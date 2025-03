iPhone 18 : les 5 plus grosses rumeurs, entre nouveautés photo et écran repensé

Les rumeurs concernant l'iPhone 18 circulent déjà

Les principales nouveautés annoncées sont un appareil photo à ouverture variable, un nouveau capteur d'appareil photo et une nouvelle technologie d'affichage

L'iPhone 18 n'a pas été confirmé par Apple, et nous ne l'attendons pas avant la fin de l'année 2026

Même si l’on est encore à l’ère de l’iPhone 16 et que la série iPhone 17 n’a pas encore été confirmée, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur les futurs iPhone 18.

Les fans d’Apple comme les analystes ne peuvent visiblement pas s’empêcher de se projeter – et puisque les commandes de composants et les décisions de production sont prises longtemps à l’avance, certaines de ces informations pourraient bien se vérifier lors de la sortie de cette future génération d’iPhone à numéro pair.

Voici les cinq rumeurs les plus marquantes à ce jour concernant la série iPhone 18 – avec, à noter, certaines qui concerneraient uniquement les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max.

Un appareil photo à ouverture variable

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La série iPhone 18 pourrait être la première chez Apple à intégrer un appareil photo à ouverture variable, permettant de contrôler physiquement la quantité de lumière captée par le capteur.

Actuellement, les iPhone proposent une gestion logicielle de l’ouverture, en jouant sur la vitesse d’obturation et le traitement de l’image. Mais une véritable ouverture variable offrirait bien plus de souplesse sur la lumière et la profondeur de champ.

Comme le rapporte Pocket-Lint, l’informateur bien connu Ming-Chi Kuo indiquait fin 2024 qu’Apple prévoyait de commander en grande quantité ces modules à ouverture variable, en vue d’une production dès 2026.

Ce type d’appareil photo est encore rare et se limite à quelques modèles Android, comme le Huawei Mate XT Ultimate ou l’ancien Xiaomi 14 Ultra. L’ajouter à l’iPhone 18 irait dans le sens du regain d’intérêt d’Apple pour la photo, déjà illustré par le nouveau bouton dédié au contrôle caméra de l’iPhone 16.

Un nouveau capteur de caméra Pro

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une autre rumeur liée à l’appareil photo concerne l’adoption d’un nouveau capteur pour l’objectif principal des deux modèles Pro.

D’après le leaker Jukanlosreve, Apple intégrerait un capteur Samsung à triple couche pour l’iPhone 18 Pro, basé sur une technologie appelée "PD-TR Logic".

Selon MacRumors, ce nouveau capteur améliorerait nettement la réactivité de la caméra, la plage dynamique, et permettrait de réduire le bruit sur les photos.

Face ID sous l'écran

(Image credit: Shutterstock)

Dès mai 2024, l’analyste Ross Young évoquait la possibilité qu’Apple intègre Face ID sous l’écran à partir de 2026.

Il avait d’abord prédit que cette technologie serait prête pour la série iPhone 17, avant de revoir ses estimations.

Puisque l’iPhone 18 est attendu pour 2026, cette innovation pourrait bien être lancée avec cette génération. Comme souvent avec les nouveautés matérielles, il est possible que seul l’iPhone 18 Pro (et Pro Max) en bénéficie dans un premier temps.

On ne sait pas encore si Apple déplacera également la caméra frontale sous l’écran, ou uniquement les capteurs infrarouges nécessaires à Face ID. À ce jour, très peu de smartphones disposent d’une caméra sous l’écran, mais quelques modèles emblématiques existent déjà, comme le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Puces 3nm

(Image credit: Apple)

Place aux détails techniques. Selon les dernières rumeurs relayées par WCCFTech, les puces A20 et A20 Pro qui devraient équiper la série iPhone 18 seraient basées sur un procédé de gravure en 3 nm, et non en 2 nm comme le développe actuellement le fondeur TSMC.

De quoi s’agit-il ? La puissance des processeurs dépend notamment de la taille de leurs transistors, mesurée en nanomètres. Plus cette taille est réduite, plus le nombre de transistors augmente à surface égale, ce qui améliore les performances.

Les appellations 3 nm ou 2 nm restent toutefois des termes marketing : elles ne correspondent pas toujours à une mesure précise, mais symbolisent un gain de puissance.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été les premiers smartphones à intégrer une puce gravée en 3 nm. Apple semble cependant ne pas vouloir se précipiter vers le 2 nm.

Affichages LTPO+ - comme LTPO, mais plus encore

The iPhone 16 (Image credit: Future)

Retour à Jukanlosreve. Le leaker a évoqué fin 2024 l’arrivée d’écrans LTPO+ sur les modèles iPhone 18 Pro.

Dans une publication sur X (ex-Twitter), il précise que cette technologie permettrait des gains de "vitesse" (sans qu’on sache s’il s’agit du taux de rafraîchissement ou du temps de réponse) et d’efficacité énergétique.

Aucune information ne laisse penser que l’iPhone 18 standard bénéficiera lui aussi d’un écran LTPO à haut taux de rafraîchissement – même si cela pourrait changer d’ici 2026, si l’on en croit les dernières rumeurs sur l’iPhone 17.

Des attentes pour la série iPhone 18 ? Ou l’attention est-elle encore tournée vers l’iPhone 17 ?