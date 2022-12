Xiaomi 13 : tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau smartphone

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont désormais officiellement disponibles, et ils pourraient faire partie des meilleurs téléphones de 2023. Non, nous ne sommes pas encore en 2023 à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais pour l'nstant, ces téléphones ne sont disponibles qu'en Chine, avec un lancement mondial prévu l'année prochaine.

Il y a donc des choses dont nous ne sommes pas encore certains, comme la disponibilité et le prix exacts au niveau mondial, mais en termes de spécifications, de caractéristiques et de design, nous savons déjà tout.

Parmi les points forts, citons un chipset Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme et, dans le cas du Xiaomi 13 Pro, un capteur de 1 pouce associé à la caméra principale, mais il y a beaucoup d'autres choses à retenir de ces téléphones, que vous trouverez détaillées ci-dessous.

Nous avons également inclus des informations sur le Xiaomi 13 Ultra, qui n'a pas encore été annoncé mais qui fait l'objet de quelques rumeurs.

Allons droit au but

Qu'est-ce que c'est ? Les derniers téléphones phares de Xiaomi

Les derniers téléphones phares de Xiaomi Quand seront-ils disponibles ? Dès maintenant en Chine, probablement en 2023 dans le monde entier

Dès maintenant en Chine, probablement en 2023 dans le monde entier Combien coûteront-ils ? À partir de 3 999 CNY (environ 540 €)

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ont tous deux été annoncés en Chine le 11 décembre, et ont été expédiés dans l'ensemble du pays le 14 décembre. Il n'y a pas encore d'information sur la date exacte de la sortie mondiale de ces téléphones, mais si l'on se fie au passé, ils seront probablement commercialisés au début de l'année 2023.

Quant à son prix, le Xiaomi 13 commence à 3 999 CNY (environ 540 € hors taxes), tarif pour lequel vous obtenez un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également plusieurs autres configurations, qui culminent à 4 999 CNY (environ 675€) pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Xiaomi 13 Pro commence quant à lui à 4 999 CNY (environ 675 €), pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il plafonne à 6 299 CNY (environ 850 €), pour un modèle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Bien sûr, nous ne nous attendrions pas à ce que ces conversions de prix soient exactes, nous devrons donc attendre les prix à l'échelle mondiale incluant les taxes.

Un Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 : Design

Le Xiaomi 13 est disponible dans des tons discrets de noir, vert clair, bleu clair, gris et blanc, ainsi que dans des couleurs beaucoup plus vives comme le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Ces couleurs vives ainsi que la teinte grise sont classées comme des éditions limitées. Elles pourraient ne pas être disponibles partout.

Tous les smartphones se parent d'un dos en verre, à l'exception du bleu clair, qui a une finition de type cuir.

Le Xiaomi 13 arbore un grand bloc photo carré au dos, comme vous pouvez le constater, avec des lignes le divisant en sections. Le cadre est en métal, il y a un écran plat abritant un appareil photo logé dans un poinçon, et les dimensions globales du Xiaomi 13 sont 152,8 x 71,5 x 7,98 mm (ou 8,1 mm pour la version bleu clair).

Le Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi)

Le téléphone pèse 189g - ou 185g en bleu clair - et dispose d'une certification IP68, donc d'une résistance importante à l'eau et à la poussière.

Le Xiaomi 13 Pro a un design très similaire, mais avec un écran incurvé, sur lequel nous reviendrons plus bas. Il est disponible en blanc, noir, vert et bleu clair, tous en céramique sauf le bleu, qui utilise une finition de type cuir.

Il est également certifié IP68, et ses dimensions sont de 162,9 x 74,6 x 8,38 mm pour un poids de 229 grammes. L'exception est le modèle bleu, qui a une épaisseur de 8,7 mm et pèse 210 g.

Image 1 of 2 Un Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi) A Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 : Écran

Le Xiaomi 13 dispose d'un écran OLED 1080 x 2400 points de 6,36 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge HDR10+ et une luminosité maximale de 1 900 nits, ce qui est vraiment beaucoup. La dalle est plate avec une caméra dans un poinçon en haut et les bordures d'écran sont fines.

Le Xiaomi 13 Pro dispose d'un écran OLED de 6,73 pouces de 1440 x 3200 points avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge de HDR10+ et une luminosité maximale très haute, de 1 900 nits. L'écran du Xiaomi 13 Pro est donc plus grand et de plus haute résolution, mais similaire sur d'autres points. Il est également incurvé, contrairement à l'écran standard du Xiaomi 13.

Un Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 : appareil photo et batterie

Le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro disposent tous deux d'un appareil photo à triple lentille, mais ils utilisent des objectifs et des capteurs différents.

Le Xiaomi 13 dispose d'un capteur principal de 50 Mpx f/1.8, d'un téléobjectif de 10 Mpx f/2.0 avec zoom optique 3x et d'un ultra grand-angle de 12 Mpx f/2.2. Les deux caméras principale et téléobjectif ont également une stabilisation optique de l'image (OIS), et le Xiaomi 13 peut filmer des vidéos dans une qualité allant jusqu'à 8K à 24fps, et dispose d'une caméra selfie de 32MP f/2.0.

Le Xiaomi 13 Pro dispose d'une caméra principale ouvrant à f/1.9 avec OIS, avec un capteur 50 Mpx grand format d'un pouce, permettant probablement de prendre des clichés de qualité nettement supérieure à celle offerte par la la plupart des capteurs de smartphones.

Il dispose également d'un appareil photo téléobjectif de 50MP f/2.0 avec un zoom optique 3x et d'un appareil photo ultra grand-angle de 50MP f/2.2, qui peut également prendre des photos macro, et offre un champ de vision de 115 degrés. L'appareil photo frontal est de 32 Mpx.

Vous pouvez voir des exemples de photos officielles prises par les objectifs principal et téléobjectif du Xiaomi 13 Pro ci-dessous.

Image 1 of 2 Une photo prise par la caméra principale d'un Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi) A photo taken by the telephoto camera on a Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Il convient de mentionner le Xiaomi 13 Ultra ici aussi, car bien qu'il n'ait pas encore été annoncé, il a fait l'objet de rumeurs. Apparemment, ce modèle dispose d'un appareil photo à quatre objectifs, incluant le même capteur de un pouce pour l'objectif principal que le Xiaomi 13 Pro, ainsi que la stabilisation par cardan. Tout cela donne l'impression qu'il pourrait être l'un des meilleurs photophones à venir.

En ce qui concerne la batterie, le Xiaomi 13 en embarque une de 4 500mAh avec une charge filaire de 67W, une charge sans fil de 50W et une charge sans fil inversée de 10W. Le Xiaomi 13 Pro dispose d'une batterie de 4 820mAh offrant une charge filaire de 120W, une charge sans fil de 50W et une charge sans fil inversée de 10W.

Xiaomi 13 : toutes les caractéristiques

Le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro utilisent tous deux un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il s'agit du meilleur chipset Snapdragon à l'heure où nous écrivons ces lignes, et il est probable qu'il soit la meilleure option disponible pour les téléphones Android jusqu'à la fin de 2023 et la potentielle apparition d'un Snapdragon 8 Plus Gen 2.

Les deux smarthones sont également proposés dans de nombreuses configurations, avec un choix de 8 ou 12 Go de RAM, et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

Ils prennent tous deux en charge la 5G, et ils fonctionnent tous deux sous Android 13 (avec l'interface MIUI 14 de Xiaomi). Les deux téléphones disposent également de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos.