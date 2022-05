Les meilleurs logiciels de retouche photo de 2022

Included in this guide:

Les meilleurs éditeurs photo vous permettent d'améliorer vos images numériques à l'aide d'une gamme d'outils avancés, afin de tirer le meilleur parti de votre créativité.

De nombreux appareils sont désormais dotés d'un logiciel de retouche photo de base intégré. La plupart des ordinateurs portables, par exemple, comprennent des outils simples et accessibles permettant de modifier le contenu de votre photothèque. Bien que ces outils soient utiles pour des modifications rapides, les meilleurs éditeurs de photos vous permettent de faire beaucoup plus. De la suppression d'objets aux ajustements avancés des courbes, les meilleurs logiciels de retouche photo vous permettront d'atteindre le niveau supérieur en matière de retouche d'images.

Vous êtes prêt à aller au-delà des curseurs de luminosité et de saturation ? Nous avons testé tous les meilleurs logiciels de retouche photo pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à vos besoins, à votre budget et à votre expérience.

Notre éditeur d'images préféré reste l'omniprésent Adobe Photoshop. Puissante application de retouche d'images dotée d'un ensemble complet d'outils pour les illustrateurs, les concepteurs et les photographes, c'est la solution la plus performante que vous puissiez télécharger aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que c'est nécessairement la meilleure option pour vous, d'autant plus qu'elle n'est désormais disponible que dans le cadre du service d'abonnement Creative Cloud d'Adobe.

Si vous recherchez un logiciel autonome hors ligne dans un but précis, d'autres éditeurs de photos pourraient vous offrir de meilleurs outils ou un meilleur rapport qualité-prix. Affinity Photo, par exemple, est un puissant rival de Photoshop disponible à un prix très abordable.

La liste ci-dessous présente notre sélection des meilleurs éditeurs de photos pour tous les types d'utilisateurs. Chacun d'entre eux a été recommandé parce qu'il répond à un critère particulier, qu'il s'agisse d'un bon rapport qualité-prix, d'un outil fantastique pour un usage particulier ou tout simplement du meilleur logiciel d'édition qui soit. Lisez donc jusqu'au bout pour être sûr de trouver la solution idéale pour améliorer vos images numériques.

(Image credit: Adobe)

1. Adobe Photoshop Toujours le champion incontesté des éditeurs photo Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Un ensemble solide de nouveaux outils + L'outil de remplacement du ciel est spectaculaire Pourquoi attendre - Les filtres neuronaux peuvent faire peur - Disponible uniquement sur abonnement

Adobe Photoshop est depuis longtemps synonyme de retouche d'images. Même après le passage à un modèle d'abonnement, le célèbre logiciel reste la solution de référence pour les artistes, les illustrateurs, les concepteurs et les photographes. Ses outils de superposition, de masquage et de retouche constituent toujours la norme à laquelle les autres sont jugés, tandis que la puissance de son système d'édition par couches permet de gérer les projets créatifs les plus complexes.

Fraîchement mise à jour, la dernière version de Photoshop ajoute l'IA au mélange, avec des "filtres neuronaux" automatisés qui transforment des modifications autrement laborieuses en ajustements d'un seul clic. Impressionnantes mais un peu terrifiantes, des fonctions telles que le lissage de la peau peuvent être efficaces si elles sont déployées avec délicatesse. Le remplacement du ciel est un succès plus spectaculaire, détectant l'horizon avec une précision impressionnante et masquant les ciels couverts. Il est si efficace qu'il faut vraiment le voir pour le croire.

D'autres mises à jour plus mineures, comme les nouveaux didacticiels téléchargeables, montrent qu'Adobe s'efforce de justifier le coût de l'abonnement. Si vous êtes prêt à vous abonner, Photoshop reste le meilleur logiciel de retouche d'images numériques.

(Image credit: Capture One)

2. Capture One Pro Cher mais beau, Capture One est un concurrent direct de Lightroom et s'adresse résolument aux professionnels Les meilleures offres du jour visit site Pourquoi l’acheter + Traitement sans faille des données brutes + Qualité professionnelle Pourquoi attendre - Coûteux

Capture One Pro couvre presque exactement le même territoire qu'Adobe Lightroom Classic, offrant des outils de catalogage, un traitement brut transparent, des outils d'amélioration manuelle des images ainsi que des effets prédéfinis et un flux de travail non destructif qui vous permet de revoir vos ajustements à tout moment.

Ses conversions brutes sont plus nettes et moins bruyantes que celles d'Adobe, mais il ne prend pas en charge une gamme aussi large de formats bruts d'appareils photo ni un aussi grand nombre de profils de correction d'objectifs. Il ne dispose pas non plus des applications mobiles et des options de synchronisation en ligne d'Adobe, mais il offre des outils de connexion de qualité professionnelle pour les photographes de studio qui capturent des images via un ordinateur.

Capture One Pro dispose également d'un meilleur système pour appliquer des ajustements locaux, à l'aide de calques et de masques de réglage. C'est un produit cher, mais très, très bon.

(Image credit: Serif)

3. Affinity Photo Photoshop sans les inconvénients de l'abonnement Adobe Les meilleures offres du jour Voir à Microsoft FR Pourquoi l’acheter + Un concurrent puissant de Photoshop + Excellente cartographie des tons HDR Pourquoi attendre - Pas d'effets prédéfinis instantanés - Pas de catalogage

Serif a bâti sa réputation sur des versions Windows à bas prix d'outils graphiques professionnels, mais avec sa nouvelle gamme Affinity, il s'est débarrassé pour de bon de son passé budgétaire.

Affinity Photo est peut-être bon marché, mais c'est un rival à part entière de Photoshop pour les professionnels, qui peut même apprendre à son équivalent Adobe une ou deux astuces. Ses outils de superposition, de masquage et de retouche sont aussi puissants que ceux de Photoshop, ses effets de filtre peuvent être appliqués "en direct" et ses outils de cartographie des tons et d'espace de travail HDR sont excellents.

Comme Photoshop, cependant, il se concentre uniquement sur la manipulation technique et approfondie des images. Il ne dispose pas de ses propres outils de navigation et de catalogage et ne fait pas d'effets prédéfinis instantanés. Affinity Photo apporte les outils, mais vous devez apporter votre vision.

(Image credit: Skylum)

4. Luminar AI Obtenez des résultats professionnels rapides sans vous encombrer du superflu Les meilleures offres du jour Voir à Skylum Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Excellents résultats Pourquoi attendre - L'utilisation des effets peut être redondante - Affichage parfois plus lent que chez les concurrents

Comblant le vide entre les éditeurs d'images de base et les programmes professionnels comme Photoshop, Luminar AI utilise l'intelligence artificielle pour réaliser rapidement d'excellentes modifications, grâce à une interface claire et accessible. Vous ne savez pas distinguer votre correction de couleur de vos courbes ? Dirigez Luminar AI vers une image donnée et il appliquera instantanément la correction appropriée. Ou si vous savez à quoi vous voulez que l'image ressemble, Luminar AI peut vous aider à ajouter un nouveau ciel, à atténuer les imperfections de la peau ou à accentuer sélectivement les parties clés.

Le processus s'articule autour de modèles - qui permettent d'effectuer des ajustements en un seul clic pour pimenter immédiatement votre photo - et d'éditions, où les effets sont appliqués automatiquement. Essayez-le sur une série d'images et vous obtiendrez probablement des résultats proches de ceux que produirait un professionnel, sans avoir à passer par une longue session d'édition. Les outils sont simples mais fondamentalement solides.

Le revers de la médaille est que vous n'apprendrez pas les ficelles de l'édition d'images, car toutes les complexités se trouvent sous la surface. Les performances peuvent également être lentes lors de la navigation entre les images, tandis que certains des effets de superposition produisent des résultats répétitifs. Malgré tout, Luminar AI est un nouveau type d'éditeur de photos, parfait pour les photographes qui ne veulent pas se mouiller.

(Image credit: Exposure)

5. Exposure Retrouvez le charme des photos analogiques Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Large gamme d'effets + Paramétrage très riche Pourquoi attendre - Impossible de combiner les images - Certains regretteront l'importation catalogue

Exposure offre un mélange d'anciens "looks" analogiques et d'outils contemporains d'amélioration des photos. Il dispose d'un vaste catalogue d'effets de films anciens et modernes qui simulent la décoloration, le traitement croisé, le grain, les fuites de lumière, le vignettage, les bordures et toute une série de films et de techniques de traitement traditionnels.

Tous ces effets sont créés à l'aide d'outils qui peuvent également être utilisés pour l'amélioration d'images ordinaires, notamment les courbes, les ajustements de couleur et autres. Mais si l'application propose des calques de réglage pour "empiler" et mélanger les corrections, il n'est pas possible de combiner les images.

En revanche, vous disposez d'un système de navigation par dossier rapide et efficace pour organiser vos photos, avec toute la puissance du filtrage et des recherches par mot-clé, sans avoir à les importer dans un catalogue.

(Image credit: ON1)

6. ON1 Photo RAW Un outil tout-en-un extrêmement polyvalent Les meilleures offres du jour visit site Pourquoi l’acheter + Une solution tout-en-un soignée + Grande valeur + Couches d'image intégrées Pourquoi attendre - Le traitement brut pourrait être meilleur

ON1 Photo RAW a débuté sous le nom de ON1 Perfect Suite et a rapidement évolué pour devenir un programme intégré plus moderne qu'une collection de plug-ins.

Il peut toujours fonctionner comme un plug-in pour Lightroom et Photoshop, où vous pouvez parcourir l'énorme bibliothèque d'effets prédéfinis et de filtres de réglage manuel pour créer des "looks" que les programmes hôtes ne peuvent pas offrir, mais ON1 Photo RAW fonctionne également comme un programme autonome, avec ses propres outils de navigation/catalogage d'images.

En fait, il pourrait s'agir du seul outil de retouche photo dont vous aurez jamais besoin - bien que le texte de l'interface soit assez petit et que les conversions brutes n'atteignent pas la qualité de Capture One et de DxO PhotoLab.

Pour ce qui est de la puissance, de la valeur et du spectacle, ON1 Photo RAW est formidable, et les versions récentes ont ajouté le masquage et les découpes d'images assistés par l'IA.

(Image credit: DxO)

7. DxO PhotoLab Le nom a changé mais PhotoLab reste un concurrent très sérieux Les meilleures offres du jour visit site Pourquoi l’acheter + Des ajustements localisés puissants + Correction brillante de l'objectif Pourquoi attendre - Ne prend pas en charge les fichiers Fujifilm X-Trans - Certains outils sont payants

DxO Optics Pro, célèbre pour ses profils de correction d'objectifs issus de laboratoires et ses conversions brutes impressionnantes, a évolué. DxO avait auparavant racheté la collection Nik de Google et intégré les outils de réglage des points de contrôle pour donner naissance à PhotoLab.

La grande différence entre PhotoLab et Optics Pro est que vous pouvez désormais appliquer de puissants ajustements localisés à vos images. PhotoLab n'a pas ses propres outils de catalogage, bien qu'il dispose d'un navigateur de dossiers de base, et pour bénéficier de tous les avantages de ses outils bruts, des corrections de perspective (DxO ViewPoint) et des " looks " de film (DxO FilmPack), vous devez payer un supplément.

Il ne prend pas non plus en charge les fichiers Fujifilm X-Trans. Les conversions brutes et les corrections d'objectifs de PhotoLab sont toutefois assez sublimes. Il existe également une fonction " PhotoLibrary " avec un outil de recherche automatique, mais cette fonction semble encore assez limitée.

Nous avons demandé à Chris Pierce, chef de produit senior pour la photo chez Corel, l'équipe à l'origine de Paintshop Pro, de nous faire un tour d'horizon des fonctions de base qu'un logiciel de retouche photo doit posséder.

Prendre de superbes photos n'a jamais été aussi facile. Nos smartphones sont équipés d'appareils photo incroyables et de haute qualité, ce qui signifie que vous pouvez laisser libre cours à votre créativité sans avoir à dépenser de grosses sommes pour un reflex numérique. Mais que se passe-t-il ensuite ? Comment transformer vos photos de tous les jours en chefs-d'œuvre de qualité professionnelle ?

Bien que vous puissiez créer des photos étonnantes avec l'aide d'applications sur votre téléphone, rien n'est comparable à la pleine puissance des outils d'édition professionnels qui vous donnent un contrôle total sur votre créativité. Pour exploiter tout le potentiel de la retouche photo professionnelle, vous devez investir dans un logiciel photo de bureau. Jetons un coup d'œil à quelques montages de base pour voir pourquoi ils valent la peine que vous y consacriez du temps.

Recadrage : L'outil de recadrage vous permet de recadrer l'image après l'avoir capturée. Un guide simple pour obtenir instantanément de meilleures photos est la règle des tiers. Si vous n'avez pas pris la photo en tenant compte de cette règle, essayez de recadrer pour ajuster le point focal de l'image.

Amélioration de la netteté : l'amélioration de la netteté vous permet d'éliminer le flou causé par l'objectif de l'appareil photo, en soulignant la texture et en rendant vos images plus nettes.

Ajustement de la teinte et de la saturation : la teinte et la saturation sont de puissants outils de correction des couleurs. Ajustez la teinte pour donner à votre image une teinte colorée et pour modifier l'impact émotionnel de la photo. Si vous voulez que les couleurs soient plus ou moins intenses, utilisez l'outil de saturation.

Contraste : L'outil de contraste permet de rendre une image plus vive ou d'atténuer les tons pour une impression plus discrète. En l'utilisant en combinaison avec les outils de teinte et de saturation, vous obtiendrez des résultats incroyables.

Exposition : les images peuvent perdre des détails lorsque le capteur de lumière d'un appareil photo enregistre trop ou trop peu de lumière. La correction de la surexposition permet d'éviter que vos images ne paraissent trop lumineuses et délavées, tandis que la correction de la sous-exposition permet d'éclaircir une photo trop sombre. Bien que vous puissiez réaliser des retouches de base en utilisant des filtres et des applications sur votre téléphone, ils n'offrent pas la richesse d'outils avancés pour affiner complètement vos photos. Voici ce que vous pouvez réaliser à l'aide d'outils disponibles uniquement sur un logiciel de bureau.

Calques et suppression d'objets sur les photos : Activez et désactivez rapidement les effets à l'aide de calques pour effectuer des modifications complexes sans craindre de faire des erreurs. Supprimez les objets indésirables qui se sont glissés dans l'image à l'aide d'outils de masquage intelligents.

Fusion de photos : Fusionnez des photos séparées pour réaliser des compositions créatives et artistiques. Tout bon logiciel de retouche photo comprend des pinceaux spécialisés, comme le pinceau d'affinage, qui vous permettent de sélectionner facilement des parties détaillées d'une image, comme les cheveux et l'herbe. Vous pouvez également créer un art surréaliste incroyable en combinant des images en utilisant la double exposition.

HDR : donnez à vos photos de la profondeur et des couleurs vives en combinant différentes prises de vue pour créer des images à gamme dynamique élevée (HDR). Si les applications simples sont idéales pour les retouches de base, elles ne peuvent pas tout faire. Pour prendre le contrôle total de votre montage photo et de votre flux de travail, vous devez investir dans un logiciel de bureau. Une fois que vous aurez commencé à travailler avec ces outils puissants, je pense qu'il vous sera difficile de vous contenter de moins.