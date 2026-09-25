Le Xiaomi 18 Pro ressemble à l’iPhone 18 Pro, mais ajoute un deuxième écran et un mode confidentialité plus ambitieux que Samsung

Les smartphones à double écran sont à la mode — l’iPhone Duo en est l’exemple le plus évident — mais tout le monde n’est pas encore prêt à passer à un appareil entièrement pliable. Xiaomi propose une solution intermédiaire avec le Xiaomi 18 Pro, équipé d’un écran principal et d’un second affichage beaucoup plus petit au dos. La marque a depuis confirmé un lancement international de la série 18 Pro plus tard en 2026.

Successeurs des Xiaomi 17 Pro réservés à la Chine, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max possèdent chacun un écran supplémentaire sur leur face arrière : une dalle OLED de 2,66 pouces sur le Pro et une dalle OLED de 2,86 pouces à 120 Hz sur le Pro Max. Ces petits écrans peuvent afficher des widgets, des fonds d’écran et des commandes multimédias, mais aussi servir de retour pour cadrer des selfies pris avec les appareils photo arrière.

Le principe rappelle celui de la génération Xiaomi 17 Pro, mais Xiaomi ajoute cette année sa propre interprétation — potentiellement encore plus flexible — de la technologie Privacy Display popularisée par Samsung.

À l’image du Privacy Display du Galaxy S26 Ultra, le Smart Privacy Display de Xiaomi peut limiter la visibilité latérale afin d’empêcher les personnes situées à plus de 60 degrés de lire le contenu affiché. La protection peut également s’appliquer uniquement aux notifications et aux widgets, sans modifier le reste de l’écran.

La solution de Xiaomi va toutefois plus loin. Elle peut être activée sur une seule application en mode écran partagé, mais aussi selon le lieu ou pour certaines catégories de notifications — utile lorsque certains pop-ups sont plus sensibles que d’autres. Une seule moitié d’un écran partagé peut donc être masquée tandis que l’autre reste parfaitement visible.

(Image credit: Future)

Le Smart Privacy Display équipe à la fois le Xiaomi 18 Pro et le 18 Pro Max, même si ce dernier dispose logiquement d’un écran plus grand : 6,9 pouces contre 6,4 pouces sur le Pro.

TechRadar a pu prendre en main le plus petit modèle Pro lors du Snapdragon Summit 2026, à Hawaï, où Qualcomm avait invité la rédaction. Le modèle de démonstration ne pouvait pas être déverrouillé pour tester le Smart Privacy Display, mais l’écran OLED arrière était partiellement fonctionnel.

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Cet écran a notamment permis de cadrer plusieurs selfies pris avec le capteur principal de 200 Mpx du Xiaomi 18 Pro. L’appareil photo peut être déclenché par un geste de la main ou avec le bouton de volume.

Par ses dimensions et son poids, l’appareil se rapproche énormément de l’iPhone 18 Pro. Cette similitude paraît difficilement accidentelle, d’autant que le Xiaomi 18 Fold, dont le format rappelle celui de l’iPhone Duo, a été lancé exactement un jour avant le pliable d’Apple le mois dernier.

Le reste de la fiche technique comprend les nouveaux Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, respectivement destinés au Pro et au Pro Max, ainsi qu’un ensemble photo commun composé d’un capteur principal de 200 Mpx, d’un téléobjectif de 200 Mpx et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx.

Le Pro embarque une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, tandis que le Pro Max passe à 8 500 mAh. Ces capacités pourraient cependant être revues à la baisse sur les versions commercialisées hors de Chine.

Le contenu exact du lancement « mondial » reste encore à préciser. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max n’étaient jamais sortis de Chine, alors que le Xiaomi 17 Ultra avait bien été commercialisé au Royaume-Uni et en Europe. Xiaomi a désormais confirmé que la série 18 Pro sera lancée à l’international plus tard en 2026, mais la marque n’a pas encore détaillé les pays concernés, ni communiqué de date ou de tarif pour la France. Un lancement aux États-Unis ou en Australie paraît en revanche peu probable.

En Chine, le Xiaomi 18 Pro démarre à 5 999 yuans, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max débute à 6 999 yuans. Ces montants ne permettent pas d’anticiper les prix français : les versions internationales de Xiaomi sont généralement positionnées sensiblement plus haut et peuvent également différer sur certains composants.