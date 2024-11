Pixel 9a : un modèle qui pourrait rendre le Pixel 9 obsolète

Le Google Pixel 9 est un excellent téléphone, mais en mars, il pourrait devenir une option beaucoup moins attrayante, car la dernière fuite Pixel 9a suggère que cette alternative de milieu de gamme débarquera à la mi-mars, avec des spécifications rivalisant avec le Pixel 9 et un prix nettement inférieur.

Tout cela provient d'Android Headlines, qui affirme que le Google Pixel 9a aura un écran 120Hz de 6,3 pouces. C'est un match pour le Pixel 9, et une énorme amélioration par rapport au Google Pixel 8a de 6,1 pouces 60Hz .

Le site affirme également que, tout comme le Pixel 9, il aura un chipset Tensor G4 et un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage, bien que jumelé à 8 Go de RAM au lieu de 12 Go.

On dit également qu'il aura une batterie de 5 000 mAh, ce qui signifie qu'il battrait à la fois le Pixel 8a et le Pixel 9 en termes de capacité. Bien qu'il ne se chargera apparemment pas aussi rapidement que le Pixel 9, avec une charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 7,5 W.

Les caméras du Pixel 9a seraient également différentes de celles du Pixel 9. Le prochain téléphone aurait une caméra principale de 48MP et une caméra ultra-large de 13MP, ainsi qu'une caméra frontale de 13MP. Sur le Pixel 9 standard, on trouve une caméra principale de 50MP, une ultra-large de 48MP et une caméra frontale de 10,5MP.

Enfin, le site indique que le Google Pixel 9a sera légèrement plus grand que son prédécesseur avec 154,7 x 73,3 x 8,9 mm. Cela n'est pas surprenant étant donné l'écran plus grand annoncé, mais malgré cela, il pourrait être légèrement plus léger, à 186g au lieu de 188g. Il serait ainsi plus grand mais plus léger que le Pixel 9.

Le Pixel 9a pourrait égaler la taille de l'écran et le taux de rafraîchissement du Pixel 9. (Image credit: Philip Berne / Future)

Une batterie plus grande et un prix plus bas

Donc, si cela se confirme, le Pixel 9a pourrait égaler l'écran, le chipset et le stockage du Pixel 9, et en fait le battre pour la capacité de la batterie, mais avec moins de RAM, une charge plus lente, et peut-être de moins bons appareils photo.

Dans l'ensemble, le Google Pixel 9 est donc susceptible de rester le meilleur téléphone - mais selon cette fuite, le Pixel 9a commencera à seulement 499 $. C'est le même prix que le Pixel 8a, et si cela se vérifie dans d'autres régions, alors nous aurons un prix de départ de 549 € en France.

À titre de comparaison, le Pixel 9 commence à 899 €, soit 350 € de plus, et si cette fuite est exacte. Mais il est possible que le prix du Pixel 9 standard ait baissé d'ici le mois de mars, auquel cas il pourrait s'avérer être l'option la plus tentante des deux.

Quoi qu'il en soit, il semble que l'un de ces téléphones sera l'achat le plus intéressant, laissant l'autre à la peine.

