Les meilleures enceintes intelligentes de 2020 : laquelle vous assiste le mieux ?

Les meilleures enceintes intelligentes de 2020 comptent parmi les appareils les plus multifonctionnels que vous pouvez posséder. Elles vous aident à contrôler vos gadgets domotiques, à lire vos playlists musicales favorites et sont animées par des assistants vocaux prêts à répondre aux questions les plus banales, pratiques ou insolites.

Ces intelligences artificielles, comme Siri, Alexa ou Google Assistant, accompagnent aujourd’hui de nombreux foyers. Elles vous réveillent notamment le matin en vous fournissant les dernières news, le bulletin météo ou encore la liste de courses à ne pas oublier, le tout avant d’actionner la cafetière connectée. Et encore, vous n’avez ici qu’une partie des tâches domestiques que ces majordomes virtuels peuvent aisément prendre en charge.

Il semble, cependant, que beaucoup d'entre nous sous-exploitent ces enceintes intelligentes, préférant actionner leurs assistants personnels depuis leurs smartphones. D’où la nécessité de choisir une enceinte facile à prendre en main et aussi intuitive que possible. C’est absolument ce que vous trouverez dans la liste de modèles présents ci-dessous.

Les enceintes intelligentes les plus connues appartiennent aux séries Amazon Echo et Google Nest (autrefois appelée Google Home) - mais d'autres appareils viennent régulièrement rejoindre ce classement. La ligne Amazon Echo vient d’ailleurs d'être mise à jour avec de tout nouveaux designs sphériques, tandis que le Google Nest Audio a été lancé le 30 septembre dernier, aux côtés du Pixel 5 et d'un nouveau Chromecast. Ils viendront probablement compléter ce top sous peu.

Au-delà des collections Google et Amazon, nous pouvons nous appuyer sur certaines marques tiers telles que Sonos. Des produits intégrant également Alexa ou Google Assistant.

Si vous avez besoin d'aide pour dénicher la prochaine enceinte intelligente parfaite qui trônera dans votre salon, consultez ce guide d’achat. Nous avons choisi les modèles les plus performants à ce jour pour toute une gamme de styles, de budgets et de maisons intelligentes.

Acheter une enceinte intelligente pendant l'Amazon Prime Day ou le Black Friday L'Amazon Prime Day et le Black Friday sont presque là. L'occasion d'acquérir une ou plusieurs enceintes intelligentes pour transformer votre foyer et ses usages. Le tout, pour un prix global très avantageux. Que vous achetiez l'une des meilleures enceintes intelligentes pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir un pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre l'une de ces deux dates. Mais au cas où, jetez toujours un œil sur nos prix les plus récents et les plus bas, recensés ci-dessous.

Notre sélection

Quelle enceinte intelligente acheter en 2020 ?

(Image credit: Sonos)

1. Sonos One L'intelligence d'Amazon Alexa, la puissance acoustique de Sonos. Low Stock 179 € Voir à Cdiscount FR 557 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Son riche et puissant Le meilleur d'Alexa et de Sonos Prise en charge d'AirPlay 2 et de Google Assistant Pas de support audio haute résolution

Sonos One a démarré une révolution. Il s’agit de la première enceinte connectée qui ne sacrifie pas la qualité audio au profit de puissance de son assistant personnel et du traitement des multiples requêtes que vous lui infligerez. Non, Sonos offre les deux. Et donne même le choix de votre écurie, entre Amazon (Alexa), Google (Google Assistant) et Apple (Siri).

Le son délivré s’avère spectaculaire, en partie parce que l’enceinte cartographie préalablement la pièce d’accueil et optimise le rendu acoustique en fonction de l’espace et des obstacles. Nous avons vraiment été impressionnés par la qualité supérieure de la Sonos One, en mode mono comme stéréo. Il est en effet possible de combiner deux enceintes de la marque pour obtenir un son surround absolument pur.

Mais Sonos n'est pas le seul constructeur à nourrir des ambitions haut de gamme. Google et Amazon fabriquent en interne des alternatives d’excellente facture, à l’image des Google Home Max et Amazon Echo Plus. Actuellement, la Sonos One reste cependant le meilleur rapport performances-prix. Son magistral système multiroom et son caractère fédérateur – les querelles de chapelles Apple vs Google vs Amazon n’ont plus lieu d’être - achèvent sa large avance sur la concurrence.

Lire notre test complet : Sonos One

(Image credit: Amazon)

2. Amazon Echo (2019) L’ultime enceinte connectée Amazon rend toutes les autres obsolètes. 130 € Voir à Conrad Electronic Scène sonore améliorée Profils vocaux personnalisés Prise en main simple et rapide Pas grand chose de nouveau depuis l'Echo Plus

Oubliez l’aspect « boîte de conserve » de la première génération. La gamme d’enceintes Amazon Echo s’est grandement embellie depuis, avec un modèle cylindrique aux bords arrondis. Le tout revêtu presque intégralement de tissu anthracite, gris chiné, sable ou bleu gris. Ses dimensions peu encombrantes finissent d’en faire un élément décoratif idéal dans votre salon comme dans votre cuisine ou votre bureau. A y regarder de plus près, cette Amazon Echo 3 apporte trois touches majeures : l’intégration du son Dolby, l’assistant Alexa revu et corrigé et un prix toujours le plus bas possible.

Côté son, il y a une nette amélioration par rapport à l’Echo de deuxième génération, avec des basses plus affirmées et un environnement sonore profond. Même si le niveau de détails acoustique se fait un peu plus désirer sur les fréquences moyennes. C’est aujourd’hui l’une de nos enceintes préférées pour écouter des podcasts, des fils d’actualité audio et autres émissions radiophoniques.

Quant à Alexa, la vraie progression de l’assistant personnel d’Amazon s’opère sur la plateforme Alexa Skills. Celle-ci compte, à l’heure actuelle, plus d’une centaine de milliers d’applications et de fonctionnalités prises en charge. Tandis que les apps les plus plébiscitées (streaming, infos, météo, jeux) sont exécutés rapidement, sans latence.

Lire notre test complet : Amazon Echo (2019)

(Image credit: Apple)

3. Apple HomePod Pour les aficionados d’Apple. Et seulement eux. Low Stock 289 € Voir à Asgoodasnew FR Un son parfait Design agréable et minimaliste Portée limitée Apple Music nécessaire

Le HomePod d'Apple a plongé dans la bataille des enceintes intelligentes en 2018, et il fait encore des vagues en 2020. Son avantage évident par rapport à un appareil Echo ou Google Home est qu'il se combine parfaitement avec l’intégralité de vos produits Apple. Si vous êtes un fan absolu de la marque, il n’y aurait a priori aucun autre choix à considérer. Et pourtant, l’enceinte Apple vaut-elle son prix ?

Lorsque nous l’avons évalué, la réponse immédiate à cette question s’est avérée positive. L’Apple HomePod offre un son incroyable et une configuration très intuitive. Il enregistrera vos identifiants Wi-Fi ou Apple Music, de telle manière que vous ne ragerait plus à chaque oubli de mot de passe. Vous pouvez accéder à l’ensemble de vos services instantanément, après les avoir configurés via votre iPhone ou votre iPad.

Et c’est là où le bât blesse. Le HomePod se limite à l’écosystème Apple et il est impossible d’en sortir. Vous vous servirez uniquement des applications présentes sur l’App Store et pour profiter de vos playlists, un abonnement à Apple Music est plus que recommandé. Au global, une telle dépendance peut coûter cher. C’est pourquoi, un pack comme Apple One, récemment annoncé par la compagnie, s’avérera fort pratique par la suite et vous permettra de réaliser des économies conséquentes.

On dit qu'Apple s’apprête à commercialiser le HomePod 2, ou un HomePod Mini moins cher et plus compact. Nous attendons toujours sa présentation officielle et croisons les doigts pour qu’elle en vaille la peine.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple HomePod

(Image credit: Google)

4. Google Home Elle n’a jamais été aussi accessible. 89,99 € Voir à Cdiscount FR Personnalisable à souhait Une gamme de prix très modulable Un DJ d’exception Tous les services Google ne sont pas à bord

Pour commencer, sachez que Google Home est, actuellement, le meilleur moyen de profiter de YouTube Music et de son inépuisable catalogue audio. L’enceinte intelligente est capable de retrouver le moindre morceau de votre enfance en un sifflement hésitant ou après avoir chantonné quelques paroles inintelligibles.

Si Google Home excelle en tant que DJ, c'est aussi un centre de commandes domotiques étonnamment exhaustif. Il est déjà connecté à certaines des plus grandes gammes d’objets connectés pour la maison, à l’instar des produits Nest, Philips ou Samsung's SmartThings. Et cette compatibilité va encore s’étendre dans quelques mois.

Au cours de l'an dernier, le Google Home a reçu un certain nombre de mises à jour notables, en outre la possibilité de passer des appels vers des lignes fixes. Google Assistant a également été réactualisé pour inclure des capacités bilingues, une conversation continue et le multitâche.

Une nouvelle enceinte intelligente, la Google Nest Audio, a été lancée le 30 septembre. Elle devrait progressivement remplacer le Google Home dans les foyers. A moins que celui-ci ne profite d’une baisse de prix extraordinaire pendant l’Amazon Prime Day et le Black Friday. C’est on ne peut plus possible.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Home

(Image credit: Pure)

5. Pure DiscovR Une enceinte Alexa avec un design à couper le souffle. 158,75 € Voir à Cdiscount FR Son étendu et détaillé Commandes intuitives Alexa La base en caoutchouc semble fragile Prix premium

La gamme Amazon Echo est toujours le leader du marché des enceintes intelligentes - en termes de ventes, du moins - mais, malgré son option mains libres confortable, elle ne brille pas forcément par le son le plus riche que puisse délivrer un haut-parleur de haute facture.

Le Pure DiscovR parvient à combiner ce son de qualité supérieure avec toutes les fonctionnalités indispensables d'Alexa, faisant de son contrôle vocal ou digital un véritable plaisir. La possibilité de sauvegarder chaque commande usuelle comme un préréglage est inestimable, et rarissime - pour ne pas dire inexistant - chez la concurrence. Le design est lui aussi bluffant, avec une forme cubique graphite ou argent ainsi que des LEDs qui rendent son affichage plus lumineux et saisissant que celui de l’Echo.

Au-delà de son esthétique, vous obtenez une acoustique spectaculaire qui donne la part belle aux instruments. Les basses sont toujours contrôlées, les graves solides et les voix ne manquent jamais de précision. Le Pure DiscovR n’oublie jamais que dans enceinte intelligente, il y a « enceinte ».

Lire notre test complet : Pure DiscovR

FAQ

Toutes les questions que vous vous posez sur les enceintes intelligentes

Que peut faire une enceinte intelligente vs une enceinte Bluetooth ?

Les enceintes intelligentes peuvent faire bien plus que diffuser vos morceaux musicaux ou vos podcasts préférés, comme une enceinte Bluetooth classique. Elles disposent de nombreuses fonctions spéciales grâce aux assistants personnels intégrés. Ces derniers sont activés par votre voix, ce qui signifie que vous pouvez littéralement leur demander de répondre à toute une série de commandes, telles que lancer une application, appeler une personne, activer un appareil électroménager ou augmenter la température de votre appartement. Entre autres.

Quel est le meilleur assistant personnel ?

Dans l'ensemble, c'est subjectif. Certains utilisateurs ont toujours préféré les produits Apple et restent fidèles à Siri. D'autres trouvent à Alexa une réelle praticité dans leur vie quotidienne. Mais le consensus général semble choisir Google Assistant comme l’assistant personnel le plus précis. Google est un leader dans le domaine de l'IA depuis longtemps, bien avant l'émergence du marché des enceintes intelligentes.

Faut-il s’abonner à un service spécifique pour se servir d’Alexa ?

Non. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de l'application gratuite Alexa. Cependant, vous bénéficierez de multiples avantages complémentaires si vous êtes membre d'Amazon Prime.

Quel est le meilleur moment pour acheter une enceinte intelligente ?

Si vous souhaitez acheter une enceinte Alexa, nous vous recommandons d'attendre l’Amazon Prime Day 2020 les 13 et 14 octobre. Sinon, vous pourriez économiser quelques semaines de plus en attendant le Black Friday qui vous donnera accès à plus de choix parmi les appareils compatibles Google Assistant et Siri.