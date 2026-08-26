Garmin Fenix 9 dévoilée : voici 5 choses à savoir sur les nouvelles montres connectées haut de gamme

À chaque nouvelle montre connectée Garmin, la liste des meilleures montres Garmin du marché risque d’être bouleversée. Au vu de ce qui a été présenté jusqu’ici, cela semble effectivement être le cas avec les toutes nouvelles Fenix 9 et Fenix 9 Pro.

Ces montres prennent la relève des Fenix 8 et Fenix 8 Pro tout en haut de la gamme Garmin. Mais constituent-elles le bon choix ? Qu’apportent-elles réellement par rapport aux anciens modèles, et comment se comparent-elles aux montres déjà disponibles ?

Pour ceux qui envisagent de passer à une Fenix 9, voici les principales nouveautés à connaître et ce que ces nouveaux modèles proposent pour leur prix.

Tous les modèles

Si une nouvelle Garmin Fenix 9 vous intéresse, le choix ne manque pas. La Fenix 9 standard est proposée en trois tailles, tout comme la Fenix 9 Pro et la Fenix 9 Pro avec inReach.

À cela s’ajoutent deux tailles de Fenix 9 Pro Solar et deux tailles de Fenix 9 Pro Solar avec inReach.

Ce tableau complet des tarifs devrait rendre l’ensemble un peu plus facile à comprendre.

Swipe to scroll horizontally Modèle Garmin Fenix 43mm 47mm 51mm Garmin Fenix 9 999,99 € 999,99 € 1 099,99 € Garmin Fenix 9 Pro 1 149,99 € 1 149,99 € 1 249,99 € Garmin Fenix 9 Pro Solar N/A 1 099,99 € 1 199,99 € Garmin Fenix 9 Pro avec inReach 1 249,99 € 1 249,99 € 1 349,99 € Garmin Fenix 9 Pro Solar avec inReach N/A 1 199,99 € 1 299,99 €

Il est également possible de consulter ci-dessous les principales caractéristiques des Fenix 9 et Fenix 9 Pro. Les deux versions AMOLED de 43 mm ont été comparées pour rendre les différences plus faciles à comprendre.

Swipe to scroll horizontally Caractéristique Garmin Fenix 9 (43mm AMOLED) Garmin Fenix 9 Pro (43mm AMOLED) Prix À partir de 999,99 € À partir de 1 149,99 € Dimensions 43 x 43 x 13.8 mm 43 x 43 x 13.3 mm Poids 61g 62g Boîtier/lunette Titane, polymère renforcé de fibres Titane Écran 416 x 416 px, AMOLED 416 x 416 px, AMOLED GPS Multibande, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Multibande, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Autonomie 10 jours (49 heures en mode activité) 10 jours (jusqu’à 50 heures en mode activité) Connexions Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Étanchéité Oui, 10 ATM Oui, 10 ATM Stockage 64 Go (7 000 chansons) 64 Go (7 000 chansons)

(Image credit: Garmin)

Des améliorations pour la cartographie

La cartographie intégrée joue évidemment un rôle central dans de nombreuses activités de plein air avec la série Fenix 9, et plusieurs améliorations intéressantes sont prévues. Elles comprennent notamment une nouvelle vue en perspective, qui permet de mieux voir ce qui arrive sur l’itinéraire à différents niveaux de zoom. Le stockage augmente également sur toute la gamme, avec davantage de contenu cartographique préchargé.

Ces montres disposent aussi de davantage de RAM que leurs prédécesseurs. Garmin affirme que la navigation dans les cartes au poignet devient ainsi plus fluide et plus réactive. Le déplacement sur la carte serait par exemple désormais 30 % plus rapide. Ces améliorations devraient être réellement perceptibles pour ceux qui passent d’une ancienne montre Garmin Fenix à cette nouvelle génération.

De nouvelles fonctions pour les activités

(Image credit: Garmin / Future)

Plusieurs nouvelles fonctions dédiées aux activités font également leur apparition. Les Fenix 9 proposent des zones et des courbes de Stamina permettant de suivre l’évolution de l’endurance au fil du temps, en fonction de l’entraînement et de la condition physique. Les fonctions consacrées au rucking ont aussi été étendues afin de prendre en charge les changements de charge pendant une activité et de proposer des objectifs plus précis.

Bonne nouvelle également pour ceux qui utilisent régulièrement un rameur en intérieur. Les nouvelles montres peuvent récupérer directement les données de certaines machines compatibles, notamment les courbes et zones de puissance. Elles peuvent aussi calculer la VO2 Max et certaines autres métriques à partir des séances de rameur, ce qui n’était pas possible auparavant. Les séances peuvent donc fournir des informations plus détaillées sur la condition physique.

LiveTrack et suivi de localisation améliorés

(Image credit: Future)

LiveTrack permet déjà de partager en temps réel sa position, son itinéraire et les statistiques associées avec d’autres personnes. La fonction évolue sur la version LTE de la Fenix 9 Pro. Le partage peut désormais être effectué directement depuis le poignet dans Garmin Messenger, avec plusieurs messages prédéfinis et des notifications améliorées.

Une toute nouvelle fonction baptisée Garmin Locate fait également son apparition et fonctionne elle aussi via Garmin Messenger. Un contact peut demander la position de l’utilisateur, qui est alors partagée une seule fois si nécessaire. L’ensemble devient un peu plus élégant et social, même si cela pousse davantage les utilisateurs vers la propre plateforme de messagerie de Garmin.

(Image credit: Garmin)

Garmin Epic

Une « Epic » est une nouvelle idée introduite par Garmin avec la série Fenix 9. Elle permet essentiellement de regrouper plusieurs activités et entraînements, presque comme dans un dossier. Garmin cite notamment les voyages en randonnée avec sac à dos, les courses cyclistes par étapes ou encore les programmes de musculation.

Les données de chaque séance peuvent être regroupées dans une Epic, puis consultées et analysées ensemble.

À première vue, cette fonction élargit de manière intéressante les possibilités offertes par une montre Garmin. Il est également possible de créer des Epics à partir d’activités passées, ce qui peut permettre de tirer de nouvelles informations de données enregistrées plusieurs années auparavant. Des notes et des photos peuvent aussi être ajoutées, ainsi que les données de santé recueillies entre les différentes activités principales de chaque Epic.