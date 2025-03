iPhone 17 : un nouveau rapport confirme d’importantes améliorations d’écran et de caméra, et évoque un pliable très cher

L'iPhone 17 serait à nouveau équipé d'un écran ProMotion à 120 Hz

Les iPhone 17 Pro et Pro Max seraient dotés de trois appareils photo de 48 Mpx

L'iPhone pliable pourrait hériter de certaines technologies de l'iPhone 17 Air et coûter 2 000 $

2025 pourrait bien être une année charnière pour les iPhone, avec un nouveau design annoncé pour la plupart des modèles d’iPhone 17, ainsi que l’arrivée d’un tout nouveau modèle : l’iPhone 17 Air. Plusieurs évolutions techniques sont également évoquées.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour la fiabilité de ses informations sur Apple (via PhoneArena), a détaillé plusieurs nouveautés attendues pour la gamme iPhone 17. Parmi elles : l’intégration de l’écran ProMotion sur l’iPhone 17 standard.

Ce changement permettrait à l’écran d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 60 Hz actuellement sur l’iPhone 16. Un niveau équivalent à celui des iPhone 16 Pro et de nombreux smartphones Android.

Un taux de rafraîchissement plus élevé améliore la fluidité des animations et du défilement. Mais la technologie ProMotion va plus loin : elle permet aussi de réduire ce taux bien en dessous des 60 Hz, ce qui contribue à économiser la batterie quand ce n’est pas nécessaire. Cela rendrait également possible l’affichage permanent de l’écran (Always-On) et la fonctionnalité StandBy.

Ce n’est pas la première fois qu’un écran 120 Hz est évoqué pour le modèle standard de l’iPhone 17, mais le fait que l’information vienne de Gurman lui donne davantage de crédibilité.

Autre point repris par Gurman : l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max pourraient être équipés de trois capteurs arrière de 48 Mpx, ce qui représenterait une amélioration par rapport au téléobjectif de 12 Mpx actuellement proposé. Là encore, l'information circule déjà depuis un moment, mais sa répétition par une source aussi réputée renforce sa plausibilité.

Seuls deux des appareils photo de l'iPhone 16 Pro sont des 48MP (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un succès pliable

Enfin, Mark Gurman a également évoqué l’iPhone pliable, un projet qui fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années. Selon lui, ce modèle pourrait arriver dès l’année prochaine, avec un design proche du Samsung Galaxy Z Fold 6 et des technologies similaires à celles de l’iPhone 17 Air.

Le détail de ces technologies n’a pas été précisé, mais il est possible que l’appareil soit aussi fin, avec certains compromis similaires, comme la présence d’un seul capteur photo à l’arrière.

Le prix de vente avoisinerait les 2 000 dollars (environ 1 842 euros), mais selon Gurman, ce tarif élevé n’empêcherait pas Apple de rencontrer un succès avec ce modèle.

Cela dit, les informations sur cet iPhone pliable doivent encore être prises avec prudence : sa sortie semble plus lointaine et les fuites restent peu nombreuses à ce stade.