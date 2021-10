Meilleurs smartphones Xiaomi : voici les meilleurs modèles Mi, Redmi, Poco et Black Shark de 2021

Maintenant que Xiaomi est le deuxième plus grand constructeur mobile au monde, vous avez peut-être envie d'essayer l'un de ses smartphones. Même si l'entreprise est surtout connue pour ses modèles de milieu de gamme vendus à des prix compétitifs, elle dispose en réalité d'un énorme éventail de téléphones portables.

Xiaomi commercialise ses smartphones sous de nombreuses sous-marques, dont les collections phares Mi, Redmi, Pocophone et Black Shark. La plupart de ces séries proposent également plusieurs gammes d'appareils. Si vous vous sentez perdu, pas de panique : nous avons sélectionné les meilleurs ambassadeurs de chacune d'entre elles.

Les choix ci-dessous couvrent une gamme de prix allant de l'abordable au très cher, avec des options pour tous les goûts et usages, que vous souhaitiez des caméras haut de gamme, une charge rapide, des batteries longue durée ou plus encore. Avec quatre marques différentes sous son aile, vous pouvez être sûr que Xiaomi dispose du smartphone le mieux adapté à vos besoins.

Le smartphone le plus récent de cette liste est le Xiaomi 11T Pro, lancé en septembre 2021, en tant que version économique du Xiaomi Mi 11 - le fleuron actuel de la société lancé au début de l'année. Dans un avenir proche, nous espérons voir sortir le Xiaomi 12 et peut-être aussi le Xiaomi Mi Note 11, afin de pouvoir actualiser ce classement.

Si Xiaomi apparaît comme encore toute jeune dans l'industrie mobile, ses smartphones présentent souvent des caractéristiques techniques impressionnantes, avec des tarifs inférieurs à ce que l'on pourrait attendre. Si vous recherchez un bon rapport qualité-prix, les produits Xiaomi restent un excellent choix par rapport aux appareils mobiles d'Apple, Samsung et Huawei. A condition de bien vous renseigner sur leurs configurations avant d'acheter.

Comme toujours, nous mettrons cette liste à jour régulièrement, en incluant les dernières sorties de la marque. L'année 2021 s'achève, mais l'année 2022 promet d'être plus chargée que jamais. Pour l'instant, découvrez notre classement des meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter dès aujourd’hui.

Quel smartphone Xiaomi choisir ?

1. Xiaomi Mi 11 Le champion Xiaomi de 2021 est bien plus qu'une mise à jour. Caractéristiques techniques Date de sortie : Mars 2021 Poids : 196 g Dimensions: 164,3 x 74,6 x 8,6 mm OS: Android 11 Taille de l'écran : 6,8 pouces Résolution: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4 600 mAh Caméra: 108 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l'acheter + Excellents modes de photographie + Rapide et performant Pourquoi attendre - Le capteur d'empreintes digitales est loin d'être parfait - Faible autonomie

Le Xiaomi Mi 11 est le produit phare de l'entreprise pour 2021. Il intègre de nouveaux modes photo, un écran 2,5K dernier cri et une refonte de la caméra arrière - le tout au prix d’un téléphone premium.

Nous avons fait une critique élogieuse du téléphone, faisant notamment les louanges de son mode de macrophotographie (à l'aide d'un objectif arrière sur mesure), de son écran très esthétique avec une résolution et un taux de rafraîchissement élevé, et de la puissance de traitement fournie par son chipset haut de gamme.

Bien que ce téléphone représente la meilleure technologie dont dispose Xiaomi à l'heure actuelle, son coût pourrait en rebuter certains - malgré cela, si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone Xiaomi en circulation, vous l'avez devant vous.

Lire notre test complet : Xiaomi Mi 11

2. Xiaomi Poco X3 NFC Un smartphone incroyable tout comme son prix. Caractéristiques techniques Date de sortie : Septembre 2020 Poids : 215 g Dimensions: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6,67 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 732G RAM: 6 Go Stockage : 64/128 Go Batterie: 5 160 mAh Caméra: 64 Mpx + 13 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 32 Mpx Pourquoi l'acheter + Super écran 120 Hz + Excellente autonomie Pourquoi attendre - Appareil photo difficile à utiliser - Assez grand

Le Xiaomi Poco X3 NFC est un smartphone surprenant, avec des spécifications vraiment impressionnantes pour le prix auquel il est proposé. L'appareil mobile dispose de beaucoup de puissance de traitement, d'une batterie de très longue durée et d'un écran 120Hz, le tout pour moins de 250 € aujourd'hui. Si vous choisissez cet appareil, vous obtiendrez bien plus que l'investissement de départ, et particulièrement une dalle de 6,67 pouces (1080 x 2400 pixels) qui se veut large et nette - idéal pour visionner vos séries préférées, d’autant qu’elle prend en charge le standard HDR10.

Bien sûr, il n'est pas exempt de quelques défauts : le téléphone est vraiment gros, et ses caméras ne sont pas à la hauteur du marché. Pour autant, il représente probablement le meilleur smartphone à bas prix de 2021.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Poco X3 NFC

3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Le haut de gamme à petit prix. Caractéristiques techniques Date de sortie : Mars 2021 Poids: 193 g Dimensions: 164 x 76,5 x 8,1 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,67 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 732G RAM: 6/8 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 5 020 mAh Caméra: 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx Pourquoi l'acheter + Excellents haut-parleurs stéréo + Autonomie incroyable Pourquoi attendre - Pas de 5G - 4K mal stabilisée

Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone Redmi, le Note 10 Pro est le modèle qu’il vous faut. Il possède des caractéristiques techniques de pointe et un prix bas, ce qui en fait un choix incontournable.

Le smartphone est ainsi doté d'un capteur photo principal de 108 Mpx, d'un grand écran 120 Hz et d'une batterie de 5 020 mAh - pour un téléphone bon marché, c’est déjà bien plus que souhaité.

Bien sûr, il y a quelque chose que vous manquez avec le Note 10 Pro, à savoir la prise en charge de la 5G. Néanmoins, comme les réseaux de communication next-gen ne seront pas optimaux avant la fin de l'année prochaine (au moins), vous devriez pouvoir faire avec, sans aucune frustration.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Redmi Note 10 Pro

4. Xiaomi 11T Pro La version milieu de gamme du Xiaomi Mi 11. Caractéristiques techniques Date de sortie: Septembre 2021 Poids: 204 g Dimensions: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,67 pouces Resolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 5 000 mAh Caméra: 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx Pourquoi l'acheter + Se charge incroyablement vite + Fluide et intuitif Pourquoi attendre - Il peut parfois surchauffer - Le dos est un aimant à empreintes digitales

Le Xiaomi 11T Pro est à la fois une version milieu de gamme du Mi 11 et le successeur du Mi 10T Pro - soulignons également qu'il devient le premier modèle perdre la marque " Mi " précédemment employée par la société.

Il s'agit d'un excellent smartphone de milieu de gamme équipé d'un puissant chipset, d'un bel écran, d'un ensemble de capteurs photo bien conçus et d'un scanner d'empreintes digitales intuitif. Si vous avez aimé le look du Mi 11, vous retrouverez beaucoup de ses caractéristiques ici, comme l'objectif télémacro de 5 Mpx ou les nombreux modes logiciels des caméras présentes.

Il existe cependant quelques lacunes. Par exemple, son capteur d'empreintes digitales, bien que rapide à utiliser, demeure un peu trop haut pour certaines mains. Le principal problème que nous avons rencontré est son aptitude à chauffer lorsque vous ouvrez des applications ou des jeux gourmands en ressources. Malgré tout, il constitue une alternative de premier ordre si vous trouvez le Mi 11 trop cher.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi 11T Pro

5. Xiaomi Poco F3 Un écran très solide. Caractéristiques techniques Date de sortie: Mars 2021 Poids: 196 g Dimensions: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,67 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 870 RAM: 6/8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4 520 mAh Caméra: 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l'acheter + Écran lumineux et réactif + Excellentes performances Pourquoi attendre - Appareil photo médiocre - Interface utilisateur passable

La sous-marque Pocophone est devenue très prolifique entre 2020 et 2021, et le Poco F3 fait partie de la troisième génération d'appareils. Ce modèle se révèle un champion du genre en termes d'affichage et de performances. Vous le trouverez appréciable si vous avez pour habitude de visionner vos séries ou vos films en streaming sur un smartphone, de jouer en ligne ou de consulter les flux d'activité de vos comptes sociaux.

En tant que smartphone à bas prix, il y a des choses qui vous manqueront : la qualité de l’appareil photo demeure moyenne et vous ne pourrez disposer du chargement sans fil. En avez-vous réellement besoin ? Posez-vous cette question avant de balayer sur le côté cet écran AMOLED 120 Hz capable de diffuser des contenus HDR10+ sans vous ruiner.

Lire notre test complet : Xiaomi Poco F3

6. Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi revient à ce qu'il fait de mieux. Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2020 Poids: 218 g Dimensions: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6,67 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 5 000 mAh Caméra: 108 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l'acheter + Puissance de traitement élevée + Identification biométrique rapide + Capteur photo principal impressionnant Pourquoi attendre - Trop grand pour beaucoup

La série Xiaomi Mi 10T a été ajoutée à la fin de 2020 au catalogue de la société, aux côtés des Mi 10 et Mi 10T Pro - il fournit des performances supérieures au premier, mais légèrement inférieures à celles du second.

Le Xiaomi Mi 10T Pro est excellent en tant que flagship à prix réduit - il intègre le même capteur photo principal de 108 Mpx, la même interface et la même puissance de traitement que le reste de sa génération. Sa conception basique fait toutefois office de compromis pour conserver un coût final décent.

Il y a pour autant quelques ajouts intéressants ici et qui s'avèrent absents sur l'ensemble de la série Mi 10. Comme un scanner d'empreintes digitales latéral très pratique et réactif, un écran 144 Hz et un appareil photo absolument surprenant.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Mi 10T Pro

7. Xiaomi Mi 11 Ultra Le smartphone le plus puissant de Xiaomi à ce jour. Caractéristiques techniques Date de sortie: Avril 2021 Poids: 234 g Dimensions: 164,3 x 74,6 x 8,4 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,81 pouces Résolution: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12 Go Stockage: 256 Go Batterie: 5 000 mAh Caméra: 50 Mpx + 48 Mpx + 48 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l'acheter + Caméras presque parfaites + Chargement ultrarapide Pourquoi attendre - Problème de surchauffe - Bosse du module photo trop épaisse

Si le Xiaomi Mi 11 Ultra, le super-smartphone édition 2021 de Xiaomi, occupe une place réduite à la seconde moitié de ce classement, c’est parce qu'il doit composer avec quelques éléments gênants. La bosse englobant ses capteurs photo arrière s'impose là où le cadre du téléphone se révèle pourtant fin. Nous avons aussi constaté un problème de surchauffe qui affecte ses performances - et surtout, il coûte très cher.



Au-delà de ces défauts, vous obtenez un smartphone haut de gamme fantastique : il se recharge incroyablement vite, il utilise le chipset premium Snapdragon 888, l’appareil photo fournit des photos (et des vidéos) bluffantes, l'écran AMOLED 120 Hz - comme le reste de la gamme - est superbe.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Mi 11 Ultra

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone gaming valant le détour, mais que vous ne voulez pas dépenser le prix d'une configuration haut de gamme, les modèles Black Shark sont parfaits pour vous. Le Black Shark 3 est déjà la troisième génération proposée par Xiaomi aux communautés diverses et variées de joueurs mobiles.

Le Black Shark 3 dispose de nombreuses spécifications premium comme un chipset Snapdragon 865, la connectivité 5G, une grande batterie et un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pourtant, il coûte moins cher que bon nombre de ses concurrents aux caractéristiques similaires. Le téléphone est également doté d'un excellent appareil photo, ce qui est quelque peu surprenant.

Si vous aimez enchaîner les parties de PUBG Mobile, Fortnite ou Call of Duty: Mobile, vous devriez l'envisager sérieusement.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Black Shark 3

9. Xiaomi Poco X3 Pro Les smartphones gaming peuvent aussi être économiques. Caractéristiques techniques Date de sortie: Mars 2021 Poids: 215 g Dimensions: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,67 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 860 RAM: 6/8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 5 160 mAh Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l'acheter + 5G abordable + Relativement rapide Pourquoi attendre - Appareil photo correct, sans plus - Beaucoup de bloatwares

Il y a beaucoup de smartphones Pocophone sur le marché en ce moment, et le Poco X3 Pro parvient tout de même à se hisser parmi les plus populaires de cette famille. Et pour cause, il s'agit d'une version Pro du fameux modèle NFC, listé plus haut dans ce classement.

Ce smartphone a beau pécher par ses capacités photo moyennes, ou encore par son design encombrant, il n'en reste pas moins un appareil puissant pour un prix fort convenable. Il embarque un excellent processeur capable d'exécuter les jeux les plus ambitieux, avec un affichage rayonnant et une fréquence d'images des plus fluides. La batterie survivra à de longues sessions multijoueurs sans jamais vous faire défaut.

Mieux encore, il est nettement moins cher que le Poco F3 cité plus haut dans cette liste.

Lire notre test complet ( en anglais ) : Xiaomi Poco X3 Pro

10. Xiaomi Mi Note 10 Il est presque proche de la perfection. Caractéristiques techniques Date de sortie : Décembre 2019 Poids: 208 g Dimensions: 157,8 x 74,2 x 9,7 mm OS: Android 9 Taille d'écran: 6,47 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 730G RAM: 6/8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 5 260 mAh Caméra : 108 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 20 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 32 Mpx Pourquoi l'acheter + Capacités incroyables de l'appareil photo + Qualité d'écran haut de gamme Pourquoi attendre - Chipset à améliorer - Connectivité Bluetooth peu fiable

Le Xiaomi Mi Note 10 a occupé la première place de cette liste pendant longtemps. Il n'a jamais vu de successeur, cependant, et il est très difficile à trouver en boutique aujourd'hui.

En analysant dans les moindres détails sa fiche technique, on peut se laisser aisément convaincre qu'il s'agit toujours d'un smartphone phare en 2021. Avec un écran incurvé, un appareil photo principal de 108 Mpx et une énorme batterie, il peut rivaliser avec des modèles bien plus récents. Mais si vous regardez de plus près son prix, vous verrez un smartphone qui coûte seulement un tiers du prix des meilleurs appareils mobiles du moment.

Et s'il compose avec quelques faiblesses, son usage général reste un régal, quel que soit votre raison de manipuler un smartphone Xiaomi : jeux, lecture de contenus en streaming, photographie... il ne vous décevra pas.

Lire notre test complet : Xiaomi Mi Note 10

