Le Poco F9 Ultra conserve la même puce que son prédécesseur — et la marque explique pourquoi

Poco vient d’officialiser les Poco F9 Ultra et F9 Pro, deux smartphones axés sur les performances qui apportent « des améliorations globales au niveau de l’écran, de la photographie et de l’autonomie ».

Fait notable, la sous-marque de Xiaomi ne mentionne justement pas les « performances » dans cette liste d’améliorations de la série F9. Et pour cause : le F9 Ultra arrive avec le même Snapdragon 8 Elite Gen 5 que son prédécesseur, le Poco F8 Ultra.

Historiquement, les flagships Poco étaient lancés avec les dernières puces Snapdragon. Cette génération F marque donc un certain changement de stratégie pour l’entreprise chinoise, qui ne cherche d’ailleurs pas à dissimuler les raisons de cette évolution.

En résumé, Poco a décidé de ne pas équiper le F9 Ultra du prochain chipset haut de gamme de Qualcomm — qui n’a même pas encore été annoncé — pour deux raisons : premièrement, l’augmentation du prix de la RAM rendrait ce choix beaucoup plus coûteux et, deuxièmement, la marque considère que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste suffisamment puissant pour offrir le niveau de performances attendu par les utilisateurs Poco. Un raisonnement qui paraît difficile à contester.

Voici l’explication complète fournie par Poco pendant une conférence de presse consacrée à la série F9, par Kang Lou, Senior Product Manager de l’entreprise, et Olivia Jiang, responsable mondiale des relations presse :

Kang Lou :

« J’aimerais expliquer cela. La situation générale est que l’augmentation du coût de la mémoire exerce beaucoup de pression sur l’ensemble du secteur des smartphones. Poco n’échappe pas à ces coûts. De notre côté, nous estimons que les performances ne consistent pas toujours à rechercher la toute dernière puce — bien sûr, c’est important — mais, d’un point de vue opérationnel, disposer du dernier chipset coûtera beaucoup plus cher sur le nouveau téléphone. Nous pensons que les performances sont une combinaison de plusieurs éléments : un processeur puissant, un système de refroidissement performant ; l’expérience en jeu compte également beaucoup — le gaming constitue pour nous un terrain d’essai permettant de démontrer que les performances globales sont excellentes. »

Olivia Jiang :

« Pour Poco, il ne s’agit pas seulement d’un facteur unique ou de la feuille de route d’un chipset. Le calendrier de nos produits n’est pas quelque chose que nous considérons comme figé ; nous faisons continuellement évoluer nos plans de lancement en fonction de ce qui est préférable pour nos utilisateurs. Nous ne prenons pas nos décisions de lancement en fonction de la prochaine génération de matériel et nous commercialisons les produits lorsque nous estimons qu’ils sont prêts à fournir les performances attendues par nos utilisateurs. Le Poco F9 Ultra reste extrêmement compétitif, et son prix l’est également. Nous sommes donc convaincus que cette génération offrira l’expérience flagship dont les utilisateurs ont besoin. »

Malgré ce chipset inchangé, le Poco F9 Ultra coûte bien plus cher que son prédécesseur. En Europe, son prix conseillé démarre à 1 099,90 €, contre 829,90 € pour le Poco F8 Ultra à son lancement, soit une hausse de 270 €. Poco estime néanmoins que ce tarif reste « compétitif » compte tenu des autres améliorations proposées.

Les Poco F9 Ultra (à gauche) et Poco F9 Pro (à droite) profitent tous deux d’un système audio réglé par Bose. (Image credit: Poco / Future)

Le F9 Ultra embarque notamment la nouvelle puce VisionBoost D8 dédiée à l’affichage, qui permet d’atteindre une fréquence maximale de 185 Hz en jeu. Au moment de la publication, plus de 20 titres peuvent exploiter cette fréquence améliorée, dont Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile.

Le smartphone profite également d’une imposante batterie de 8 050 mAh, contre 6 500 mAh sur le F8 Ultra, ainsi que d’un nouveau capteur photo principal de 200 Mpx, lui aussi supérieur à celui de son prédécesseur.

Il faut également rappeler que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste le même chipset que celui utilisé par des modèles haut de gamme comme le Xiaomi 17 Ultra, le OnePlus 15 et de nombreux autres excellents smartphones Android de 2026.

Le test du Poco F8 Ultra qualifiait déjà ses performances d’« immenses ». Il faudrait quasiment exécuter des simulations dignes de la NASA sur un smartphone pour réellement manquer de puissance avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

De notre côté, nous estimons que les performances ne consistent pas toujours à rechercher la toute dernière puce. Kang Lou, Poco Global

Comme le reconnaît Poco, disposer du dernier chipset reste « important » lorsque l’utilisation d’une puce plus faible compromet réellement les performances. Ce n’est simplement pas le cas ici.

Les processeurs mobiles se trouvent désormais clairement dans une logique de rendements décroissants. Si Poco avait choisi la prochaine puce Qualcomm pour le F9 Ultra et encore augmenté son tarif en conséquence, le smartphone se serait dangereusement rapproché du positionnement d’un Xiaomi 18 Ultra, qui devrait justement utiliser ce nouveau chipset et coûter sensiblement plus cher.

Reste évidemment à déterminer si les améliorations concernant l’écran, la batterie et les appareils photo suffisent à justifier les 270 € supplémentaires demandés sur le prix conseillé européen par rapport au F8 Ultra. Le Poco F9 Ultra est actuellement en cours de test chez TechRadar et son rapport qualité-prix sera évalué prochainement. Sur le seul choix du chipset, en revanche, la décision de Poco paraît particulièrement cohérente.