ExpressVPN renforce sa sécurité avec son nouvel outil de scan de crédits

L'entreprise ExpressVPN a lancé un nouvel outil de surveillance de crédit pour aider à protéger l'identité et les finances en ligne.

Credit Scanner propose une surveillance en temps réel permettant d'agir rapidement face à des activités suspectes avant que le crédit en ligne ne soit affecté. Cet outil vient compléter la suite récemment dévoilée, Identity Defender, qui vise à protéger contre le vol d'identité.

Comme pour le pack ID, ExpressVPN Credit Scanner est pour l'instant réservé au marché américain. Ce service est inclus gratuitement avec l'une des meilleures applications VPN disponibles, accessible via un abonnement d'un ou deux ans. Ces abonnements incluent également la possibilité de recevoir un rapport de crédit détaillé chaque mois.

Pourquoi utiliser ExpressVPN Credit Scanner ?

"Le crédit s'est digitalisé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de savoir gérer un budget : il faut aussi maîtriser des compétences numériques pour suivre ses scores, gérer ses comptes et protéger ses informations", explique Lauren Hendry Parsons, défenseure de la vie privée numérique chez ExpressVPN. "Sans cela, les gens risquent de devenir des victimes de fraudes ou de violations de données, ce qui impacte directement leur crédit et leurs finances."

C'est là qu'intervient ExpressVPN Credit Scanner. Grâce à des mises à jour régulières, l'outil permet de suivre facilement les changements dans les scores de crédit, l'historique des paiements et le solde des comptes.

Il envoie également des notifications en cas d'activité inhabituelle sur le crédit. Cette approche proactive aide à identifier les vols d'identité avant qu'il ne soit trop tard et à prendre les mesures nécessaires pour protéger les finances.

Le nouvel outil d'ExpressVPN facilite aussi l'accès aux options de gel de crédit, offrant un meilleur contrôle pour protéger les données financières en ligne.

Avec l'abonnement de 2 ans d'ExpressVPN, il est possible de bénéficier d'un accès exclusif à des rapports de crédit détaillés chaque mois, permettant de garder une maîtrise totale de sa vie financière.

Vous pouvez activer la fonction Credit Scanner directement dans l'application mobile ExpressVPN sous l'onglet Mises à jour, ou en vous rendant sur la page de votre compte sur le site web. (Image credit: ExpressVPN)

Credit Scanner fait partie de la suite Identity Defender, lancée par ExpressVPN fin octobre. Les incidents liés au vol d'identité augmentent chaque année, comme le montrent les données de la Federal Trade Commission (FTC), avec les fraudes au crédit parmi les principales motivations de ces attaques.

"Nous voulions faire davantage pour aider nos utilisateurs à prendre le contrôle de leur identité en ligne et de leur sécurité financière", explique Sam Bultez, responsable produit chez ExpressVPN, précisant que chaque outil de la suite se concentre sur un aspect spécifique de la protection de l'identité.

ExpressVPN Identity Defender inclut également une alerte contre le vol d'identité, une assurance cyber et un service de suppression des données personnelles. Ces solutions sont combinées avec un logiciel VPN riche en fonctionnalités, incluant un bloqueur de traqueurs intégré et un gestionnaire de mots de passe gratuit, pour une approche multi-couches de la sécurité en ligne.