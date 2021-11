Meilleurs smartphones Oppo : du plus puissant au plus abordable, choisissez le modèle spécialement conçu pour vous

La gamme des smartphones Oppo peut sembler un peu confuse en raison du système de dénomination non conventionnel utilisé par la société. C'est pourquoi nous avons classé tous les téléphones portables Oppo en fonctions de leurs qualités intrinsèques. Afin que vous sachiez clairement lequel est conçu spécifiquement pour vous aujourd'hui.

Quel que soit le smartphone Oppo que vous considérez, ils sortent tous du lot de par leur variété d'éditions colorées et de caractéristiques originales (comme une caméra pop-up). Les appareils mobiles Oppo concèdent également une excellente autonomie, de bonnes performances générales et de solides capacités photographiques. C'est une riche combinaison de style et de substance.

Populaire en Chine, le constructeur Oppo a percé sur le marché européen de la téléphonie au cours des deux dernières années, s'imposant comme une alternative fiable aux marques plus connues telles qu'iPhone et les Samsung Galaxy S. Il semble que cette progression va perdurer pendant un certain temps encore.

Et pour cause. Il existe de nombreux téléphones Oppo différents, des appareils Find haut de gamme aux Reno de milieu de gamme, sans oublier la gamme A économique. Il y en a pour tous les goûts, quel que soit votre budget.

Après l'avoir longuement testé, nous avons placé l'Oppo Find X3 Pro en tête de notre classement. Cependant, il y a aussi des appareils moins récents comme l'Oppo Find X2 Pro qui s'accrochent ici et demeurent des propositions intéressantes. Nous avons aussi examiné les options de milieu de gamme comme l'Oppo Reno 10x Zoom et l'Oppo Find X2 Lite qui fournissent une entrée abordable dans le monde de la 5G.

Le Black Friday constitue le moment de l’année le plus propice à l’achat d’un nouveau smartphone Oppo. Cette fin d'année garantit, qui plus est, de plus quelques promos intéressantes liées à la série Find X3, citée dans ce classement. Malgré la pénurie de semi-conducteurs qui perturbe l'approvisionnement des marchands, vous devriez profiter de remises intéressantes le 26 novembre prochain, date de l'événement.

Quel smartphone Oppo choisir en 2021 ?

(Image credit: Oppo)

Sans aucun doute le meilleur smartphone Oppo, l'Oppo Find X3 Pro offre tout ce dont vous pourriez avoir besoin, un appareil photo fantastique avec des capteurs et des modes logiciels sur mesure, un écran magnifique, une puce puissante et un chargement super rapide.

Si l'argent n'est pas un problème pour vous, vous serez enchanté par le Find X3 Pro. Bien qu'il ne soit pas aussi attrayant que l'Oppo Find X2 Pro et qu'il ne dispose pas de la caméra périscopique qui a bien fonctionné pour son prédécesseur, il reste impressionnant de puissance avec un ensemble de caméras qui fournissent de magnifiques photos enrichies par des couleurs éclatantes.

Si vous cherchez une expérience de haut niveau à un prix de haut niveau, vous ne pouvez pas vous tromper ici.

Lire notre test complet : Oppo Find X3 Pro

(Image credit: Oppo)

L'Oppo Find X2 Pro est l'un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter chez Oppo en ce moment, avec un écran, un processeur, un appareil photo et un logiciel garantis haut de gamme. Il semble que la société ait vraiment tout fait pour créer la combinaison Android ultime.

La seule raison pour laquelle vous n'envisageriez pas de craquer pour ce téléphone est son prix - l'Oppo Find X2 Pro coûte plus cher que la version de base de l'iPhone 11 Pro Max. Le tarif de l'Oppo Find X2 correspond pour autant à ses spécifications impressionnantes.

Si vous pouvez passer outre cette facture élevée, l'Oppo Find X2 Pro mérite vraiment votre attention, et nous le recommandons pour cette seconde place méritée.

Lire notre test complet : Oppo Find X2 Pro

(Image credit: Oppo)

3. Oppo Find X2 Pas la version Pro, mais pas loin. Caractéristiques techniques Date de sortie: Juin 2020 Poids: 192/209 g Dimensions: 164.9 x 74.5 x 8 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6.7 pouces Résolution: 1440 x 3168 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8/12 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4200 mAh Caméra: 48 Mpx + 13 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 32 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Superbe écran + Chargement très rapide Pourquoi attendre - Pas de chargement sans fil - Les appareils photo ne sont pas les meilleurs sur le marché

Le Find X2 est en grande partie le Find X2 Pro, mais avec quelques compromis permettant de le proposer à prix plus abordable. La principale différence est son triple appareil photo, qui, bien que très bon, n'est capable de fournir qu'un zoom optique 2x, et délivre un ultra grand angle moins généreux en mégapixels.



Ceci mis à part, le X2 se révèle très performant avec un écran OLED de 6,7 pouces dans une structure fine en verre (ou en céramique) et en métal. Avec un chargeur filaire de 65W, vous pouvez également recharger complètement ce combiné en 38 minutes.

Il est disponible avec 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage, c'est donc un téléphone rapide que vous ne remplirez pas en une semaine. Tous les modèles fonctionnent avec l'excellente puce Snapdragon 865. Si vous pouvez supporter les différences mineures par rapport au X2 Pro, le X2 sera vôtre pour moins cher mais avec une expérience sensiblement identique.

(Image credit: Oppo)

L'Oppo Find X2 Neo offre principalement ce dont vous pourriez avoir besoin pour son prix. Il dispose d'un écran OLED excellent et fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi que des haut-parleurs puissants. Deux qualités qui, associés, en font un smartphone gaming solidement fiable.

En outre, il est capable de fortes prouesses photographiques avec divers capteurs polyvalents et un mode nuit très convaincant. Son seul défaut dans ce domaine est d'exposer des couleurs quelque peu criardes.

Le design du smartphone lui-même a l'air plutôt quelconque et vous grognerez souvent en nettoyant son dos, un véritable nid à empreintes digitales. Pour le reste, l'Oppo Find X2 Neo ne ment pas sur sa promesse : il plaira à n'importe quel utilisateur, quel que soit son usage.

(Image credit: Oppo)

5. Oppo Reno 10x Zoom Le meilleur milieu de gamme d'Oppo. Caractéristiques techniques Date de sortie: Juin 2019 Poids: 210 g Dimensions: 162 x 77.2 x 9.3 mm OS: Android 9 Taille d'écran: 6.6 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 855 RAM: 6/8/12 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4065 mAh Caméra: 48 Mpx + 13 Mpx + 8 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design élégant + Puce rapide Pourquoi attendre - Un peu lourd - Interface utilisateur capricieuse

L'Oppo Reno 10x Zoom, nommé d'après son zoom hybride 10x, est l'un des meilleurs photophones encore en circulation, du moins en termes de rapport qualité-prix. Il possède un design élégant, avec des caméras arrière relativement fines plus une caméra pop-up " aileron de requin " à l'avant. Bonus : celle-ci intègre un flash efficace.

Le Reno 10x Zoom peut surtout compter sur un capteur principal fantastique de 48 Mpx et d'un téléobjectif de 13 Mpx, responsables de photos en gros plan admirables (bien que le zoom optique ne soit en réalité que de 5x, ce qui rend le nom un peu trompeur).

Evidemment, ce smartphone demeure plutôt encombrant, et ne plaira pas à ceux qui préfèrent manipuler leur appareil dans une seule paume.

(Image credit: Oppo)

Connu comme le plus abordable des membres de la famille Find X2, l'Oppo Find X2 Lite est un excellent smartphone 5G conçu pour les utilisateurs au budget limité.

Ce téléphone a plusieurs cordes à son arc contrairement ce que l’on pourrait penser : il octroie un bon écran, un chipset décent pour son prix, et un appareil photo principal qui prendra d’excellentes photos aux couleurs impressionnantes. C'est un smartphone polyvalent et puissant qui mériterait votre attention, même sans la prise en charge de la 5G.



Néanmoins, les autres membres de la série Find X2 offrent aujourd'hui un rapport qualité-prix bien plus appréciable. D'où sa place légèrement en retrait dans ce classement.

(Image credit: Oppo)

L'Oppo Reno 4 Pro 5G est plutôt élégant et suggère des performances haut de gamme. En réalité, il offre des spécifications décentes, mais à un prix élevé par rapport à la concurrence. Ce qui ne nous empêche pas d'apprécier son design premium et sa manipulation bien plus agréable que sur bon nombre de smartphones imaginés par le constructeur mobile.

En outre, il se recharge remarquablement vite. Si la batterie de 4 000 mAh ne semble pas impressionnante, elle se rattrape en passant de 0 à 100% en seulement 30 minutes, ce qui se révèle fort pratique si vous êtes pressé.

L'Oppo Reno 4 Pro 5G dispose enfin d'un appareil photo intéressant qui garantit la même qualité de prise de vue que certains modèles plus chers.

(Image credit: Oppo)

L'Oppo Reno 2 est une version améliorée de l'Oppo Reno, avec de meilleures capacités photographiques et une batterie plus grande, entre autres changements. Il a été lancé avec exactement le même prix, rendant son prédécesseur plutôt obsolète, à moins que vous ne le trouviez en solde.

Bien sûr, le Reno 2 n'est pas supérieur à l’Oppo Reno Zoom 10x, mais si vous ne voulez pas vous ruiner, c'est une excellente alternative. Vous bénéficiez du design élégant et de l'accès à la surcouche Android ColorOS qui demeure réactive et fiable sur l'ensemble des smartphones de la marque.

(Image credit: Oppo)

9. Oppo Reno 2Z Un Reno 2 légèrement modifié. Caractéristiques techniques Date de sortie:: Septembre 2019 Poids: 195 g Dimensions: 162.4 x 75.8 x 8.7 mm OS: Android 9 Taille d'écran: 6.5 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Mediatek Helio P90 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4000 mAh Caméra: 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Prix économique + Autonomie décente Pourquoi attendre - L'appareil photo est juste correct - Pas "d'aileron de requin" pratique

L'Oppo Reno 2Z est un appareil très similaire au Reno 2, à tel point que nous les avons passés en revue ensemble. Les principales différences ici sont un chipset plus faible, et des spécifications photo légèrement inférieures.

Dans l'ensemble, votre expérience avec le Reno 2Z sera identique à celle du Reno 2, mais si vous êtes un grand photographe ou un joueur, vous voudrez peut-être rester à l'écart du modèle Z. Son prix est un peu plus bas cependant, ce qui en fait une alternative tentante.

(Image credit: Oppo)

10. Oppo A9 2020 Le dernier véritable appareil économique d'Oppo. Caractéristiques techniques Date de sortie: Septembre 2019 Poids: 195 g Dimensions: 163.6 x 75.6 x 9.1 mm OS: Android 9 Taille d'écran: 6.5 pouces Résolution: 720 x 1600 CPU: Snapdragon 665 RAM: 4/8 Go Stockage: 128 Go Batterie: 5000 mAh Caméra: 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 215 € Voir à Fnac FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Superbe autonomie + Bons haut-parleurs stéréo Pourquoi attendre - Dos en plastique - Deux capteurs arrière plutôt datés

Si vous devez composer avec un budget limité, l'Oppo A9 2020 pourrait être le meilleur téléphone pensé pour vous. Sorti fin 2019, il apparaît comme une antithèse du catalogue mobile du constructeur, principalement composés de smartphones Reno (comparativement) haut de gamme.

L'Oppo A9 2020 possède un dos en plastique, un écran 720p et une encoche standard, ce n'est donc pas exactement le choix le plus premium de ce classement. Il s'impose au contraire comme l'alternative la plus abordable - vous permettant de profiter de quatre capteurs arrière, d'une énorme batterie et d'un processeur décent, à prix réduit.