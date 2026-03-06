Norton VPN booste ses performances sur Apple et s’invite sur Fire TV

Norton VPN ajoute WireGuard sur toutes les plateformes Apple

Le fournisseur de VPN lance également une application native sur Amazon Fire TV

Des performances plus rapides et une compatibilité élargie pour les utilisateurs

Norton VPN vient de déployer deux mises à jour majeures, en intégrant le protocole WireGuard sur l’ensemble des plateformes Apple et en lançant une application dédiée pour les appareils Amazon Fire TV.

Ces évolutions s’inscrivent dans la feuille de route produit 2026 de Norton et élargissent considérablement à la fois les performances et la compatibilité matérielle. WireGuard est désormais disponible dans tout l’écosystème Apple, tandis que les utilisateurs d’appareils Amazon Fire TV fonctionnant sous FireOS 8 ou version ultérieure peuvent, pour la première fois, télécharger une application native Norton VPN.

En combinant ces deux nouveautés, Norton promet des connexions plus rapides sur les appareils Apple ainsi qu’une protection plus fluide des activités de streaming dans le salon, poursuivant ainsi son rapprochement avec les meilleurs fournisseurs de VPN du marché.

Norton VPN déploie WireGuard sur tous les appareils Apple

L’extension de WireGuard à l’ensemble des plateformes Apple compatibles signifie que les utilisateurs d’applications VPN sous iOS, iPadOS et macOS peuvent désormais sélectionner ce protocole moderne directement dans l’application Norton, alignant ainsi le service sur un nombre croissant de concurrents qui proposent déjà WireGuard comme option par défaut.

WireGuard s’est forgé une réputation de protocole léger et performant, reposant sur une base de code simplifiée et un chiffrement moderne. Comparé à des standards plus anciens comme OpenVPN, WireGuard offre généralement des temps de connexion plus courts et de meilleures vitesses. La plupart des VPN les plus rapides testés ont d’ailleurs adopté WireGuard.

Paul de Lange, ingénieur principal VPN chez Norton, décrit WireGuard comme un « ajout très demandé », précisant que ce déploiement apporte « des performances accrues et une sécurité moderne » aux plateformes Apple.

Norton indique également que les fonctionnalités clés, notamment Pause VPN et les serveurs avancés, restent pleinement prises en charge lors de l’utilisation de WireGuard.

Norton VPN lance une application native pour Amazon Fire TV

(Image credit: Norton)

En parallèle de la mise à jour sur Apple, Norton VPN est désormais disponible comme solution VPN pour Fire TV Stick sur tous les appareils fonctionnant sous FireOS 8 et versions ultérieures. Ce lancement complète la compatibilité déjà existante de Norton avec les téléviseurs connectés, en étendant la prise en charge des appareils Google TV et Apple TV à l’une des plateformes de streaming les plus utilisées.

Au lieu de nécessiter une configuration au niveau du routeur ou des manipulations manuelles, les utilisateurs de Fire TV peuvent installer le VPN directement depuis l’interface de leur appareil.

Selon Himmat Bains, responsable produit Norton VPN, cette évolution vise à « rejoindre les utilisateurs là où ils regardent leurs contenus », en apportant des protections de confidentialité dans le salon, « sans compromettre les performances ni la simplicité ».

Cette nouveauté reflète le rôle croissant des VPN dans les environnements de streaming. À mesure que de plus en plus de foyers consomment des contenus via des téléviseurs connectés et des clés de streaming, la protection du trafic sur ces appareils devient un enjeu majeur.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs Apple, l’arrivée de WireGuard devrait se traduire par une expérience VPN plus rapide et plus réactive. Des connexions plus rapides et des débits plus stables facilitent l’activation permanente du VPN, un point important pour celles et ceux qui utilisent régulièrement des réseaux Wi-Fi publics ou qui passent fréquemment d’un réseau à un autre au cours de la journée.

Pour les adeptes du streaming, la prise en charge de Fire TV comble une lacune pratique. Au lieu de protéger uniquement smartphones et ordinateurs portables, il devient possible d’étendre le chiffrement à la télévision avec une configuration minimale. L’expérience gagne ainsi en cohérence d’un appareil à l’autre.

Ensemble, ces mises à jour renforcent la position de Norton VPN comme solution multiplateforme pensée pour un usage quotidien.