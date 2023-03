Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : lequel de ces deux flagships choisir ?

Xiaomi a annoncé le déploiement mondial du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro, ses deux grands flagships pour 2023. Voici ce que deux téléphones haut de gamme ont à offrir et ce qui les différencie.

La gamme a été légèrement remaniée cette année et le modèle classique, le Xiaomi 13, semble plus compétitif que jamais. Le Xiaomi 13 Pro, quant à lui, est le flagship le plus haut de gamme qui pourrait bien vous faire douter de la nécessité d'attendre le prochain Xiaomi 13 Ultra.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée de ces deux smartphones haut de gamme.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 (gauche) et le Xiaomi 13 Pro (droite) côte à côte (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les deux modèles seront lancés le 14 mars

Le Xiaomi 13 de base est l'option la moins chère

Après un lancement initial en Chine le 11 décembre 2022, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro arriveront sur le marché mondial le 14 mars. Les deux téléphones ne seront disponibles que dans une seule variante.

Le Xiaomi 13 coûte 999 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Xiaomi 13 Pro coûte 1299 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il y a donc une différence non négligeable de 300 € entre ces deux téléphones. Cela pourrait s'avérer crucial au moment de prendre votre décision.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : design

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Axel Metz) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Xiaomi 13 Pro est plus grand et plus incurvé que le Xiaomi 13.

Le design du Xiaomi 13 ressemble plus à celui de l'iPhone

Le Xiaomi 13 est disponible dans une couleur supplémentaire

Ils pourraient avoir des noms similaires et quelques composants partagés, mais le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro ont une apparence et un fonctionnement très différents.

Le Xiaomi 13 Pro est plus grand et plus arrondi, et se rapproche davantage des autres flagships Android, avec un écran doublement incurvé. Le Xiaomi 13 prend la voie de l'iPhone, avec un écran plat et des tranches qui le sont tout autant.

Il y a également une différence de taille notable. Le Xiaomi 13 Pro mesure 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm et pèse 229 grammes, tandis que le Xiaomi 13 mesure 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm et pèse 189 grammes.

Le modèle Pro de Xiaomi est le plus robuste, avec une façade en Gorilla Glass Victus contre une façade en Gorilla Glass 5 pour le Xiaomi 13. Le Xiaomi 13 Pro a un dos en bio-céramique 3D (disponible en noir et blanc), tandis que Xiaomi décrit le Xiaomi 13 comme ayant un dos en verre 2,5D (disponible en noir, blanc et vert).

Les deux téléphones sont conformes à la norme IP68, ce qui signifie qu'ils sont tout aussi résistants aux infiltrations d'eau et de poussière, et ils sont dotés de deux haut-parleurs prenant en charge Dolby Atmos.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : écran

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les deux téléphones utilisent la technologie d'affichage E6 AMOLED.

Le Xiaomi 13 Pro bénéficie d'une définition WQHD+ plus nette.

Les deux écrans ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Ces deux smartphones utilisent la dernière et excellente technologie d'écran AMOLED E6. Cependant, l'écran AMOLED du Xiaomi 13 Pro est le plus grand des deux, mesurant 6,73 pouces contre 6,36 pouces pour le Xiaomi 13.

Un autre avantage du modèle Pro est qu'il est beaucoup plus net, avec une définition WQHD+ plutôt que FHD+ du Xiaomi 13. Cela donne une densité de pixels de 522 ppi pour le Pro et de 413 ppi pour le Xiaomi 13.

Si les deux écrans présentent des taux de rafraîchissement de 120 Hz, seul le Xiaomi 13 Pro dispose du type d'affichage adaptatif qui peut descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui le rend plus efficace d'un point de vue énergétique.

Les deux écrans sont cependant très lumineux, avec un mode haute luminosité (HBM) partagé qui atteint 1200 nits, et un pic de luminosité capable de monter à 1900 nits.

Les deux téléphones prennent également en charge les technologies Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : appareil photo

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Xiaomi 13 Pro a un capteur principal de 1 pouce beaucoup plus grand

Les deux téléphones sont équipés d'un objectif grand-angle, d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif.

Les deux smartphones bénéficient de partenariats avec Leica

Xiaomi a misé sur de bons systèmes de caméra avec ses deux téléphones. Avec le Xiaomi 13 Pro, cela signifie que le constructeur a intégré un capteur principal Sony IMX989 grand format de 1 pouce et de 50 Mpx.

Il est beaucoup plus grand que le capteur principal Sony IMX800 de 1/1,56 pouce et de 50 Mpx du Xiaomi 13, en tout cas. Cependant, avec le Xiaomi 13, la société a finalement donné à son flagship standard une belle matrice de caméras. Outre l'ultra grand-angle de 12 Mpx, vous disposez également d'un téléobjectif dédié de 10 Mpx.

Le Xiaomi 13 Pro va plus loin sur ces caméras complémentaires, bien sûr, avec une paire de capteurs de 50 Mpx. Le téléobjectif bénéficie également de l'OIS, donc ses clichés "zoomés" devraient être extra stables.

Il y a quelques points communs ici. Les deux téléphones sont équipés d'objectifs professionnels Leica, de modes Portrait de nuit et de la prise en charge de l'enregistrement vidéo 8K. Ils disposent également de la même caméra selfie de 32 Mpx à l'écran avec un système d'objectif 5P, un FOV de 89,6° et un cadrage dynamique (pour des vues de 0,8x et 1x).

Les deux systèmes d'appareils photo vous offrent le choix entre deux looks Leica de base - Leica Authentic et Leica Vibrant. Le premier est plus naturel et plus proche de la réalité, tandis que le second offre cette touche Instagram plus marquée que certains préfèrent.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : caractéristiques et performances

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les deux téléphones partagent le processeur Snapdragon 8 Gen 2

Les deux téléphones ont une capacité de stockage interne de 256 Go

Les deux téléphones fonctionnent sous MIUI 14, basé sur Android 13.

C'est le domaine où ces deux téléphones vraiment très différents se ressemblent le plus. Tous deux partagent exactement le même processeur Snapdragon 8 Gen 2, ce qui devrait les placer en haut du classement des performances Android, aux côtés du Galaxy S23 et du OnePlus 11.

Le Xiaomi 13 Pro a un léger avantage grâce à ses 12 Go de RAM LPDDR5X contre 8 Go pour le Xiaomi 13, mais nous doutons que vous puissiez remarquer la différence.

Les deux téléphones disposent également de 256 Go de stockage interne, il n'y a donc pas de différence de ce côté-là. Pour compléter les caractéristiques, les deux appareils bénéficient de la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3, et ont également des blasters IR sur le bord supérieur, ce qui vous permet de les utiliser comme télécommandes universelles.

Autre point commun : les deux téléphones fonctionnent sous MIUI 14, basé sur Android 13. C'est généralement le point faible des téléphones phares de Xiaomi, avec cette interface maladroite de l'OS et ses bloatware trop nombreux. Espérons qu'il y ait des progrès sur le plan logiciel.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : batterie

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Xiaomi 13 a une batterie plus grande que le Xiaomi 13

Tous deux prennent en charge la recharge sans fil de 50W et la recharge sans fil inversée de 10W

Comme on pouvait s'y attendre étant donné la différence fondamentale de taille liée à l'écran, le Xiaomi 13 Pro a une batterie plus grande que le Xiaomi 13.

Le Pro dispose d'une batterie de capacité de 4 820 mAh, alors que son frère a une batterie plus petite de 4 500 mAh.

Cette plus grande capacité (et le prix plus élevé) s'accompagne d'une charge plus rapide. Le Xiaomi 13 Pro prend en charge une charge filaire de 120W, tandis que le Xiaomi 13 gère une charge de 67W, ce qui reste respectable. Cela devrait se traduire par un temps de charge de 0 à 100 % de seulement 19 minutes pour le Xiaomi 13 Pro, et de 38 minutes pour le Xiaomi 13.

Nous sommes heureux de constater que les deux téléphones prennent en charge la recharge sans fil de 50W et la recharge sans fil inversée de 10W. C'est une belle surprise dans le Xiaomi 13, qui est moins cher et plus petit, car il s'agit d'une fonctionnalité assez haut de gamme.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro : lequel acheter ?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nous sommes heureux de voir que Xiaomi a conçu deux téléphones distincts, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro - il ne s'agit pas simplement de choisir la taille qui vous convient cette année.

Ils ont un aspect et un toucher totalement différents, le Xiaomi 13 Pro étant plus galbé et le Xiaomi 13 plus, osons le dire, " semblable à un iPhone ".

Le Pro dispose d'un écran plus net, d'un capteur de caméra principale de 1 pouce beaucoup plus grand, d'une batterie plus importante et d'une charge plus rapide. À l'inverse, le fait que le Xiaomi 13 intègre un téléobjectif et un système de recharge sans fil de 50 W dans un boîtier nettement moins cher pourrait en faire le meilleur choix.

Il faudra attendre que nos tests complets des deux téléphones soient prêts pour en être sûr, mais ils s'annoncent déjà comme deux options très convaincantes dans leurs catégories respectives.