Meilleurs logiciels gratuits de retouche photo : quelles alternatives à Adobe pour éditer vos créations ?

Il est assez facile de sublimer vos clichés à l'aide d’un logiciel de retouche photo gratuit, que vous désiriez simplement effacer quelques imperfections ou optimiser les couleurs de votre composition.

Bien qu'Adobe Photoshop demeure le logiciel de référence pour quiconque souhaite investir dans une application de retouche photo, il existe tout de même d'excellents logiciels gratuits. Actuellement, GIMP est le meilleur dans son domaine. Il se rapproche le plus possible des offres d'Adobe, est open source et délivre plus de fonctionnalités que certaines autres applications payantes. Notamment la prise en charge des calques, des plugins et des masques - sans oublier qu'il vous permet de travailler sur les documents PSD de Photoshop.

Il peut toutefois paraître extrêmement complexe pour de nombreux photographes débutants, surtout si tout ce que vous avez à effectuer est de recadrer une image, avant de la publier en ligne. Nous avons rassemblé ci-dessous tous les outils parfaits pour répondre à vos besoins. Quelle que soit votre expertise ou le degré d'édition photo à satisfaire.

Le meilleur éditeur de photos est : Adobe Photoshop

Si vous vous intéressez sérieusement à la retouche photo, ou si vous envisagez de faire de votre hobby un métier, il reste impossible de rivaliser avec la proposition premium d'Adobe Photoshop. Celle-ci n'est certes pas gratuite comme les logiciels ci-dessous, mais il se révèle étonnamment bon marché si vous optez pour l'abonnement Adobe Creative Cloud.

Lorsque vous choisissez un logiciel de retouche photo, le premier élément à prendre en compte est votre niveau de confiance et d'expérience dans l'édition photo. Si vous souhaitez simplement effectuer quelques ajustements (supprimer les imperfections et optimiser le niveau de couleurs, par exemple), un simple outil en ligne peut s'avérer idéal, car il opère bien ces tâches mineures sans vous submerger d'options.

En revanche, si vous avez besoin d'effectuer des retouches plus poussées, il est préférable d'opter pour un logiciel de bureau proposant des calques et des masques, qui vous permettront de contrôler entièrement le processus.

Ce type de logiciels se veut également un bon choix si vous avez plusieurs photos à retoucher. Certains programmes peuvent même retoucher ces dernières par lots, histoire de vous faire gagner énormément de temps.

Il est enfin utile de réfléchir à l'usage que vous ferez des photos exportées. Les éditeurs de photos en ligne ne peuvent souvent exporter que des images au format JPG, et seulement à des résolutions relativement faibles. Cela peut convenir pour des images que vous souhaitez afficher en ligne (la plupart des éditeurs photo incluent la possibilité de publier des images directement sur Facebook ou Twitter), mais si vous préférez imprimer vos créations, mieux vaut vous orienter vers des services comme GIMP ou Paint.NET. Ceux-ci vous permettront d'exporter vos photos dans presque tous les formats et en haute résolution.

(Image credit: Shutterstock; GIMP)

1. GIMP Le meilleur logiciel gratuit pour des retouches esthétiques avancées Caractéristiques techniques Plateforme: Windows, macOS, Linux Calques: Oui Formats d'exportation : 40+ Pourquoi l'acheter + Outils d'édition avancés + Support multiplateformes + Pas de publicité Pourquoi attendre - Un peu plus complexe à prendre en main

GIMP (GNU Image Manipulation Program) est le meilleur logiciel gratuit de retouche photo actuellement en circulation. Il se dote de multiples outils d'optimisation de vos photos, outils que vous exploitez généralement dans des applications haut de gamme (et onéreuses). , et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutés chaque jour.

La boîte à outils fournie se révèle époustouflante. Elle comprend des calques, des masques, des courbes et des niveaux. Vous pouvez éliminer facilement les défauts de vos clichés avec les excellents outils de clonage et d'optimisation de GIMP. Mais aussi créer des brosses (brushes) personnalisées, appliquer des modifications de perspective ou de zones isolées grâce aux outils de sélection intelligente.

Mieux encore : GIMP se présente comme un logiciel open source, sa communauté d'utilisateurs et de développeurs a créé une énorme collection de plugins pour étendre davantage ses fonctionnalités. Beaucoup d'entre eux sont préinstallés, et vous pouvez en télécharger d'autres à partir du glossaire officiel. Si cela ne suffit pas, vous pouvez même installer des plugins Photoshop.

(Image credit: Shutterstock; Ashampoo; Unsplash)

2. Ashampoo Photo Optimizer Éditez vos photos sans tracas avec des outils d'optimisation automatique Caractéristiques techniques Plateforme: Windows Calques: Non Formats d'exportation : JPG, PNG, BMP, TIF Pourquoi l'acheter + Une optimisation en un clic + Des contrôles manuels précis + Une interface propre Pourquoi attendre - Cette optimisation automatique apparaît aléatoire

Si vous comptez un volume important de photos que vous devez retoucher rapidement, Ashampoo Photo Optimizer pourrait définir l'outil qu'il vous faut. Son interface s'avère propre et épurée, et totalement dépourvue de publicités (bien que vous deviez soumettre une adresse e-mail avant de pouvoir commencer à l'utiliser).

L'importation de photos se veut un jeu d'enfant, et une fois qu'elles ont été ajoutées au pool, vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois pour les faire pivoter ou les retourner verticalement / horizontalement - ce qui vous fait gagner un temps précieux. Vous pouvez également choisir des photos individuelles à améliorer grâce à l'outil d'optimisation en un clic propre au logiciel. Dans nos tests, cet outil a particulièrement bien répondu à la transformation des paysages, mais n'a pas toujours brillé sur les portraits.

Si vous souhaitez effectuer des corrections manuelles de couleur et d'exposition, vous disposez d'une demi-douzaine de curseurs pour le faire. Il est dommage que vous ne puissiez pas appliquer les mêmes changements de couleur à tout un ensemble de photos à la fois. Pour autant, il s'agit d'un excellent programme voué à effectuer des corrections rapides.

Si vous recherchez des fonctionnalités d'édition plus avancées, orientez-vous vers Ashampoo Photo Optimizer 7 - la version premium du logiciel.

(Image credit: Shutterstock; Canva; Unsplash)

Canva est un logiciel de retouche photo qui s'exécute sur votre navigateur Web. Il vous permet de transformer vos clichés favoris en cartes de vœux, affiches, invitations et publications sociales. Si vous souhaitez maintenir une présence en ligne soignée, c'est l'outil idéal pour vous.

Canva présente deux offres, gratuite et payante. La première suffit à un usage personnel. Elle réclame votre inscription par mail, en contrepartie de laquelle vous bénéficiez d'un espace de stockage gratuit de 1 Go sur le cloud. De quoi héberger vos photos et dessins, puis les modifier par le bais de 8 000 templates mis à votre disposition. Ainsi que d'un double dossier vous aidant à organiser vos créations.

Vous ne trouverez pas ici d'outils avancés tels que les brosses de clonage et la sélection intelligente, mais vous profiterez d'un ensemble de curseurs pratiques pour appliquer des teintes ou améliorer la netteté, la luminosité, la saturation et le contraste de vos photos. Les outils texte, quant à eux, sont intuitifs. De même, vous composerez avec un grand choix d'arrière-plans et d'autres éléments graphiques pour compléter vos projets.

(Image credit: Fotor; Shutterstock; Unsplash)

4. Fotor Sublimez vos photos en quelques secondes Caractéristiques techniques Plateforme: Windows, macOS, Linux (dans le navigateur) Calques: Non Formats d'exportation : JPG, PNG, PDF Pourquoi l'acheter + Filtres de niveau supérieur + Traitement des photos par lots + Options d'exportation en haute résolution Pourquoi attendre - Pas de support pour les plugins

Fotor est un logiciel idéal pour sublimer vos photos en seulement quelques secondes. Si vous avez besoin de retoucher une zone spécifique avec, par exemple, la brosse de clonage ou la gomme, vous n'avez pas de chance. En revanche, si vos besoins restent standards, ses filtres haut de gamme répondront parfaitement à l'appel.

Vous disposez par exemple d'un outil de bascule infaillible et d'un grand nombre de réglages de couleurs, tous facilement accessibles via le système de menu intelligent de Fotor. Vous pouvez également modifier manuellement vos propres courbes et niveaux, mais sans la complexité des logiciels payants.

La fonction la plus remarquable de Fotor, et qui fait cruellement défaut à de nombreuses applications gratuites de retouche photo, est son outil de traitement par lots - donnez-lui une pile de photos et il les filtrera toutes en une seule fois, ce qui s'avère ultra-pratique si vous possédez une carte mémoire pleine de photos de vacances et que vous avez besoin de masquer les prises de vue floues ou ratées.

(Image credit: Shutterstock; Softonic; Unsplash)

5. Photo Pos Pro Une interface riche qui s'adapte à votre niveau Caractéristiques techniques Plateforme: Windows Layers: Oui Formats d'exportation : 15+ Pourquoi l'acheter + Interface intelligente + Deux modes proposés : débutant et avancé Pourquoi attendre - Résolution limitée sur l'exportation de fichiers - N'est pas multiplateformes

Photo Pos Pro n'est pas aussi connu que Paint.net et GIMP, et pourtant il apparaît comme un égal de très grande qualité, doté d'outils avancés pour optimiser vos images.

L'interface du logiciel se montre plus intelligente et plus accessible que la panoplie de menus et de barres d'outils de GIMP, avec une disposition globalement cohérente. Si cela vous semble encore trop intimidant, vous pouvez choisir le mode "novice" qui vous exposera une présentation simplifiée - comme Fotor. À vous de choisir.

Le mode "expert", lui, concède à la fois des calques et des masques pour une édition plus sophistiquée. Ainsi que des outils pour ajuster les courbes et les niveaux manuellement. Vous pouvez toujours accéder aux filtres en un clic via le menu principal, mais l'accent penche plutôt vers les fonctionnalités les plus avancées.

Il est dommage que la version gratuite de Photo Pos Pro ne permette d'exporter que des images d'une taille maximale de 1 024 x 1 024 pixels. Si vous préparez des images pour les partager ensuite en ligne, ce n'est pas vraiment un problème, toutefois cela limite l'intérêt du programme si vous souhaitez imprimer votre travail.

(Image credit: Shutterstock; Paint.NET)

6. Paint.NET Un peu vieillot, mais toujours aussi fiable Caractéristiques techniques Plateforme: Windows Calques: Oui Formats d'exportation : 10+ Pourquoi l'acheter + Calques et filtres largement disponibles + Support pour les plugins Pourquoi attendre - Moins d'options que GIMP - Pour Windows uniquement

Plus n'est pas, croyez-le ou non, toujours mieux. La simplicité de Paint.NET est l'un de ses principaux arguments de vente ; c'est un logiciel de retouche photos gratuit, rapide et facile à utiliser, idéal pour les tâches triviales qui ne justifient pas nécessairement la puissance d'outils comme GIMP.

Ne vous laissez pas tromper par son nom. Il ne s'agit pas d'une simple copie bon marché de Paint. Même s'il était initialement destiné à remplacer le service basique de Microsoft. Il s'agit en réalité d'un logiciel de retouche photo avec un volume conséquent de calques et filtres proposés.

L'interface de Paint.NET vous rappellera son homonyme, mais au fil des ans, l'éditeur a pu ajouter des fonctions d'édition avancés comme un historique et une myriade de plugins créés par la communauté. Sans oublier une brillante fonction de rotation/zoom en 3D, très pratique pour recomposer les images.

(Image credit: Shutterstock; MOOII Tech; Unsplash)

7. PhotoScape L'outil gratuit le plus complet pour traiter les photos au format brut Caractéristiques techniques Plateforme: Windows Calques: Non Formats d'exportation : JPG, PNG, TIF, BMP, GIF Pourquoi l'acheter + Conversion de fichiers bruts + Grand choix de filtres + Création de GIFs animés Pourquoi attendre - Interface inhabituelle

A première vue, PhotoScape ressemble à un logiciel de retouche photo plutôt basique. Mais jetez un coup d'œil à son menu principal et vous découvrirez une multitude de fonctionnalités : conversion de fichiers bruts, division et fusion de photos, création de GIF animés, et même une fonction plutôt étrange (mais utile) qui vous permet d'imprimer du papier ligné, du papier millimétré ou du papier à musique.

L'essentiel, bien sûr, réside dans l'édition de photos. L'interface de PhotoScape est l'une des plus ésotériques de notre sélection, avec des fonctions regroupées - par page - dans des configurations bizarres. Elle ne cherche certainement pas à singer Photoshop, et comprend cependant moins d'options.

Cette application est destinée aux débutants, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats. Les filtres de PhotoScape apparaissent assez avancés, ce qui en fait un excellent choix si vous avez besoin de niveler, d'accentuer ou de filtrer légèrement des photos en un clin d'œil.

(Image credit: Shutterstock; Pixlr; Unsplash)

8. Pixlr X Un éditeur en ligne complet délivrant des résultats propres et rapides Caractéristiques techniques Plateforme: Windows, macOS, Linux (via navigateur) Calques: Non Formats d'exportation : JPG, PNG Pourquoi l'acheter + Utilise HTML5 plutôt que Flash + Design élégant Pourquoi attendre - Moins puissant que le logiciel Pixlr Editor - Taille maximale des images : 3 840 pixels

Pixlr X est le successeur de Pixlr Editor, qui a été l'un de nos éditeurs photo en ligne (et gratuits) préférés pendant de nombreuses années.

Pixlr X apporte plusieurs améliorations à son prédécesseur. Pour commencer, il est basé sur HTML5 plutôt que sur Flash, ce qui signifie qu'il peut fonctionner sur n'importe quel navigateur moderne. Il parait également élégant et bien conçu, avec une interface qui rappelle Photoshop Express, et un choix de couleurs sombres ou claires en fonction de vos goûts personnels.

Avec Pixlr X, vous pouvez modifier précisément les couleurs et la saturation, rendre les images plus nettes et plus floues, appliquer des effets de vignette et des cadres, et combiner plusieurs images. Il prend également en charge les calques, ce qui n'est pas le cas de nombreux éditeurs de photos en ligne proposés gratuitement. En outre, il octroie un large éventail d'outils pour les peintres et dessinateurs.

(Image credit: Shutterstock; Adobe; Unsplash)

9. Adobe Photoshop Express Editor Un moyen pratique de corriger rapidement les problèmes d'éclairage et d'exposition Caractéristiques techniques Plateforme: Windows, macOS, Linux (dans le navigateur) Calques: Non Export formats: JPG uniquement Pourquoi l'acheter + Filtres haut de gamme + Design appréciable Pourquoi attendre - Nécessite Flash - Ne prend en charge que le format JPG

Comme son nom l'indique, Adobe Photoshop Express Editor est une version réduite (et en ligne) du logiciel de retouche photo le plus utilisé au monde. Comme on pouvait s'y attendre, il dispose d'une boîte à outils plus complète que l'application Photoshop Express téléchargeable, mais il ne prend en charge que les images au format JPG de moins de 16 Mo.

Là encore, il s'agit d'un outil basé sur Flash. Néanmoins, Adobe propose des applications mobiles pratiques pour toutes les plateformes, de sorte que vous ne manquerez rien si vous utilisez un smartphone ou une tablette.

Cet éditeur de photos disponible sur navigateur web possède tout le panache que l'on est en droit d'attendre d'Adobe. Et, bien qu'il ne dispose pas d'autant d'outils que certains de ses concurrents, tout ce qui s'y trouve se veut peaufiné à la perfection. Adobe Photoshop Express Editor est un véritable plaisir à manipuler. Ses seuls inconvénients sont les limites imposées à la taille et aux types de fichiers téléchargés, ainsi que l'absence de prise en charge des calques.

(Image credit: Shutterstock; PiZap; Unsplash)

10. PiZap Un éditeur amusant pour les influenceurs et les addicts aux réseaux sociauxour les réseaux sociaux. Caractéristiques techniques Plateforme: Windows, macOS, Linux (dans le navigateur) Calques: Non Formats d'exportation : JPG, PNG Pourquoi l'acheter + Des banques d'images mises à votre disposition + Large collection de templates pour réseaux sociaux Pourquoi attendre - Certaines options sont payantes - Résolution maximale :1 310 x 737 pixels

L'éditeur photo en ligne PiZap est disponible gratuitement en version HTML5 et Flash, ce qui le rend compatible avec tous les appareils. Vous pouvez choisir de travailler sur une photo provenant de votre disque dur, de Facebook, de Google Photos, de Google Drive, de Google Search ou d'un catalogue de banques d’images. Ce choix est impressionnant, bien que certaines images stock ne soient disponibles que pour les abonnés premium et que vous deviez faire attention aux problèmes de droits d'auteur si vous utilisez une photo provenant directement de Google Images.

L'interface d'édition de PiZap présente un design sombre et moderne qui fait un usage intensif des curseurs pour des ajustements rapides - un système qui fonctionne bien mieux que les icônes et les menus déroulants si vous évoluez sur un support à écran tactile.

Lorsque vous avez terminé votre œuvre, vous pouvez la partager sur tous les réseaux sociaux, ainsi que sur les propres serveurs de PiZap, Dropbox et Google Drive. Il est également possible de l'enregistrer sur votre disque dur, l'envoyer par courrier électronique ou saisir un code d'intégration. Par contre, vous ne pourrez exporter votre travail en haute résolution que si vous avez ouvert votre porte-monnaie pour obtenir l'éditeur premium.