Meilleurs casques et écouteurs : les 14 modèles les plus performants en 2020

Une bonne paire d'écouteurs ou un casque confortable est un accessoire indispensable pour beaucoup d'entre nous. En plus d'insuffler une nouvelle vie à nos chansons préférées, ils nous distraient avec des podcasts et des livres audio lorsque nous nous rendons au travail, en travaillant ou en essayant simplement de nous déconnecter de tout bruit ambiant.

Notre guide d’achat a pour objectif de vous aider à choisir le meilleur casque ou les meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter, même avec un budget réduit. Nous avons testé des centaines de modèles au fil des années. Nous disposons désormais de listes exhaustives répertoriant les meilleurs casques anti-bruit, les meilleurs casques et écouteurs sans fil, les meilleurs écouteurs True Wireless ou encore les meilleurs casques gamer.

Sur TechRadar, nous vous encourageons à consulter tous nos tops audio. Cependant, si vous êtes pressé(e) et que vous souhaitez juste trouver le meilleur casque ou les meilleurs écouteurs performants et disponibles en 2020, vous êtes sur la bonne page.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs écouteurs et des meilleurs casques, classés par catégorie et par prix. Nous avons privilégié au maximum les casques et écouteurs affichant le meilleur ratio qualité-prix.

Nos conseils

Choisir le bon casque ou des écouteurs de qualité peut s’avérer une décision angoissante. Pour déstresser, il vous suffit de respecter les critères suivants.

Premier facteur, la qualité sonore prime sur tout le reste. Cela ne signifie pas que vous deviez acheter les écouteurs audio les plus chers du marché. Mais que vous devriez définir, avant achat, le type de son que vous appréciez. Votre définition de la qualité sonore dépend de vos goûts personnels. Aimez-vous un son chaud et harmonieux ou explorez-vous méticuleusement les moindres détails de votre musique ? Êtes-vous fan de rock saturé ou de musique classique ?

Dans les premiers cas de figure, vous devez rechercher des types de casque et d’écouteurs dynamiques, avec une scène sonore basse. A l’inverse, si les détails sont primordiaux pour vous, recherchez des gammes de fréquences étendues (20 Hz à 20 kHz étant la norme).

Il est également important de considérer la scène sonore dans son ensemble. Si vous aimez votre son le plus large possible, essayez un casque ou des écouteurs de type ouvert. Les fuites sonores vous inquiètent lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes ? Essayez une paire d’écouteurs ou un casque anti-bruit.

Vous devez de même tenir compte de la conception de votre nouvel appareil audio. Recherchez-vous une liberté de mouvement absolue avec des écouteurs sans fil True Wireless ? Ou la sécurité d'un casque circum-aural robuste ?

Avec ou sans fil est l’une des questions les plus importantes que vous vous poserez. Il y a quelques années à peine, il était impensable d'acheter des écouteurs sans fil. La technologie Bluetooth présentait des problèmes de connectivité et la qualité sonore était la plus faible du marché. De nos jours toutefois, grâce aux progrès de cette technologie, les écouteurs et casques sans fil n'entraînent que très rarement des pertes de signal ennuyeux. Le son, lui, est devenu fantastique. Si vous optez pour un modèle sans fil, assurez-vous également que la durée de vie de la batterie est correcte.

Vous pratiquez un ou des sports de façon régulière et vous avez besoin d’un casque ou d’une paire d’écouteurs pour accompagner vos entraînements ? Choisissez-les le plus stable possible, avec une bonne adhésion à l’oreille, pour éviter de les perdre. Généralement, les écouteurs intra-auriculaires sont privilégiés pour les adeptes de course à pied ou de natation.

Enfin, le prix est souvent la caractéristique la plus impactante sur la décision d’achat. Sachez que vous n'avez pas besoin de casser votre tirelire pour acheter un casque. Comme en témoigne notre sélection des meilleurs casques et écouteurs que nous avons testés et comparés cette année.

Notre sélection

Meilleur casque audio : Sony WH-1000XM4 Notre champion, toutes catégories confondues. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 255 g | Réponse en fréquence : 4 Hz - 40 kHz | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : 104,5 dB | Impédance : 47 Ohms | Autonomie : 30 heures | Portée sans fil : 30 mètres | NFC : oui 295,76 € Voir à Fnac FR Amélioration de la réduction du bruit Fonction d'upscaling audio Détection des conversations Pas d'étanchéité

Le WH-1000XM4 de Sony offre une excellente réduction du bruit et une qualité sonore surprenante, le tout dans un design léger et confortable. Bien qu'il ne soit pas très différent de ses prédécesseurs, le WH-1000XM4 dispose d'un certain nombre de nouvelles fonctions, notamment l'appairage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la prise en compte des conversations et la lecture/pause automatique grâce à un capteur intégré, qui lui permettent de remporter le titre de meilleur casque audio en 2020.

Tout ce que nous trouvions formidable avec le casque WH-1000XM3 a été repris par son successeur le WH-1000XM4, mais des ajouts très utiles font également leur apparition. Sony a affiné son approche de l’annulation du bruit, notamment dans les gammes moyennes - ces zones sonores qui délivre un bourdonnement de faible niveau, que vous pourriez attribuer à un ventilateur, une climatisation, ou à un bruit du moteur. Dès que vous écoutez votre musique, vous n’entendez plus le monde extérieur.

Le codec LDAC de Sony fait un bon travail d’appairage, en laissant passer beaucoup de détails. L'introduction de DSEE Extreme, un processus piloté par l'IA qui cherche à restaurer les détails des formats compressés perdus, permet d'apporter de la clarté même aux formats et fichiers de moindre qualité que vous pouvez lancer sur le WH-1000XM4. Enfin, Sony continue à développer Reality 360, son format audio immersif maison, qui vous place au milieu d'un mixage de son surround impressionnant.

Lire notre test complet : Sony WH-1000XM4

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires : 1More Triple Driver La qualité est dans les détails. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 23 g | Réponse en fréquence : 20 - 40 000 Hz | Sensibilité : 99 dB | Impédance : 32 Ohms | Longueur de câble : 1,2 mètre 64,99 € Voir à Amazon 81 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Qualité sonore élevée Design agréable Rapport qualité-prix inégalé Commandes bas de gamme

Jusqu’à deux fois moins chers que les écouteurs jouant dans leur catégorie, les 1More Triple Driver ne lésinent pas pour autant sur les performances. A l’écoute, chaque musique est extrêmement détaillée avec un bon sens de l'espace. Nous avons eu la surprise de percevoir chaque couche instrumentale avec une grande clarté.

Bien qu'ils ne comportent aucune technologie active de réduction de bruit, les écouteurs présentent une isolation sonore amplement suffisante pour couvrir toute pollution audio pendant vos trajets en extérieur et dans les transports en commun.

Il y a très peu de choses à reprocher aux Triple Driver. La conception sans doute : leur câble est caoutchouteux et la télécommande effraie un peu par sa fragilité. Mais, nous ne sommes pas face à un design cheap pour autant. Et, nous ne le répéterons jamais assez : il est improbable de trouver des écouteurs intra-auriculaires de cette gamme aussi économiques.

Lire notre test complet (en anglais) : 1More Triple Driver

Meilleurs écouteurs intra pas chers : RHA S500u Great-sounding, incredibly cheap in-ear headphones Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 14 g | Réponse en fréquence : 16 - 22 000 Hz | Sensibilité : 100 dB | Impédance : 16 Ohms | Autonomie : 30 heures | Longueur de câble : 1,35 mètre 46,67 € Voir à Amazon Excellente qualité de fabrication Son riche et équilibré Quelques sifflements aléatoires Scène sonore étroite

Si vous avez tendance à perdre ou à casser fréquemment vos écouteurs, que vous ne transigerez jamais sur la qualité du son, mais que votre budget n’est pas illimité… nous ne saurions que vous recommander les écouteurs filaires RHA S500u.

Avantage inattendu pour des écouteurs entrée de gamme : ils sont conçus en aluminium et la marque le revendique. De plus, le câble est en nylon tressé, ce qui contribue à une belle durabilité.

La qualité sonore est très équilibrée même si les fréquences hautes sifflent parfois et que nous préférons la scène plus large des 1More Triple Driver. Toujours est-il que si vous ne cherchez pas à exploser vos tympans, les RHA S500u conviendront à un usage quotidien. Et à votre porte-monnaie.

Lire notre test complet (en anglais) : RHA S500u

Meilleur casque supra-auriculaire : Grado SR60e Une salle de concert survoltée dans vos oreilles. Type de casque : ouvert, dynamique | Poids : 170 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Sensibilité : 99 dB | Impédance : 32 Ohms | Longueur de câble : 2 mètres 103,35 € Voir à Amazon Très confortable Définition impressionnante pour le prix Pour les amateurs de rock et de sessions acoustiques Certains écouteurs intra sont plus puissants

Avec sa gamme Prestige, la société New-Yorkaise Grado livre ses casques les plus raffinés à ce jour. Le SR60e, en particulier, est apprécié pour son design urbain et le confort de ses coussinets en mousse. Mieux, vous ne noterez aucun bruit de friction contre vos vêtements ou votre peau, grâce à son câble ultra-flexible.

À bien des égards, il s'agit d'un casque audio très performant. Il possède l’une des balances tonales les plus satisfaisantes que nous ayons entendues dans cette gamme de prix. D’une manière générale, ce modèle dispose d'un médium largement neutre et de très bonnes basses. Sur le plan musical, il s’adapte parfaitement aux morceaux rock et acoustiques, mais aussi aux mélodies piano et aux orchestres symphoniques.

Grado a opéré de nombreux changements qui ont payé… sans vous faire débourser un centime de plus. Ce qui en fait la recommandation la plus forte dans la catégorie casque supra-auriculaire.

Lire notre test complet (en anglais) : Grado SR60e

Meilleur casque supra-auriculaire pas cher : Urbanears Plattan II Revu et corrigé par les audiophiles. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 130 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 000 Hz | Sensibilité : 99 db | Impédance : 32 ohms | Longueur de câble : 1,2 mètre 35 € Voir à Amazon 68 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Très confortable Bon rapport qualité-prix Scène sonore restreinte Aucun contrôle de volume

Alors que le casque Plattan d’origine se contentait de livrer le strict minimum côté performances, la société Urbanears a pris à cœur les retours de ses usagers et les a compilés dans son Plattan 2, apportant de nettes améliorations sur le confort, la qualité du son et l'isolation.

La possibilité de plier le casque dans un petit emballage facilite son transport dans votre sac à dos ou votre sac à main. D’autre part, le choix d'Urbanears d'inclure un coussinet plus épais vous garantit des heures d’écoute sans pression douloureuse sur votre crâne. Il augmente également la qualité de l'isolation passive du casque.

La signature sonore du Plattan II est classique, avec des basses percutantes et des aigus précis. La scène sonore se veut moins large que sur des casques plus onéreux, à l’instar Klipsch Reference On-Ear II. Mais vous êtes ici dans une catégorie « top budget » !

Lire notre test complet (en anglais) : Urbanears Plattan II

Meilleur casque circum-aural : Beyerdynamic DT 1990 Pro Le casque pro idéal pour la maison. Type de casque : ouvert | Poids : 370 g | Réponse en fréquence : 5 - 40 000 Hz | Sensibilité : 102 dB | Impédance : 250 Ohms | Longueur de câble : 3 mètres 439 € Voir à Amazon 7 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Solide comme un tank… … et néanmoins confortable Une résolution sonore à couper le souffle Les aigus peuvent être stridents

La société Beyerdynamic n’est pas aussi connue que sa consœur allemande, Sennheiser. Et pourtant, elle a signé plusieurs modèles dont la réputation n’est plus à faire comme DT770, DT880 et DT990. Au-dessus de ses pairs, se trouve le DT 1990 Pro, une version à dos ouvert du DT 1770 Pro, l’une des plus belles conceptions audio de ces cinq dernières années.

Le DT 1990 Pro est destiné à un usage calme, en intérieur. C’est aussi l’un des casques les plus plébiscités en studio d’enregistrement, puisqu’il permet une écoute analytique sérieuse. La profondeur de la scène sonore est excellente, permettant même à l'auditeur le plus apathique de localiser l'emplacement exact de chaque instrument.

Si vous avez envie d’essayer un casque Hi-Fi utilisé par certains des plus grands ingénieurs du son au monde, vous l’avez devant vous.

Lire notre test complet (en anglais) : Beyerdynamic DT 1990 Pro

Meilleur casque circum-aural pas cher : Audio-Technica ATH-SR5BT Avec ou sans fil, ne choisissez plus. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 194 g | Réponse en fréquence : 5 - 40 000 Hz | Sensibilité : 100 dB | Impédance : 35 ohms | Autonomie : 40 heures | Longueur de câble : 1,3 mètre 49,89 € Voir à Fnac FR 267 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Batterie increvable Son phénoménal Pas de réduction du bruit Lent à recharger

Les audiophiles évitent généralement les casques sans fil en raison d’une qualité sonore légèrement inférieure. L’Audio-Technica ATH-SR5BT satisfait les pro-Bluetooth comme les pro-filaire. Sa qualité sonore enrichit vos morceaux préférés, quel que soit le genre musical. Il est aussi extrêmement confortable, adapté pour de longues séances d’écoute.

La durée de vie de sa batterie est d’ailleurs impressionnante, avec près de 40 heures de lecture possibles sans recharge. Une bonne chose puisque le temps de chargement, lui, peut monter à 5 heures. Mieux vaut donc le brancher sur secteur, de nuit.

Même s’il ne dispose pas des fonctions avantageuses des casques sans fil un peu plus chers, tels que la suppression active du bruit et le couplage multi-appareils, l’ATH-SR5BT se veut un bon compromis pour obtenir un son phénoménal.

Lire notre test complet (en anglais) : Audio-Technica ATH-SR5BT

Meilleur casque anti-bruit : Bose 700 Appréciez le silence (ou presque). Type de casque : fermé | Poids : 250 g | Réponse en fréquence : 4 - 40 000 Hz | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures | Longueur de câble : 1,06 mètre 269,99 € Voir à Cdiscount FR Réduction du bruit exceptionnelle Son vivant Design élégant La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure Plus cher que le Sony WH-1000XM3

Nous vous l’annoncions en préambule de ce guide d’achat : le Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui le meilleur casque audio disponible. Mais est-il, par extension, le meilleur casque anti-bruit du moment ? Oui, ex-aequo avec le Noise Cancelling 700 de Bose.

Traditionnellement, les casques antibruit ont été conçus pour bloquer les sons ambiants et vous permettre d’entendre votre musique plus clairement. La plupart des modèles s’y emploient efficacement en mode écoute musicale. Mais pendant un appel téléphonique, c’est un véritable cauchemar auditif pour votre interlocuteur : il subit toute la pollution sonore qui vous entoure, de la rue animée au son du train en marche.

Le Bose 700 a grandement remédier à cette situation en appliquant une suppression du bruit totale. La qualité sonore est indéniablement bonne, avec un caractère vif et une scène sonore bien équilibrée.

Certes, le casque Sony l’emporte d’une courte tête grâce à son prix plus abordable. Mais sur le critère spécifique de réduction du bruit, Bose tient encore les rênes.

Lire notre test complet (en anglais) : Bose 700

Meilleur casque anti-bruit pas cher : JBL Live 650BTNC Pour des trajets quotidiens décontractés. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 249 g | Réponse en fréquence : 16 Hz - 20 kHz | Sensibilité : 100 dB à 1 kHz / 1 mW | Impédance : 32 ohms | Autonomie : 20-30 heures | Longueur de câble : 1,2 mètre 129 € Voir à Amazon Superbe son Design compact Coussinets moins confortables Contrôles quelques peu déroutants

Le Live 650BTNC de JBL constitue un excellent équilibre entre performances sonores, autonomie, caractéristiques techniques et prix. Pour la moitié de ce que Sony et Bose facturent, vous bénéficiez de 80% de leurs performances.

Léger, pliable et donc facilement transportable, il a pour but de vous simplifier la vie - et surtout les matins rudes - en vous offrant l’assistance de Google Now ou d’Amazon Alexa. Vous ne vous prendrez pas la tête non plus à régler balance et volume grâce à son égaliseur simplifié présent sur application mobile.

Le son du JBL Live 650BTNC peut se résumer en un mot : absorbant. Le casque offre en effet un rendu impressionnant où les basses claquent fort sans surcharger les médiums ou les aigus. Le tout sans subir les larsens extérieurs, son option anti-bruit s’avérant plus que convenable.

La durée de vie de la batterie est estimée à 20 heures si vous activez le Bluetooth, rajoutez-en 10 sans recharge en mode filaire. A considérer si « économies » est votre mot d’ordre.

Lire notre test complet (en anglais) : JBL Live 650BTNC

Meilleur casque sans fil : Bowers & Wilkins PX7 Un casque polyvalent et puissant, grâce à aptX Adaptive. Type de casque : fermé | Poids : 310 g | Réponse en fréquence : 10 - 30 000 Hz | Sensibilité : N/A | Impédance : 20 kOhms | Autonomie : 30 heures | Longueur de câble : 1,2 mètre 310 € Voir à EBAY-FR La meilleure qualité sonore de sa catégorie Autonomie intéressante Connexion Bluetooth robuste Trop de commandes

Si vous recherchez un casque sans fil à réduction de bruit de premier ordre et que vous n'êtes pas rebuté par un prix élevé, le dernier modèle phare de Bowers & Wilkins vaut la peine d'être considéré. Avec une annulation de bruit sophistiquée, une qualité sonore nettement améliorée et une esthétique raffinée, le PX7 tient une bonne longueur d’avance sur n'importe lequel des casques de ce classement – à l’exception du Sony WH-1000XM4 bien évidemment.

De plus, il est équipé du codec aptX Adaptive pour une meilleure stabilité et une meilleure latence entre le casque et votre appareil mobile, ainsi que d'aptX HD qui permet de lire vos films et séries en streaming, sans retard audio désagréable.

Côté performances, notons des aigus nets, des médiums étoffés et des basses substantielles mais souples. Le son s’avère dynamique et détaillé, et même plus clair que ce que peut offrir le Sony en comparaison. Même si le PX7 se veut moins raffiné que son rival, particulièrement à cause d’un trop plein de commandes tactiles qui viennent envahir le casque. Il n’en reste pas moins un premier choix.

Lire notre test complet (en anglais) : Bowers & Wilkins PX7

Meilleur casque sans fil pas cher : Plantronics BackBeat Go 810 Un casque solide et abordable pour les éternels voyageurs. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 289 g | Réponse en fréquence : 50 - 20 000 HZ | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : 92 dB | Impédance : 32 Ohms | Autonomie : 24 heures | Portée sans fil : 100 mètres | NFC : non 78,04 € Voir à Amazon 29 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Idéal pour les longs voyages Bon équilibre tonal Attire la poussière Peut siffler en absence de musique

Pendant des années, le Plantronics BackBeat Pro 2 a été l’un de nos casques sans fil préférés en raison de sa qualité sonore intransigeante, de sa qualité de fabrication et de ses contrôles intuitifs. Malheureusement, il comptait aussi parmi les casques audio les plus onéreux. La société commercialise, depuis 2018, le BackBeat Go 810. Toujours très bon, qui utilise moins de matériaux haut de gamme mais avec un rendu sonore presque identique à son prédécesseur.

La combinaison de plastique et de faux cuir rend le BackBeat Go 810 supportable à porter pendant de longues périodes, ce qui en fait un accessoire idéal pour les trajets interminables en avion, train ou même auto. Le son est chaleureux, diffuse les voix ainsi que les fréquences hautes avec un bon équilibre. Curieusement, il émet quelques sifflements lorsque la musique s’arrête. Un défaut mineur que nous lui pardonnons, vu son coût abordable.

Lire notre test complet (en anglais) : Plantronics BackBeat Go 810

Meilleur casque audio de luxe : Focal Stellia La perfection a un prix. Type de casque : fermé | Poids : 435 g | Réponse en fréquence : 5 Hz - 40 kHz | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : 106 dB / 1 mW @ 1 kHz | Impédance : 35 Ohms | Longueur de câble : 1,2 mètre Low Stock 2 990 € Voir à Son-Video.com FR Une précision extraordinaire Scène sonore très large Confortable Extrêmement coûteux Difficilement transportable

Le son sortant du Focal Stellia est absolument fantastique. Grâce à une scène sonore largement ouverte et à un traitement sonore précis et détaillé, ce casque de luxe transforme en or tous les genres musicaux qu’il diffuse. D’ailleurs, si vous écoutez des chansons que vous pensez connaître par cœur, le Stellia leur ajoutera des détails que vous n’avez jamais remarqués auparavant. Ce grâce à une séparation précise des fréquences. Par exemple, sur le Concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski, vous pouvez entendre chaque grincement et chaque frottement de l'archet contre les cordes. Et c'est merveilleux.

Bien sûr, aussi puissant soit-il, le casque de Focal ne conviendra pas à tout le monde. Au-delà de son prix inaccessible, sa grande taille le rend complexe à porter, encore plus à transporter. Il est pourtant vendu avec un étui en cuir tout aussi bling bling et qui nécessitera que vous vous procuriez le dernier sac de designer tendance sur Instagram.

Lire notre test complet (en anglais) : Focal Stellia

Meilleurs écouteurs Bluetooth : Optoma NuForce BE Sport4 Il n’y a pas que les sportifs qui peuvent en profiter. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 18 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : 102 dB +/- 3 dB à 1 kHz | Impédance : 16 Ohms | Autonomie : 10 heures | Portée sans fil : 10 mètres 128,90 € Voir à Amazon 637 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Design chic Bonne stabilité Son clair avec excellente isolation Ils ne sont pas True Wireless

Les écouteurs sans fil NuForce BE Sport4 sont une trouvaille rare : un compagnon audio qui séduira aussi bien les coureurs que les citadins désireux d’occuper leur temps de transport en musique.

Que vous les utilisiez pour faire un simple jogging, un marathon ou dans le métro, nous avons trouvé que les oreillettes étaient merveilleusement stables, sans jamais surchauffer et devenir inconfortables. L’isolation phonique est très bonne et vous permet de gommer presque totalement le bruit extérieur.

La scène sonore est polyvalente et convient à tous les styles musicaux, la pop dominant légèrement sur les autres genres. Vous obtiendrez un rendu aussi performant sur les hautes que sur les basses fréquences.

Si vous voulez prouver que les écouteurs sans fil peuvent maintenant rivaliser avec les meilleurs casques, vous disposez ici de prétendants sérieux.

Lire notre test complet (en anglais) : Optoma NuForce BE Sport4

Meilleur écouteurs True Wireless : Sony WF-1000XM3 Un produit Sony peut en cacher un autre. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 70 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 18 heures | Portée sans fil : environ 10 mètres | NFC : oui 168,69 € Voir à Fnac FR 67 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Suppression efficace du bruit Discrétion absolue Mode de charge rapide Pas de contrôle du volume sur les oreillettes Ne convient pas aux sportifs

Une seule lettre les sépare du meilleur casque audio en tête de ce guide d’achat. Et comme le WH-1000XM3, les écouteurs True Wireless de Sony excellent par leur option anti-bruit terriblement enviée.

Les WF-1000MX3 utilisent le même moteur de suppression de bruit que leur grand frère. Ces écouteurs sont, entre autres, extrêmement efficaces pour éliminer les bavardages à proximité, grâce à deux capteurs de bruit présents dans chaque oreillette.

Le mode Bluetooth s’avère également très stable. Un système de transmission simultanée réduit le temps de latence et vous permet d’appairer les écouteurs à votre télévision sans aucun décalage audio / vidéo. Vous pouvez aussi choisir de connecter un seul écouteur (en mode appel téléphonique par exemple).

Reste la scène sonore vaste et offrant de nombreux détails. Une version miniature du challenger de Sony ? Pas tout à fait mais une excellente alternative pour les audiophiles qui recherchent principalement une liberté totale de mouvement.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony WF-1000XM3