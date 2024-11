Mise à jour de Google Pixel : lancement surprise de la meilleure fonctionnalité pour batterie d'Android 15

Les dernières mises à jour d'Android se déploient sur les appareils Google Pixel, et tandis que les détails fuités que Verizon avait partagés parlaient des corrections de bugs et des améliorations de sécurité que les correctifs apporteraient, une chose que la fuite a manquée, l'inclusion d'une fonctionnalité de batterie très attendue : les limites de charge.

Plutôt que de devoir remplir complètement la batterie de votre téléphone à chaque fois que vous le branchez, cet outil d'Android 15 permettrait à votre appareil de limiter la charge une fois qu'il atteint 80 %. L'avantage est que la surcharge de votre téléphone peut nuire à la santé de sa batterie, qui se vide plus rapidement au fil du temps. Au fil du temps, l'arrêt précoce de la charge signifie que votre téléphone à 80 % peut durer beaucoup plus longtemps qu'un appareil identique qui est laissé en charge à 100 % pendant la nuit, tous les soirs.

La fonctionnalité a été repérée par un utilisateur de Pixel et partagée par Android Authority avec une image qui montre la nouvelle fonctionnalité dans les paramètres du téléphone de l'utilisateur - elle se trouve dans le menu des paramètres de la batterie, dans la sous-section Optimisation de la charge si vous voulez la rechercher sur votre appareil.

Nous avons mis à jour un Google Pixel 7 vers la version AP3A.241105.007 du logiciel désormais en ligne (ce sera la version AP3A.241105.008 pour les téléphones Google Pixel 9) et ne la voyons malheureusement pas, il se pourrait donc que cet outil soit encore progressivement diffusé - ou qu'il ait été accidentellement partagé avec certains utilisateurs avant l'heure. C'est un outil à surveiller cependant une fois que vous avez mis à jour votre appareil Pixel, car cet outil d'optimisation de la batterie pourrait vous aider grandement à garder la batterie de votre smartphone en bonne santé pendant longtemps.

D'autres mises à jour de l'IA sont en cours ?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Alors que nous attendons d'en savoir plus sur les fonctionnalités à venir dans les futures mises à jour d'Android 15, l'une des améliorations que Google pourrait bientôt proposer est son assistant Jarvis AI. Google a accidentellement divulgué son IA qui navigue sur le web à votre place sur le magasin d'extensions Chrome avant de le retirer rapidement.

Bien que l'on ne sache pas grand-chose de Jarvis, il devrait s'agir d'une version plus automatisée de Gemini, capable d'effectuer des tâches dans Chrome avec des interventions moins fréquentes de la part de l'utilisateur, comme la recherche de vols et d'options de voyage pour votre prochain déplacement ou la recherche de cadeaux de Noël pendant que vous faites autre chose.

Les extensions Chrome sont réservées aux Chromebooks et aux PC, mais nous ne serions pas surpris qu'une version mobile de Jarvis arrive assez rapidement sur Android et iOS - l'application recherchant et effectuant des tâches dans Chrome en arrière-plan pendant que vous jouez à Marvel Snap ou que vous regardez des vidéos sur YouTube.

Même si Jarvis n'arrive pas tout de suite sur mobile, nous nous attendons à ce que la prochaine mise à jour d'Android 15 contienne au moins quelques mises à jour de l'IA. Dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons pas de partager les détails avec vous.

