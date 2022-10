Craquez pour le Xiaomi POCO M4 Pro 256 Go, actuellement en dessous de 200 €

Le Poco M4 Pro 4G a des caractéristiques très honorables pour un tarif agressif. Il possède un grand écran de 6,43 pouces AMOLED Full HD+ de bonne facture. Le contraste est ainsi quasi infini pour proposer un écran agréable à l'œil grâce à des couleurs fidèles. Son écran de 90 Hz offre un confort visuel exceptionnel grâce à une fluidité accrue. Sa version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage offre une grande fluidité dans la navigation et une grande capacité de mémoire pour ne pas se soucier de la place restante dans votre smartphone.

A l'intérieur de l'appareil, on retrouve un processeur Mediatek Helio G96 et une puce graphique ARM Mali G57 MC2 pour des performances honorables. Les jeux les plus gourmands en énergie demanderont quelques concessions graphiques mais la majorité des applications tourneront sans problème.

Au dos de l'appareil, on trouve un triple capteur photo. Le premier de 64 Mpx, le deuxième de 8 Mpx et le troisième est de 2 Mpx pour des photos très correctes pour cette gamme de prix. Son immense batterie de 5000 mAh vous permet de tenir facilement la journée.

Le produit est fourni avec écouteurs, Android 11 et la surcouche Xiaomi MIUI 13. Le seul véritable défaut de ce smartphone est l'absence de compatibilité 5G malgré le fait qu'il soit sorti cette année. Si vous vous contentez de la 4G et que la 5G ne vous intéresse pas pour l'instant, foncez.