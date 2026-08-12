Amazfit améliore encore sa montre 5 étoiles avec des fonctions dignes de Garmin

Amazfit ajoute plusieurs nouvelles fonctions à ses montres connectées

La natation et les entraînements sur rameur profitent notamment d’améliorations

La mise à jour concerne presque toute la gamme actuelle d’Amazfit

Amazfit propose actuellement certaines des meilleures montres et certains des meilleurs trackers d’activité du marché, mais ses appareils conservaient encore quelques lacunes. Une nouvelle mise à jour logicielle vient désormais apporter des améliorations importantes à plusieurs de ses modèles les plus abordables.

Sur son blog, Amazfit détaille notamment des nouveautés pour la natation et les entraînements sur rameur d’intérieur, ainsi que plusieurs améliorations destinées à rendre les séances plus pratiques au quotidien. Ensemble, ces ajouts pourraient contribuer à réduire l’écart avec certaines des meilleures montres Garmin.

L’une des principales nouveautés concerne les entraînements en piscine. Il devient possible d’ajouter manuellement des périodes de repos afin de distinguer plus clairement les phases d’activité et de récupération.

Les longueurs nagées et les périodes de repos sont ainsi comptabilisées séparément. Les segments de nage sont également organisés selon le type de nage utilisé, ce qui permet de mieux comprendre la structure de chaque séance.

Les adeptes du rameur d’intérieur profitent eux aussi d’une nouveauté intéressante. Les montres Amazfit peuvent désormais se connecter aux appareils compatibles avec le protocole FTMS, comme le Concept2 RowErg.

Les données de l’entraînement peuvent alors être affichées en temps réel directement sur la montre pendant l’effort.

Enfin, Amazfit ajoute plusieurs améliorations destinées à simplifier les entraînements. Un nouveau verrouillage de l’écran tactile permet notamment d’éviter les manipulations accidentelles pendant une séance.

La marque introduit également Athlete Defaults, une fonction qui applique automatiquement plusieurs réglages recommandés au début d’un entraînement.

Elle active le mode Ne pas déranger, désactive les alertes d’entraînement et règle le GPS sur son niveau de précision maximal. Plus besoin de modifier manuellement ces paramètres avant chaque séance.

Une concurrence encore plus sérieuse pour Garmin

(Image credit: Amazfit)

La mise à jour arrive sur un grand nombre de montres Amazfit, parmi lesquelles les Balance Ultra, Balance 3, T-Rex Ultra 2, T-Rex 3 Pro, T-Rex 3, Cheetah 2 Ultra, Cheetah 2 Pro et Active 3 Premium.

Cette dernière nous avait particulièrement impressionnés lors de notre test, au point d’obtenir la note maximale de cinq étoiles. Ces nouvelles fonctions la rendent donc encore plus intéressante pour qui cherche aujourd’hui une nouvelle montre connectée.

La mise à jour couvre aussi bien certains modèles relativement accessibles que les références les plus haut de gamme de la marque. Presque toute la gamme Amazfit actuelle profite ainsi de ces nouveautés.

Les montres Amazfit proposent désormais plusieurs fonctions que l’on retrouve également sur certaines des meilleures montres Garmin. Le choix entre les deux marques devient donc un peu plus difficile qu’auparavant.

Et si cette concurrence pousse les fabricants à multiplier les améliorations, les amateurs de sport ont tout à y gagner.