drive, vous pouvez également créer des sauvegardes via pCloud.

Un autre domaine où pCloud fait un excellent travail est la sécurité, en fournissant un cryptage de 256 bits pour chaque fichier stocké sur sa plateforme. Vous bénéficiez également d'une gamme d'outils complets de gestion des fichiers, notamment le versionnage de fichiers, la récupération des données, le téléchargement à distance, les aperçus de documents en ligne et 30 jours d’historique de corbeille.

(Image credit: Adobe)

3. Adobe Creative Cloud Photography Un stockage cloud pour les photographes professionnels Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Excellent rapport qualité-prix + Lightroom et Photoshop dans un seul package + Beaucoup d'espace de stockage Pourquoi attendre - Tout le monde n'a pas besoin de tous ces outils de retouche

Si vous êtes un photographe professionnel et que vous recherchez une alternative plus avancée que Google Photos, vous devriez absolument consulter Adobe Creative Cloud Photography.

Au prix de 11,99€ par mois, il donne accès à certaines des solutions cloud les plus connues d'Adobe pour les photographes. Avec Lightroom, vous pouvez prendre et retoucher des photos via des logiciels intuitifs pour mobiles, ordinateurs de bureau et sites web. Et une fois que vous avez fini de modifier vos photos, vous pouvez les enregistrer automatiquement sur le cloud.

Cette offre comprend également Adobe Photoshop pour ordinateur de bureau et iPad, qui vous permet de retoucher vos photos à l'aide de l'une des solutions de retouche les plus puissantes du marché. Vous pouvez ensuite présenter vos créations en créant un portfolio en ligne grâce à plusieurs outils, adaptés aux réseaux sociaux, qui sont inclus dans l’abonnement. En plus de ces excellentes fonctionnalités, vous bénéficiez de 20 Go de stockage en ligne. Selon Adobe, cela suffit pour sauvegarder 4 000 fichiers JPEG.

(Image credit: NordLocker)

4. NordLocker Une solution de stockage de photos hautement sécurisée Pourquoi l’acheter + Très, très sécurisé + Version gratuite + Version pro abordable Pourquoi attendre - Actuellement disponible uniquement sur Windows et Mac

Nord Security est peut-être plus connu pour offrir l'un des meilleurs VPN (NordVPN) mais il a également développé un puissant substitut à Google Photos.

NordLocker vous permettra de télécharger toutes vos photos et vidéos sur le cloud, où elles seront protégées par un cryptage de bout en bout. En plus d'être hautement sécurisé, il est également facile à utiliser et vous permet de sauvegarder vos photos à l'aide d'une simple interface de glisser-déposer.

Lorsque vous souhaitez accéder à vos photos et vidéos, il vous suffit de vous connecter à votre compte NordLocker sur un PC ou un Mac. Grâce aux sauvegardes automatiques des données, vous pouvez facilement récupérer vos précieuses photos et vidéos si votre appareil est cassé ou perdu. NordLocker dispose également d'une fonction de partage de fichiers sécurisé, qui vous permet de donner à quelqu'un la permission d'accéder à l'un de vos dossiers cryptés (c'est-à-dire votre casier) et de le lui envoyer en toute sécurité.

Vous vous demandez probablement combien coûte une solution de stockage crypté dans le cloud ? Eh bien, il y a en fait une version gratuite de NordLocker, qui vous fournira 3 Go de stockage sur le cloud. Si cela ne suffit pas, vous pouvez toujours opter pour la version premium. Pour un abonnement à l’année de 41,88 € (3,49 € par mois), vous obtiendrez 500 Go de stockage en ligne.

(Image credit: Jon Tyson)

5. Amazon Photos La meilleure alternative gratuite à Google Photos Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Avantages pour les utilisateurs Prime + Excellent rapport qualité-prix + Fonction de recherche puissante Pourquoi attendre - Les utilisateurs qui n’ont pas Prime peuvent se sentir un peu à l'écart

Amazon Photos est une autre excellente application de stockage de photos, qui offre aux membres Prime un stockage illimité pour les photos et 5 Go de stockage pour les vidéos. Les utilisateurs qui n’ont pas Prime disposent quant à eux de 5 Go de stockage pour les photos et les vidéos.

Si vous téléchargez l'application Amazon Photos, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer et sauvegarder automatiquement toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil. Ainsi, vous pouvez économiser de la mémoire sur votre téléphone et récupérer du contenu lorsque votre appareil est endommagé ou perdu.

Les utilisateurs Prime bénéficient non seulement d'un espace de stockage plus important sur Amazon Photos, mais peuvent également offrir un espace de stockage illimité à cinq membres de leur famille et trouver rapidement des photos spécifiques en saisissant des termes de recherche basés sur des mots, des lieux et des noms.

En utilisant l'application Amazon Photos, vous pouvez visualiser vos photos et vidéos sur tous vos appareils. Et si vous souhaitez partager une photo ou une vidéo avec quelqu'un, vous pouvez l'envoyer par SMS, par e-mail ou encore par les applications prises en charge.

(Image credit: Flickr)

6. Flickr Un réseau social populaire chez les photographes Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Un grand espace de stockage gratuit + Possibilité de partager votre travail avec d’autres photographes + Abonnement premium bon marché Pourquoi attendre - Vous ne pouvez pas l'utiliser pour stocker des fichiers bruts

De nombreuses solutions de stockage cloud facturent des sommes indécentes pour une quantité minuscule de stockage, mais ce n'est certainement pas le cas de Flickr.

La plateforme américaine d'hébergement d'images et de vidéos vous permettra de stocker gratuitement jusqu'à 1000 photos et vidéos. Mais vous devrez faire face aux publicités in-app, qui permettent évidemment à Flickr de gagner de l'argent pour pouvoir rester généreux avec son stockage cloud gratuit.

Si vous souhaitez stocker plus de 1 000 photos et vidéos sur Flickr, vous devrez souscrire un compte premium. L’offre mensuelle de 7,49 € offre un stockage illimité, aucune publicité, et bien plus encore.

Le principal attrait de Flickr réside dans le fait que les photos sont organisées dans un flux social soigné et ordonné, que vous pouvez rendre public ou privé. En définissant votre flux de photos Flickr comme public, d'autres photographes peuvent suivre et commenter votre travail.

Qu'est-ce que Google Photos ? Google Photos est une solution populaire de stockage cloud pour sauvegarder des photos et des vidéos. Elle a été lancée par le géant américain de la technologie en 2015, et depuis, elle a atteint plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Au cours des cinq dernières années, Google Photos s'est fait la réputation du stockage cloud le plus abordable du marché. En fait, depuis son lancement il y a cinq ans, il a fourni gratuitement un stockage illimité de photos et de vidéos. Avec Google Photos, vous pouvez télécharger toutes vos photos et vidéos sur le cloud. Et en accédant à l'application Google Photos sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, vous pouvez visualiser vos photos et vidéos où et quand vous le souhaitez. Une autre fonctionnalité intéressante de Google Photos est la possibilité de trouver une image ou une vidéo spécifique à l'aide d'une puissante fonction de recherche. Vous pouvez également utiliser l'application pour envoyer des photos, des vidéos et des albums à vos proches, rapidement et facilement. Google Photos propose également toute une série d'outils de retouche et de filtres intelligents.

Pourquoi Google Photos a-t-il mis fin à son offre gratuite ? Étant donné que Google fournit un espace de stockage gratuit et illimité pour les photos et les vidéos depuis plus de cinq ans, vous vous demandez peut-être pourquoi l'entreprise a décidé de modifier cette politique tout d'un coup. Dans un billet de blog, Google écrit que cette décision lui permettra de "suivre le rythme de la demande croissante de stockage". La firme a poursuivi en disant qu'elle apportait des changements à cette politique pour "accueillir encore plus de vos souvenirs et construire Google Photos pour l'avenir." Mais comme le suggère The Verge, l'entreprise pourrait avoir pris la décision controversée de mettre fin à son offre gratuite afin d'attirer les masses vers la plateforme de stockage par abonnement Google One.

Devriez-vous arrêter d'utiliser Google Photos ? Tout d'abord, il est important de souligner que 15 Go est toujours une grande quantité de stockage. Et il est fort probable que cela suffira à beaucoup de gens. En fait, Google rassure les utilisateurs en affirmant que "plus de 80 % d'entre vous devraient encore pouvoir stocker environ trois années de souvenirs avec vos 15 Go de stockage gratuit". Mais si vous utilisez régulièrement d'autres services Google sous la même adresse mail, vous atteindrez probablement ce plafond de 15 Go plus rapidement que les personnes qui utilisent uniquement Google Photos. Si tel est le cas, vous avez probablement intérêt à trouver une alternative à Google Photos. Et, heureusement, il en existe de nombreuses.