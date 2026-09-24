Amazfit lance une montre AMOLED solaire capable de se recharger des deux côtés — même Garmin ne propose pas encore ça

Amazfit vient de dévoiler la montre T-Rex Dual Solar

Elle propose une recharge solaire avec un écran AMOLED, une combinaison que Garmin n’a pas encore commercialisée

En plus de la recharge par l’avant, une seconde surface solaire au dos permet de retourner la montre pour maximiser l’exposition à la lumière

Dans un marché où la plupart des montres connectées finissent par proposer des fonctions et des caractéristiques assez similaires, l’Amazfit T-Rex Dual Solar apporte une idée réellement originale. La gamme T-Rex rassemble des montres robustes destinées à l’aventure et généralement positionnées comme des alternatives plus abordables aux modèles haut de gamme de Garmin.

La T-Rex Dual Solar ne se contente toutefois pas de reprendre la recharge solaire déjà connue sur des montres comme la Garmin Fenix 9 Pro. Elle associe une surface solaire située à l’avant à une seconde plaque, plus efficace, placée au dos de la montre.

Avec suffisamment de lumière, cette seconde surface serait capable de relancer une batterie entièrement déchargée. Une montre à court d’énergie pourrait donc être portée à l’envers, avec son dos orienté vers le soleil, ou simplement déposée sur une surface en exposant directement cette plaque.

Amazfit explique que cette possibilité vise notamment les longues expéditions loin d’une source d’électricité, lorsqu’un peu d’énergie peut suffire à retrouver des fonctions essentielles comme les cartes ou les informations d’itinéraire.

L’aspect le plus remarquable reste toutefois l’association entre recharge solaire et dalle AMOLED. Garmin utilise jusqu’ici des écrans Memory-in-Pixel moins énergivores pour ses modèles solaires, associés à sa technologie Power Glass.

La T-Rex Dual Solar peut, elle, récupérer de l’énergie par ses deux faces malgré son écran AMOLED lumineux. La recharge avant exige néanmoins une exposition à au moins 50 000 lux pendant trois heures ou davantage.

Sara Webster Wylie, vice-présidente du marketing mondial d’Amazfit, explique que l’objectif était précisément d’éviter d’imposer un choix entre un écran AMOLED premium et l’endurance nécessaire aux activités outdoor. La T-Rex Dual Solar doit donc réunir ces deux qualités dans un même produit.

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Autres caractéristiques et prix

(Image credit: Amazfit)

Dans des conditions normales, la montre promet jusqu’à 25 jours d’autonomie, et jusqu’à 35 jours dans des conditions solaires optimales. Le mode GPS précis peut fonctionner pendant 41 heures.

Une lampe avec éclairages rouge et blanc est intégrée au boîtier en titane, tandis que l’écran protégé par du verre saphir peut atteindre 3 000 nits.

Des cartes couleur sont préchargées, y compris pour le ski. La montre propose également la planification intelligente d’itinéraires avec guidage virage par virage, des points de passage comparables à ceux de l’Apple Watch Ultra et LiveShare, l’équivalent chez Amazfit de la fonction LiveTrack de Garmin.

Le positionnement tarifaire est inhabituellement élevé pour Amazfit. La T-Rex Dual Solar est annoncée à 649,99 dollars aux États-Unis à partir du 22 septembre. Au moment de la publication, la boutique française d’Amazfit ne communique toutefois pas encore de tarif en euros pour ce modèle, donc aucune conversion artificielle n’est appliquée.

Amazfit a déjà démontré sa capacité à proposer des appareils particulièrement compétitifs à des tarifs bien inférieurs. Le passage à un modèle aussi haut de gamme sera donc particulièrement intéressant à évaluer lors d’un test complet.