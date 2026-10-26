Nous avons comparé une Casio à 59,90 € et une Apple Watch à 899 € : le résultat surprend

Si vous avez suivi les articles de TechRadar consacrés au fitness ces derniers mois, vous avez probablement déjà entendu parler de la Casio F-B100W.

Cette montre numérique Bluetooth est particulièrement abordable. Elle coûte 59,90 € en France, contre 65 dollars aux États-Unis, 55 livres au Royaume-Uni et 119 dollars australiens en Australie. Malgré son apparence très proche de celle de la célèbre F-91W, encore moins chère, elle possède plusieurs différences. Elle est légèrement plus grande, dispose d'un bouton supplémentaire et d'un mode double fuseau horaire. Mais surtout, sa connexion Bluetooth lui apporte quelques fonctions intelligentes : la localisation du téléphone et le comptage des pas.

Cette approche minimaliste des montres connectées convient particulièrement aux personnes qui souhaitent augmenter leur activité physique, sans investir dans une véritable smartwatch ni utiliser toutes les fonctionnalités d'un bracelet fitness complet. Elle rappelle d'ailleurs les tout premiers Fitbit, de petits podomètres Bluetooth en forme de galet que l'on pouvait accrocher à ses vêtements.

Nous avons beaucoup apprécié cette montre, autant pour son style rétro que pour ses quelques fonctions réellement utiles. Pour ceux qui égarent constamment leur smartphone, la localisation du téléphone constitue un argument essentiel. Quant au comptage des pas, il reste l'une des mesures d'activité les plus simples et les plus pertinentes, même aujourd'hui. Dans l'application Casio Watches, les pas sont présentés sous forme d'histogrammes couvrant une semaine, un mois ou une année, afin de suivre leur évolution.

Mais compte tenu de son prix extrêmement bas, une question se posait : cette Casio pouvait-elle vraiment être précise ? Nous avons donc décidé de la confronter à l'une des meilleures montres connectées de l'année, l'Apple Watch Ultra 4. Proposée à partir de 899 € en France, contre 799 dollars aux États-Unis, 749 livres au Royaume-Uni et 1 349 dollars australiens en Australie, l'Ultra 4 coûte beaucoup plus cher que la Casio. Elle dispose également de capteurs et de fonctionnalités de suivi sportif haut de gamme adaptés à pratiquement toutes les situations.

(Image credit: Future)

Pour commencer, une précision importante s'impose. Il n'est pas possible d'isoler le comptage quotidien des pas de la Casio afin de le limiter à une séance d'entraînement particulière. Au moment d'enfiler les deux montres, de monter et descendre les escaliers pour mettre nos chaussures, chercher nos clés et nos écouteurs, puis rejoindre le point de départ de la course, nous avions donc déjà effectué 269 pas. Cette valeur apparaissait naturellement sur la Casio. Pas idéal pour démarrer une comparaison.

Cependant, une fois la course terminée, nous avons immédiatement vérifié les résultats dans les deux applications. Lorsque l'entraînement a été marqué comme terminé sur l'Apple Watch, le comptage de ses pas pour cette séance s'est arrêté. Il fallait donc éviter de continuer à marcher et de gonfler artificiellement le résultat de la Casio. Des captures d'écran des deux applications ont été réalisées dès la fin de l'activité.

Et le résultat nous a impressionnés. La Casio affichait 4 910 pas. En retirant les 269 pas effectués avant la course, on obtient 4 641 pas pour la Casio F-B100W.

De son côté, l'Apple Watch Ultra 4 a enregistré 4 679 pas, soit une différence de seulement 38 pas. C'est une marge d'écart minuscule pour deux montres appartenant à des catégories tarifaires totalement différentes, qui estiment toutes deux le nombre de pas à partir de leurs capteurs intégrés. Ce résultat est particulièrement réjouissant.

Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Si vous souhaitez simplement compter vos pas et appréciez le style des montres numériques rétro, la modeste Casio F-B100W semble tout aussi pertinente pour cette tâche que l'Apple Watch la plus chère du catalogue. Les résultats de cette course permettent donc de réaffirmer notre recommandation. C'est une excellente petite montre.

Certes, elle ne propose aucun des indicateurs avancés de l'Apple Watch, ni même d'autres véritables mesures de suivi sportif. Mais cette expérience ne cherchait pas à comparer objectivement les capacités des deux montres dans leur ensemble. Il s'agissait uniquement de vérifier la qualité du podomètre de la Casio. Et sur ce point, elle a réussi le test haut la main.