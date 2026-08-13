Pixel 11, Pixel Watch 5, Pixel Tag… les 7 annonces à retenir du lancement Google

Google a multiplié les annonces aujourd’hui. La série Pixel 11, largement dévoilée par les fuites ces dernières semaines, est enfin officielle. La marque a également présenté une nouvelle Pixel Watch et même un concurrent direct de l’AirTag.

Les nombreuses fuites permettaient déjà de savoir à peu près à quoi s’attendre. Cela n’a pourtant pas empêché Google de réserver quelques surprises.

Voici les sept nouveautés les plus importantes concernant les Pixel 11, la Pixel Watch 5 et le Pixel Tag.

1. Les Pixel 11 Pro et Pro XL pourraient être les meilleurs modèles à ce jour — avec même des lumières au dos

Le Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Les deux fleurons classiques de Google pour 2026 sont les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Ils bénéficient de nombreuses améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, mais la plus intrigante est probablement HiLight.

Cette fonction repose sur un ensemble de LED intégrées autour du flash du module photo. Lorsque le téléphone repose écran contre la table et en mode silencieux, elles peuvent signaler l’appel d’un contact favori grâce à une couleur personnalisée.

Ces LED s’animent également lorsque Gemini écoute une demande, réfléchit ou prépare une réponse.

Les deux smartphones profitent aussi des améliorations photo et de la nouvelle puce détaillées plus bas. Leurs écrans deviennent également plus lumineux, avec un pic pouvant atteindre 3 600 nits.

Tout ne progresse toutefois pas. Les configurations de base disposent désormais de 12 Go de RAM, alors que leurs prédécesseurs embarquaient 16 Go en standard. Des versions 16 Go restent disponibles, mais il faudra monter en gamme.

En France, les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL démarrent respectivement à 1 199 € et 1 399 €. Les précommandes sont ouvertes et leur commercialisation débutera le 20 août.

2. Les appareils photo progressent fortement, avec notamment le nouveau mode Capture magique

Le Google Pixel 11 Pro XL (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

À première vue, les appareils photo des nouveaux Pixel pourraient sembler identiques à ceux de leurs prédécesseurs. Les définitions en mégapixels évoluent en effet assez peu. En regardant de plus près, les changements sont pourtant nombreux.

Le capteur principal de 48 Mpx du Pixel 11 est désormais plus grand. Google annonce ainsi une sensibilité à la lumière supérieure de 56 %.

Les modèles Pro profitent également de nouveaux capteurs et d’un zoom numérique pouvant atteindre x120, contre x100 sur la gamme Pixel 10 Pro.

De nouveaux modes font aussi leur apparition. Capture magique peut enregistrer simultanément une vidéo et plusieurs photos d’une scène d’une simple pression.

Le système sélectionne ensuite les meilleurs instants, tout en pouvant automatiquement recadrer les images et réduire le flou.

Google ajoute également Styles photo, qui permet de créer différents rendus cinématographiques et esthétiques personnalisés.

3. La nouvelle puce Tensor G6 est plus rapide et plus efficace

Le Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Voir apparaître une nouvelle puce dans la gamme Pixel 11 n’a rien de surprenant. Le Tensor G6 semble toutefois offrir des progrès importants dans plusieurs domaines.

Google annonce jusqu’à 20 % d’efficacité énergétique supplémentaire, une navigation Web 25 % plus rapide et des applications qui se lancent 15 % plus vite.

Le processeur améliore également le traitement des images et les performances liées à Gemini.

Les Pixel 11 devraient donc offrir une expérience sensiblement plus rapide et fluide que leurs prédécesseurs dans de nombreuses situations.

Google indique par ailleurs que les tâches d’IA exécutées directement sur l’appareil peuvent profiter de gains encore plus importants grâce au Tensor G6.

4. Le Pixel 11 Pro Fold est plus lumineux, plus fin et plus léger

Le Google Pixel 11 Pro Fold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le smartphone le plus cher de la nouvelle gamme est le Pixel 11 Pro Fold. Il profite naturellement du Tensor G6, de plusieurs améliorations photo évoquées précédemment et de la nouvelle fonction HiLight.

Son écran pliable peut désormais atteindre 3 600 nits, contre 3 000 nits sur le Pixel 10 Pro Fold.

Le téléphone s’affine également. Il mesure 10,1 mm une fois replié et 5 mm lorsqu’il est ouvert, pour un poids de 239 g.

À titre de comparaison, le Pixel 10 Pro Fold atteignait 10,8 mm replié, 5,2 mm ouvert et pesait 258 g.

Google a donc réussi à retirer près de 20 grammes tout en améliorant plusieurs composants.

En France, le Pixel 11 Pro Fold est proposé à partir de 1 999 €. Les précommandes sont ouvertes avant une disponibilité en magasin prévue le 20 août.

À lire aussi : Prise en main du Google Pixel 11 Pro Fold : pas de révolution, mais presque tout s’améliore

5. Le Pixel 11 gagne enfin davantage de stockage

Le Google Pixel 11 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Le Pixel 11 embarque lui aussi le Tensor G6 et profite des améliorations photo présentées plus haut.

Google augmente également son stockage de base. Le modèle démarre désormais à 256 Go, contre 128 Go pour son prédécesseur.

Le prix d’entrée progresse toutefois lui aussi. En France, le Pixel 11 est proposé à partir de 999 €, contre 899 € pour le Pixel 10 à son lancement.

Cette hausse doit néanmoins être relativisée puisque la version 128 Go disparaît. Le nouveau tarif correspond au positionnement qu’occupait auparavant la variante 256 Go.

De nombreuses caractéristiques restent par ailleurs très proches de celles du Pixel 10, en dehors des changements concernant la puce et les appareils photo.

Le Pixel 11 ne bénéficie pas non plus de HiLight, réservé aux modèles Pro et au Pro Fold. Reste donc à voir si ces améliorations suffiront à convaincre les acheteurs.

Le Pixel 11 est lui aussi disponible en précommande en France, avant son arrivée en magasin le 20 août.

6. La Pixel Watch 5 devient la montre santé et fitness la plus avancée de Google

Le Google Pixel Watch 5 (Image credit: Google)

Les smartphones n’étaient pas les seuls produits au programme. Google a également dévoilé la Pixel Watch 5, particulièrement tournée vers les améliorations liées à la santé et à l’activité physique.

Côté santé, la montre peut notamment suivre différentes tendances liées à la pression artérielle et à la résistance à l’insuline au fil du temps.

Google précise toutefois que ces informations sont destinées au bien-être général et non au diagnostic d’une hypertension ou d’un diabète. La disponibilité de certaines fonctions dépend également du pays.

Pour le sport, Google affirme que la Pixel Watch 5 propose son système GPS le plus précis à ce jour.

Une nouvelle vue Indicateurs clés aide également à analyser les principales données de performance après une séance.

Pendant le sommeil, la fonction Qualité de la respiration pendant le sommeil analyse les variations de la saturation en oxygène minute par minute.

Toutes les fonctions principales de la Pixel Watch 4 font naturellement leur retour, accompagnées de plusieurs améliorations apportées par Google Health et Gemini.

En France, la Pixel Watch 5 démarre à 419 € en 41 mm et 449 € en 45 mm. Les précommandes sont ouvertes depuis le 12 août, avant sa sortie le 20 août.

7. Le Pixel Tag arrive enfin pour concurrencer l’AirTag

(Image credit: Future)

Google lance également son tout premier traqueur d’objets, sobrement baptisé Pixel Tag.

Le principe ne réserve pas énormément de surprises. Quiconque connaît l’Apple AirTag, le Samsung Galaxy SmartTag ou des produits similaires retrouvera une formule assez familière.

Le Pixel Tag est proposé dans une teinte Brume, embarque un haut-parleur et prend en charge l’Ultra Wideband afin d’offrir une localisation précise.

Il bénéficie également d’une certification IP67, ce qui lui apporte une résistance à l’eau et à la poussière.

Son alimentation repose sur une pile bouton remplaçable. Google annonce une autonomie pouvant atteindre environ un an.

Le traqueur reste par ailleurs particulièrement léger avec seulement 11,8 g.

Il fonctionne avec le réseau Localiser de Google, qui s’appuie sur plus d’un milliard d’appareils Android pour aider à retrouver un objet situé hors de portée Bluetooth.

En France, le Pixel Tag sera vendu 34,99 € à l’unité ou 109,99 € par pack de quatre. Google indique pour l’instant qu’il sera disponible « prochainement », sans communiquer de date plus précise.