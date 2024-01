L'Oppo Find X7 Ultra est le premier téléphone avec deux caméras périscopiques

Oppo a annoncé le Find X7 Ultra, un nouveau téléphone phare doté de deux caméras périscopiques, une première mondiale.

Alors que les caméras périscopiques sont désormais assez courantes dans certains des meilleurs téléphones, le fait d'en avoir deux dans un seul ensemble de caméras arrière est une nouveauté, en raison des composants et de l'empilement d'objectifs nécessaires pour les faire fonctionner tout en évitant que les modules de caméras téléobjectifs ne dépassent trop de l'arrière du téléphone.

Le système d'appareil photo HyperTone d'Oppo (nous y reviendrons dans un instant) promet des prises de vue rapides, un zoom optique flexible, des améliorations de l'IA et une option Master Mode "de qualité professionnelle" dans le cadre du partenariat de la marque avec les spécialistes de l'appareil photo Hasselblad.

Ajoutez à cela une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC d'Oppo, et l'Oppo Find X7 Ultra s'annonce comme un téléphone capable de rivaliser avec les Samsung Galaxy S23 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max.

Système de caméra HyperTone d'Oppo

Avec des capteurs de 50 mégapixels sur les quatre appareils photo, le système HyperTone Camera System d'Oppo a des caractéristiques qui promettent des photos nettes et détaillées pour toutes sortes de prises de vue.

L'appareil photo principal est un grand capteur Sony LYT-900 de 1 pouce qui offre une longueur focale de 23 mm, une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l'image. Le Find X7 Ultra est le premier téléphone de 2024 à utiliser ce capteur, et promet de réduire la réflexion de la lumière de 50 % tout en capturant des clichés détaillés.

Un appareil photo grand-angle utilisant un capteur LYT-600 qui fournit une longueur focale équivalente à 14 mm et une ouverture f/2.0, est censé offrir de la macrophotographie dynamique à 4 cm et des photos de paysages étendus à une longueur focale équivalente à 14 mm.

Vient ensuite un capteur Sony IMX980 qui offre un zoom 3x sur le premier téléobjectif du périscope. Il s'agit du même appareil photo que l'on trouve dans le précédent Oppo Find X6 Pro, qui a fait forte impression. Le deuxième appareil photo périscopique est équipé d'un capteur Sony IMX858 offrant un zoom 6x et équivalant à 135 mm, qui devrait permettre de prendre des photos à longue distance sans trop perdre en clarté et en netteté.

Ces capteurs plus grands que la norme utilisés dans le système d'appareil photo devraient également permettre d'améliorer les performances en basse lumière et la qualité d'image par rapport aux précédents modèles Oppo Find.

Idéalement, cette configuration devrait permettre de créer une photographie avec un zoom fluide et transparent qui resterait cohérent sur l'ensemble de la plage focale de l'appareil photo.

L'avant de l'appareil photo utilise une caméra f/2.4 de 32 mégapixels pour les autoportraits et les appels vidéo.

Bien sûr, les spécifications de l'appareil photo et le matériel sont un élément important des smartphones, la deuxième facette étant l'aspect logiciel. Oppo présente son HyperTone Image Engine, qui empêche la photographie HDR de surtraiter les images, de surexposer les tons moyens et de trop accentuer les détails, ce qui donne des photos peu naturelles. Dans le passé, nous avons trouvé qu'Oppo était plutôt bon dans ce domaine, même s'il n'était pas le meilleur de sa catégorie. Nous espérons donc qu'Oppo obtiendra des résultats impressionnants avec le Find X7 Ultra.

Il existe également deux modes Hasselblad. Le mode Portrait Hasselblad vise à créer un style de portrait qui rappelle celui des appareils Hasselblad classiques en capturant des photos à quatre longueurs de focale pour produire un effet de flou cinématographique avec une profondeur d'avant-plan et d'arrière-plan.

Le mode Hasselblad Master offre un mode de prise de vue conçu pour correspondre aux caractéristiques de l'appareil Hasselblad X2D 100C, avec une multitude de commandes manuelles. Ce mode permet d'utiliser le mode RAW MAX, qui ne se contente pas de capturer des images de 50 Mpixels, mais bénéficie également des capacités de calcul du Find X7 Ultra, avec des photos ayant une profondeur de couleur de 16 bits et une plage dynamique de 13 niveaux. Cette fonction ressemble beaucoup au mode ProRAW d'Apple sur ses iPhones récents, où les photos RAW sont traitées de manière intelligente pour permettre aux utilisateurs de les éditer, plutôt que de partir d'une image RAW pure à manipuler.

Caractéristiques techniques de l'Oppo Find X7 Ultra

Si l'appareil photo semble être le point central de l'Oppo Find X7 Ultra, le reste de ses spécifications n'est pas en reste non plus. Il sera équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3, soutenue par une mémoire vive LPDDR5X dans des configurations de 12 ou 16 Go.

Le Find X7 Ultra d'Oppo se décline en trois configurations : un modèle à 12 Go de RAM associé à 256 Go de mémoire interne, une option à 16 Go avec 256 Go de stockage et, enfin, un modèle à 16 Go associé à 512 Go de stockage. Le stockage embarqué utilise la dernière norme UFS 4.0 ; il n'y a pas d'option d'extension microSD.

La batterie de l'Oppo Find X7 Ultra est de 5000mAh et prend en charge la charge rapide SuperVOOC 100W et la charge sans fil 50W.

Le Find X7 Ultra d'Oppo dispose d'un écran de 6,82 pouces avec une résolution de 3 168 x 1 440 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une luminosité allant jusqu'à 4 500 nits, ce qui devrait le rendre net et lumineux pour regarder des films, jouer et regarder vos meilleures photos.

L'Oppo Find X7 Ultra est disponible en trois couleurs : Bleu Océan, Noir Tailleur et Marron Sépia.

Oppo Find X7 Ultra : non disponible en dehors de la Chine

Malheureusement, tout comme son prédécesseur, l'Oppo Find X7 Ultra n'est disponible qu'en Chine continentale pour le moment, et aucune sortie mondiale n'est prévue.

Le prix de l'Oppo Find X7 Ultra reflète également son statut de produit de référence, à partir de 5 999 ¥ en Chine, soit environ 770€ pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 6 999 ¥ (environ 900€) pour la version 16 Go de RAM associée à 512 Go de stockage.

