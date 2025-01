Google Pixel : une mise à jour prometteuse pour rivaliser avec une astuce cachée de l’iPhone

Des changements ont été repérés dans l'application Google Sounds

Les propriétaires de Pixel pourront bientôt mieux contrôler l'haptique

La mise à jour pourrait arriver en même temps que la mise à jour Android 16

Les iPhones surpassent actuellement les appareils Android en permettant de définir des sonneries et des vibrations spécifiques pour des contacts précis dans le répertoire. Cependant, il semblerait que Google ait prévu de rattraper cette fonctionnalité sur les meilleurs téléphones Pixel.

Comme l’a signalé l’informateur Nail Sadykov (via Android Authority), une future version de l'application Google Sounds permettra de choisir des vibrations de la même manière que les sonneries, via le menu "Son et vibration" dans les paramètres.

Cela ne représente pas encore une personnalisation complète par contact, comme c'est le cas sur iOS, mais c'est un pas de plus dans cette direction. Douze modèles de vibrations sont disponibles pour les applications et alertes, notamment Swoop, Snare, Heartbeat, Swirl, Buzz et Bumps.

Pouvoir mieux contrôler les alertes vibratoires constitue une amélioration appréciable : il devient possible d’augmenter ou de réduire l’intensité des vibrations en fonction des préférences personnelles.

Mises à jour intégrées

Comment les options actualisées pourraient se présenter (Image credit: Mishaal Rahman / Android Authority)

Il convient de noter que l'application Google Sounds est directement intégrée au logiciel des téléphones Pixel : il ne s'agit pas d'une application téléchargeable et installable séparément. Cette fonctionnalité peut être trouvée dans les paramètres en accédant à Applications > Voir toutes les applications.

En sélectionnant "Sounds", le numéro de version est visible en bas de l'écran. À ce jour, la version actuelle est la 3.1, tandis que les options de personnalisation des vibrations ont été repérées dans la version 3.2.

La date exacte de déploiement de cette mise à jour reste inconnue : avec Android 16 actuellement en phase bêta, il est probable que ces options ne soient disponibles qu’au lancement officiel d’Android 16 dans les mois à venir.

Les options disponibles diffèrent sur les appareils non-Pixel, en fonction des fonctionnalités ajoutées par le fabricant du téléphone. Sur les appareils Samsung Galaxy, par exemple, l'application Sound Assistant développée par Samsung peut être utilisée.