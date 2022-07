Orange vous offre une remise immédiate de 170€ sur le Oppo Find X3 Neo

La conception du Find X3 Neo respire la qualité. Son design est élégant avec sa face avant courbée et il a en plus le mérite d’être plus léger que la moyenne malgré sa taille de 6,55 pouces. Il est doté d’un superbe écran AMOLED FHD+ prenant en charge la norme HDR10+, ce qui permet une lumière plus réaliste lors du visionnage d’un film ou d’une série.

Le taux de rafraichissement est néanmoins limité à 90 Hz, ce qui permet toutefois une amélioration de la fluidité lors du défilement des flux de réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, par rapport à une dalle 60Hz, de plus en plus rare. Les couleurs sont vives et agréables à l’œil, la dalle AMOLED joue toujours un rôle prépondérant dans l’appréciation d’un écran, d’autant qu’il est parfaitement lisible même en plein soleil.

Dans les entrailles du smartphone Oppo, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM. Certes la puce mobile est âgée de deux ans, mais il n’y aura aucun problème particulier dans les jeux. Les titres du Play Store, même les plus gourmands, tourneront sans broncher, à un framerate stable. Vous pourrez jouer à PUBG Mobile, CoD Mobile et World of Tanks Blitz sans aucun soucis.

Même la qualité photo est excellente. Grâce à son ensemble de quatre capteurs, dont un objectif grand angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 13 Mpx, un ultra grand angle de 16 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx, le tout fait un travail remarquable. D’ailleurs, l’objectif principal a été fabriqué sur mesure par Sony. Même en faible luminosité, la qualité des clichés mérite le respect.

Enfin, côté autonomie, grâce à sa grande batterie de 4 500 mAh, le smartphone tient très facilement une journée entière, et la prise en charge de la recharge rapide de 65 W permet de passer de 0 à 100% en seulement 30 minutes.