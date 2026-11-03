L'Apple Watch promet un meilleur suivi sur tapis de course : nous l'avons comparée au Coros Pod 2

Lorsque Apple a annoncé watchOS 27 en juin dernier, une nouveauté a particulièrement retenu notre attention. Et ce n'était ni la promesse d'une version plus intelligente de Siri, ni celle d'un Workout Buddy capable de fonctionner de manière plus autonome. Apple annonçait surtout une amélioration de la précision des distances mesurées pendant les marches et les courses sur tapis. Pour y parvenir, la marque a retravaillé les algorithmes utilisés pour calculer la distance parcourue à chaque foulée.

Sur son site, Apple explique que « des algorithmes de suivi des mouvements améliorés permettent de mesurer plus précisément la distance de vos courses et marches sur tapis, directement depuis votre poignet ».

Pour les amateurs de course à pied, qui utilisent régulièrement un tapis et pas seulement lorsque les températures baissent, cette annonce avait de quoi séduire. Le tapis de course est particulièrement intéressant pour travailler des allures précises ou réaliser des séances en pente. Il serait donc appréciable que les performances des Apple Watch en intérieur rejoignent enfin leur excellent niveau en extérieur. Ce dernier avait notamment été évalué lors de comparaisons de précision GPS entre montres connectées.

Apple a-t-elle réellement amélioré la précision des distances pour les coureurs qui s'entraînent en salle ? Pour le vérifier, plusieurs générations d'Apple Watch ont été testées pendant deux mois, notamment les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4.

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Les premiers essais ont été réalisés avec les versions bêta de watchOS 27 sur l'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch Series 11. Après la sortie publique du système, les tests se sont poursuivis avec l'Apple Watch Ultra 4 et la Series 12, afin d'évaluer les performances des modèles les plus récents en intérieur.

Les séances ont eu lieu sur les tapis d'une salle de sport. L'objectif était de conserver autant que possible le même équipement d'une session à l'autre. Mais cela n'a pas toujours été possible. Plusieurs tapis, présentant des niveaux d'usure et des états différents, ont donc été utilisés. Un détail important, puisque l'état et l'étalonnage de la bande de course peuvent influencer la fiabilité des distances affichées par la machine.

Une Apple Watch était portée à un poignet, tandis qu'une montre Coros se trouvait à l'autre. Cette dernière était associée au Coros Pod 2, un capteur placé sur la chaussure et capable de mesurer notamment les distances parcourues. Sa position permet d'obtenir une référence complémentaire aux capteurs de mouvement habituellement intégrés au poignet. Le Pod 2 a ainsi servi de dispositif de comparaison, de la même manière qu'une ceinture cardio peut être utilisée pour évaluer la précision des mesures d'une montre connectée.

Les séances couvraient différentes distances et allures. Elles comprenaient de courts parcours d'environ 1,6 km, des sorties régulières d'une heure et des entraînements fractionnés alternant plusieurs vitesses.

L'inclinaison du tapis est restée identique pour tous les essais, tandis que l'application Exercice d'Apple était utilisée pour enregistrer les activités. Apple recommande également de réaliser une course en extérieur d'au moins 20 minutes pour étalonner sa montre. Cette procédure aide les algorithmes à mieux comprendre la longueur des foulées et, par conséquent, à mesurer plus précisément les distances parcourues. Elle a été effectuée avec chacune des montres testées.

Les résultats

(Image credit: Ljupco Smokovski / Shutterstock)

Lors des premiers essais réalisés avec l'Apple Watch Ultra 3 et la Series 11, les distances enregistrées présentaient un écart d'environ 300 mètres par rapport au tapis et au Coros Pod 2. Sur une distance aussi longue qu'un marathon, la différence reste relativement faible. Sur une course de 5 km, en revanche, ces 300 mètres peuvent devenir nettement plus significatifs.

Après le passage à la version publique de watchOS 27, les essais avec l'Apple Watch Ultra 4 et la Series 12 ont généralement révélé un écart d'environ 200 mètres entre les distances mesurées par les montres et celles indiquées par le tapis. Là encore, les performances sont très satisfaisantes, particulièrement sur les sorties longues.

Swipe to scroll horizontally Séance Apple Watch Series 12 Coros Pod 2 Tapis de course Course de 1,61 km 1,93 km 1,63 km 1,61 km Séance fractionnée 6,76 km 7,08 km 7,24 km Course régulière de 8,05 km 7,72 km 8,08 km 8,05 km

Distances converties en kilomètres à partir des mesures originales en miles.

En théorie, l'amélioration de la précision des distances devrait également profiter au calcul de l'allure. Dans la plupart des cas, les données des Apple Watch se rapprochaient de celles du Coros Pod 2 et du tapis. Mais certaines difficultés apparaissaient lorsque la vitesse augmentait. Les montres semblaient parfois avoir du mal à détecter les portions plus rapides, notamment pendant les séances de fractionné.

Il faut reconnaître que les tapis de course peuvent également rencontrer ce type de difficulté. Les différentes Apple Watch testées ne semblaient toutefois pas toujours capables de mesurer correctement les changements d'allure en temps réel.

L'Apple Watch est-elle suffisamment précise pour courir en intérieur ?

Après plus de dix séances de course sur tapis avec plusieurs Apple Watch censées offrir un suivi plus précis des distances, une conclusion se dégage : les montres n'ont jamais affiché exactement la même distance que les tapis. En revanche, leurs résultats s'en rapprochaient généralement beaucoup. Les valeurs enregistrées étaient comparables à celles du tapis et du Coros Pod 2, particulièrement pendant les courses régulières ou à allure modérée. Elles n'étaient toutefois jamais parfaitement identiques.

Comme avec de nombreuses montres, mais aussi certains tapis mal étalonnés, les données d'allure se sont parfois révélées moins fiables. Le suivi des séances rapides reste donc plus problématique. Les améliorations apportées aux algorithmes pourraient finalement bénéficier davantage aux personnes qui pratiquent la marche en intérieur et souhaitent surtout connaître la distance parcourue.

Pour enregistrer des courses sur tapis avec une Apple Watch, il reste conseillé d'effectuer au préalable la séance d'étalonnage de 20 minutes en extérieur. L'utilisation d'un capteur porté au pied, comme le Coros Pod 2 ou un modèle Stryd, peut également améliorer la précision. Ces accessoires mesurent les mouvements au plus près de la partie du corps qui effectue réellement la foulée. Le Coros Pod 2 fonctionne avec les montres Coros, tandis que les capteurs Stryd sont également compatibles avec les Apple Watch.

Ces essais montrent surtout que, pour obtenir les données de distance et d'allure les plus fiables possible, courir en extérieur avec le GPS de la montre reste préférable. Cela contribue également à améliorer le suivi des futures séances sur tapis.

L'Apple Watch a progressé, mais sa précision n'est pas absolue. Les mesures en intérieur doivent donc être considérées comme des estimations globalement fiables, avec une marge d'erreur pouvant atteindre quelques centaines de mètres. Pour la majorité des sportifs, cela devrait être suffisant.