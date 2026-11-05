SpaceX s'associe à Qualcomm pour lancer Starlink Mobile, mais le projet d'Elon Musk prendra des années

Les plateformes Dragonwing Cellular Infrastructure de Qualcomm équiperont les stations de base terrestres de Starlink Mobile.

Cette technologie doit améliorer la couverture, la capacité et l'efficacité spectrale du réseau.

Les analystes estiment toutefois que l'accès aux fréquences et la location d'antennes restent plus importants pour le futur opérateur.

Starlink Mobile vient de franchir une nouvelle étape importante vers le lancement de son réseau mobile américain, destiné à concurrencer Verizon, AT&T et T-Mobile. L'entreprise détenue par SpaceX a annoncé que les plateformes Dragonwing Cellular Infrastructure de Qualcomm équiperont les stations de base terrestres du futur opérateur.

Selon Qualcomm, ces stations de base sont « conçues pour améliorer la couverture, la capacité et l'efficacité spectrale, afin de permettre au réseau de gérer davantage de trafic de manière efficace ».

Cet accord pluriannuel prévoit l'utilisation des technologies Qualcomm sur des dizaines de milliers de sites, avec un déploiement qui doit commencer en 2027. Qualcomm présente ce partenariat comme son « plus important accord 5G à ce jour ».

Dans une publication sur X, Elon Musk a affirmé que « la technologie de Qualcomm est excellente ». Il a également ajouté dans un autre message qu'il existerait « enfin un réseau offrant un bon signal partout ! ».

Cependant, malgré les informations du Washington Post selon lesquelles SpaceX envisagerait aussi de racheter Boost Mobile à EchoStar, les experts des télécommunications estiment que cet accord ne représente qu'une étape dans une bataille potentiellement longue contre les géants établis du secteur mobile.

Une petite étape dans un long projet visant à « bouleverser toute l'industrie »

At last there will be one network with good signal everywhere!November 4, 2026

Quelle est réellement l'importance de cet accord ? Tim Farrar, analyste des télécommunications et président de TMF Associates, a expliqué à TechRadar qu'il représentait une étape importante dans la construction d'un nouveau réseau mobile aux États-Unis. Mais selon lui, il sera encore plus important pour Starlink d'obtenir les fréquences et les contrats de location d'antennes nécessaires à l'utilisation des équipements Qualcomm.

Farrar estime que la solution la plus simple et la plus rapide consisterait à acquérir les actifs de fréquences restants d'EchoStar et à conclure un accord avec les sociétés propriétaires des antennes. Cette approche paraît d'autant plus logique que Starlink prévoit de commencer à déployer ses équipements l'année prochaine.

En parlant des « actifs de fréquences d'EchoStar », Farrar fait référence à la maison mère de Boost Mobile, visée par les rumeurs de rachat publiées par le Washington Post. Boost Mobile dispose toutefois d'accords d'opérateur mobile virtuel (MVNO) avec T-Mobile et AT&T. Selon une note de recherche de MoffettNathanson, relayée par TeleCompetitor, il est peu probable que ces accords soient transférés à Starlink Mobile.

Autrement dit, l'accord avec les sociétés propriétaires d'antennes évoqué par Farrar pourrait encore constituer un obstacle. Starlink Mobile a en effet récemment essuyé des refus de la part des grands opérateurs américains concernant son accès en tant que MVNO. La facilité avec laquelle l'entreprise pourra louer des antennes reste donc incertaine.

Sans cet accès, Starlink Mobile disposerait de fréquences, mais de très peu d'infrastructures terrestres. L'entreprise devrait alors entreprendre elle-même le déploiement d'un réseau, une opération importante et coûteuse.

Un quatrième géant américain du mobile ?

(Image credit: Starlink / Qualcomm)

D'autres analystes se montrent plus optimistes concernant les perspectives de Starlink Mobile. Selon Mike Dano, analyste principal chez Ookla, le nouvel accord entre SpaceX et Qualcomm renforce la probabilité de voir Starlink Mobile devenir un quatrième opérateur mobile national crédible aux États-Unis. Il appelle néanmoins à la prudence. De nombreuses étapes restent nécessaires, notamment la construction des équipements radio du réseau terrestre, leur installation sur des antennes et l'activation des services pour les clients payants. Même après ces étapes, rien ne garantit que Starlink Mobile parvienne à concurrencer les opérateurs établis sur le marché.

Mike Dano estime qu'il faudra plusieurs années, au minimum, pour que Starlink Mobile construise son réseau terrestre et lance les nouveaux satellites nécessaires à son éventuelle transformation en quatrième opérateur mobile national crédible.

La promesse d'Elon Musk selon laquelle Starlink Mobile deviendra « le seul réseau offrant un bon signal partout » ne correspond pas non plus à la réalité actuelle. Dano s'appuie sur une récente étude d'Ookla consacrée à l'offre direct-to-device (D2D) de Starlink Mobile. Bien que Starlink ait été salué pour sa capacité à combler certaines zones blanches aux États-Unis, le rapport conclut que « les performances du réseau Starlink Mobile restent inférieures à celles des réseaux terrestres ».

Par exemple, les tests d'Ookla indiquent qu'un SMS Starlink Mobile D2D sur sept n'a pas été transmis, contre environ un sur cinquante sur le réseau terrestre. Dano estime que cet écart de performances devra être corrigé grâce au déploiement du réseau terrestre de Starlink Mobile.

De leur côté, d'autres opérateurs mobiles considèrent qu'Elon Musk poursuit une stratégie de long terme. Selon Peter Adderton, PDG de MobileX et fondateur de Boost Mobile, l'objectif consiste à obtenir une couverture réseau suffisante pour bouleverser fondamentalement l'économie de l'ensemble du secteur. Il a exprimé cette analyse dans une publication sur X.

Adderton estime que l'objectif final ne consiste pas simplement à concurrencer les opérateurs de réseaux mobiles, mais à affaiblir leur modèle économique et leur valorisation. SpaceX pourrait ainsi finir par en acquérir un pour une fraction de sa valeur actuelle. Il considère donc que le projet ne vise pas seulement à attirer des clients mobiles, mais à modifier les fondements économiques du secteur.