Les meilleurs VPN pour le streaming en 2021

Au cours des dernières années, l'installation d'un VPN est devenue essentielle pour les personnes souhaitant regarder leur contenu préféré en streaming. Que ce soit parce que vous ne voulez pas manquer une série phare à l'étranger, pour regarder des événements sportifs qui ne sont pas diffusés là où vous vivez ou simplement pour avoir cette couche de sécurité supplémentaire qu'ils offrent, il y a de nombreuses raisons de rechercher le meilleur VPN pour le streaming.

L'utilisation d'un VPN pour le streaming vous permet également de contourner les restrictions et d'accéder à des contenus géo restreints - comme regarder des émissions non disponibles sur Netflix aux États-Unis, ou lancer le iPlayer de la BBC si vous n'êtes pas domicilié au Royaume-Uni.

Mais tous les VPN ne se valent pas, il convient donc de faire un choix réfléchi. Heureusement pour vous, nous avons rassemblé les meilleurs VPN pour le streaming après des tests approfondis.

Tout dépend du service de streaming TV que vous choisissez. Netflix est le plus populaire au monde, mais aussi l'un des plus difficiles à débloquer - il ne facilite pas le visionnage des films et émissions disponibles aux États-Unis une fois que vous avez franchi la frontière. Vous préférez BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime Video ? Nous allons vous dire quel VPN de streaming débloque quoi.

Les VPN de streaming les mieux notés dans notre classement combinent également des vitesses de connexion rapides comme l'éclair avec une sécurité étanche. Une connexion rapide et fiable est évidemment bonne pour un streaming constant, sans les redoutables mises en mémoire tampon. Un nombre élevé de serveurs est également un atout majeur pour trouver une bonne connexion.

Vous aurez également besoin d'une prise en charge étendue de divers appareils, car il se peut que vous consultiez du contenu sur plusieurs appareils, qu'il s'agisse de smartphones ou d'appareils de streaming individuels comme Apple TV ou la gamme Amazon Fire. Nous privilégions également les fournisseurs de VPN de streaming qui disposent d'une assistance par chat en direct rapide et efficace, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au cas où vous auriez du mal à faire fonctionner votre appareil.

Le top 3 des meilleurs offres VPN dédiées au streaming :

1. ExpressVPN - n°1 des VPN pour le streaming

ExpressVPN est de loin le meilleur VPN du marché : rapide, sécurisé, facile à utiliser et livré avec 3 mois supplémentaires gratuits pour les lecteurs de TechRadar. Obtenez-le sans risque pendant 30 jours et essayez ses prouesses de déblocage - il permet d'accéder à presque tous les sites de streaming que vous pouvez imaginer, avec des services spécifiques tels que Peacock, Kayo et DAZN également sur la liste.Voir l'offre

2. NordVPN - déblocage fort et constant

Netflix, Hulu, Amazon Prime, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, YouTube..., NordVPN peut les débloquer ! Le fournisseur a vraiment les capacités pour soutenir sa réputation, en débloquant facilement toute une gamme de services de streaming depuis l'étranger.Voir l'offre

3. Surfshark - une excellente option si vous voulez dépenser moins.

Surfshark offre un grand nombre des fonctionnalités des deux autres fournisseurs ci-dessus, mais à un prix un peu plus bas. Si vous êtes prêt à vous engager à plus long terme, le coût tombe à 2,04 Euro par mois. C'est un excellent rapport qualité-prix pour un VPN qui est toujours très bon pour les streamers.Voir l'offre

Les 5 meilleurs VPN pour le streaming en 2021 :

(Image credit: ExpressVPNB)

ExpressVPN rend votre décision très facile lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur VPN de streaming. Il débloque presque tous les services de streaming TV dans le monde et semble toujours avoir une longueur d'avance sur ceux qui tentent de vous empêcher de regarder depuis l'étranger. Netflix, pas de problème. Hulu, facile. Amazon Prime Video, c'est sûr.

Donc, qu'il s'agisse de films, d'émissions de télévision ou d’événements sportifs auxquels vous essayez d'accéder depuis l'étranger, les serveurs rapides d'ExpressVPN sont bien à la hauteur de la tâche. Et lors des rares occasions où nous avons eu des difficultés, un mot rapide avec l'un des membres de l'équipe d'assistance par chat d'ExpressVPN, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous a permis de nous connecter à un serveur qui fonctionnait en un rien de temps.

En effet, ExpressVPN se vante d'avoir 3 000 serveurs répartis dans 94 pays. Lors de nos tests de performance, le service a atteint des vitesses solides et constantes, sans grande variation sur le réseau.

Il dispose d’un large éventail de clients natifs, dont Windows, Mac et Linux, mais le service brille vraiment sur mobile. Il existe des applications intuitives pour iOS, Android et même BlackBerry, avec des instructions supplémentaires pour un certain nombre d'autres appareils. Autre avantage, ces clients se connectent automatiquement au serveur optimal pour offrir les vitesses les plus rapides possibles. C'est vraiment pratique si vous êtes en déplacement professionnel ou en vacances et que vous essayez de streamer sur un mobile ou une tablette.

Pour des raisons de sécurité, le logiciel dispose d'un kill switch, ainsi que d'une sélection manuelle ou automatique des protocoles de sécurité (OpenVPN, L2TP, IKEv2 et PPTP sont pris en charge, ainsi que sa nouvelle option Lightway). Vous bénéficiez également d'un cryptage puissant en 256 bits, d'un DNS à « connaissance zéro », etc. Aucun enregistrement du trafic réseau, comme les temps de connexion ou les adresses IP n’est conservé.

Il est bon de savoir qu'ExpressVPN a connu quelques problèmes lors du déblocage de BBC iPlayer sur de nombreuses plateformes (à moins que vous n'utilisiez le Media Streamer d'Express). La dernière fois que nous avons vérifié, il fonctionnait bien, mais nous vous ferons savoir si cela change à nouveau.

L'autre principale faiblesse ici est sur le prix, car les abonnements sont un peu chers. Cela dit, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours. Sur les trois abonnements disponibles, le plan annuel, comme toujours, est le plus attractif (et vous permet également d'obtenir trois mois supplémentaires gratuitement si vous êtes lecteurs de TechRadar).

Obtenez le VPN n°1 pour le streaming 2021 : 3 mois supplémentaires GRATUITS

Les connexions rapides et robustes d'ExpressVPN, combinées à son adaptabilité, sa facilité d'utilisation et ses serveurs dans plusieurs pays, lui permettent de remporter la couronne. Et c'est aussi une valeur sûre puisque vous bénéficiez de 3 mois gratuits supplémentaires lorsque vous souscrivez à un abonnement d'un an. De plus vous bénéficierez d’un an d'utilisation gratuite du stockage sur le cloud illimité de Backblaze.

(Image credit: Future)

Il y a environ 5 000 serveurs à votre disposition dans le monde entier. Et si le téléchargement d'un VPN ne se résume pas au streaming, vous serez rassuré de savoir que ce fournisseur basé au Panama est également performant sur le plan de la sécurité : il propose une fonction Double VPN qui crypte les données deux fois, en les envoyant sur deux serveurs distincts, un kill switch, une politique d'absence de logs, un cryptage 256 bits, la prise en charge de tous les principaux protocoles de sécurité. Vous bénéficiez également d'options supplémentaires telles qu'une adresse IP dédiée et Onion over VPN (la totalité du trafic passe par le réseau Tor).

L'intérêt spécifique de NordVPN pour le streaming repose sur sa technologie SmartPlay, un service proxy sécurisé que le fournisseur utilise pour contourner les géo-restrictions des sites de streaming. Cette fonction est activée par défaut dans toutes les applications NordVPN et permet de réacheminer automatiquement les requêtes de l'utilisateur via un serveur distant approprié.

En termes plus faciles à comprendre, cela signifie l'accès à des centaines de services de streaming, notamment Netflix, iPlayer, Prime Video, Hulu et YouTube.

Comme nous l'avons dit, les fournisseurs de services de streaming ne rendent pas le travail des VPN si simple, mais NordVPN a beaucoup de guides explicatifs et d'articles de support (et, une excellente assistance par chat en direct 24/7) si vous avez des problèmes pour accéder à votre émission ou événement TV de votre choix.

Lors de nos tests de performance, nous avons constaté des vitesses supérieures à la moyenne, bien que la latence ait augmenté sur les connexions longue distance. Cela signifie que vous n'aurez pas d'interruptions lors du streaming, à condition que votre bande passante soit à la hauteur, bien sûr !

Économisez près de 65% du prix en choisissant la formule annuelle

NordVPN est étonnamment bon marché pour un logiciel aussi génial. En supposant que vous choisissiez un abonnement de plus d'un an, les remises proposées sont d'environ 65%. Et si vous vous inscrivez et décidez dans les 30 jours que vous ne voulez plus de ce service, vous serez remboursé sans problème.

(Image credit: Future)

Surfshark a très facilement débloqué Netflix, YouTube, BBC iPlayer et Hulu lors de notre dernier test - il devient donc immédiatement un concurrent clé dans notre tour d'horizon des VPN pour le streaming.

Mais au-delà de cela, Surfshark a deux autres atouts dans sa manche pour essayer d'en faire votre VPN de choix. Le premier est le prix - ce n'est pas du tout une surprise que Surfshark se retrouve à la première place de notre guide des fournisseurs de VPN bon marché, car vous pouvez l'obtenir pour un prix mensuel effectif de 2 euros par mois environ pour un abonnement sur 2 ans. Vous aurez du mal à trouver un autre VPN qui s'approche de ce prix.

La seconde est qu'un seul abonnement couvre un nombre illimité de connexions simultanées. Donc, si vous le voulez vraiment, vous pouvez utiliser Surfshark pour faire du streaming sur votre Amazon Fire Stick, Chromecast, Roku, Apple TV, ordinateur portable, Smart TV, console de jeux, tablette Android, iPhone et plus encore, tout cela en même temps. De manière plus réaliste, cela signifie simplement que vous pouvez l'avoir configuré sur vos appareils (et ceux de votre famille et de vos amis) sans jamais avoir à vous soucier de ne pas y être autorisé.

En dehors de cela, Surfshark est vraiment facile à utiliser - ce qui signifie peut-être qu'il n'aura pas toutes les fonctionnalités dont certains utilisateurs chevronnés pourraient avoir besoin - et dispose d'une excellente assistance par chat en cas de besoin. Un excellent choix.

(Image credit: Hotspot Shield)

Le transit de tout votre trafic Internet via son superbe protocole Catapult Hydra permet à Hotspot Shield d'offrir des vitesses de connexion extraordinairement rapides. Ainsi, avec plus de 1 500 serveurs répartis sur plus de 100 sites dans le monde, trouver des connexions rapides ne sera pas un problème.

C'est bon à savoir, surtout pour les exigences du streaming 4K. Le service peut débloquer Netflix et une foule d'autres services de streaming. Comme l'explique Hotspot sur son site Web, il arrive que de grandes franchises cinématographiques, comme James Bond, sortent sur Netflix, par exemple, uniquement au Royaume-Uni. L'utilisation de Hotspot vous permet de contourner les restrictions régionales et d'effectuer le streaming dès que possible.

Le service de chat en direct de Hotspot est rapide et utile. Nous ne pensons pas que vous aurez à l'utiliser souvent, car ce fournisseur est l'un des plus faciles à configurer et à utiliser. Cela vaut aussi bien pour l'ordinateur de bureau que pour l'ordinateur portable et les applications mobiles.

Notre principal reproche à l'égard de Hotspot est le résultat direct de l'utilisation du protocole rapide Catapult Hydra. Cela signifie que les utilisateurs ont moins de flexibilité pour configurer le VPN et l'utiliser sur l'ensemble des appareils comme le proposent ExpressVPN et NordVPN. Ainsi, actuellement, la plupart des Smart TV, consoles de jeux et tablettes Kindle sont des zones mortes pour l'utilisation de Hotspot Shield. C'est dommage, mais le fournisseur semble travailler dur pour que son service fonctionne avec davantage de ces appareils.

(Image credit: ProtonVPN)

5. ProtonVPN Un VPN qui fait les choses un peu différemment. Services de streaming débloqués : Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu, Sling TV, HBO, DAZN | Plateformes prises en charge : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Appareils compatibles : Chromecast, Android TV | Nombre de serveurs : 1,200+ | Emplacements des serveurs : 55+ | Nombre maximal d'appareils pris en charge : 5 | Période d'essai : 30 jours | Assistance par chat en direct 24/7 : Non ProtonVPN - Basic 4 $US /mois Proton VPN - Plus 8 $US /mois Visiter le siteà ProtonVPN Excellents résultats en matière de déblocage Applications vraiment faciles à utiliser Le service est fréquemment amélioré Forfait « Plus » requis pour le streaming Périphériques de streaming limités

Notez simplement que le streaming n'est disponible qu'avec un forfait ProtonVPN Plus - vous ne pourrez rien regarder avec les versions Basic ou Free.

Nous sommes vraiment interpellés par les progrès que ProtonVPN continue de faire dans ce secteur, sa version gratuite avec données illimitées étant particulièrement attrayante.

Lorsqu'il s'agit de tester des VPN pour le streaming, Proton fait clairement des efforts pour se hisser au niveau des meilleurs d'entre eux. Nous avons débloqué des contenus exclusifs de Netflix dans plusieurs régions, nous sommes passés au travers des défenses de BBC iPlayer et nous avons même pu regarder des émissions géo-restreintes sur Amazon Prime Video, un service souvent délicat à atteindre.

Il ne dispose peut-être pas d'une assistance par chat en direct (un ajout qui contribuerait à le rehausser encore plus dans le classement), mais le site Web de ProtonVPN contient des tas de guides utiles - il y en a un pour tout, de ABC à Spotify.

Si vous êtes un streamer en déplacement, vous serez ravi d'apprendre que les applications Android et iOS de ProtonVPN sont une excellente adaptation du client Windows standard et sont vraiment agréables à utiliser. Proton couvre un peu moins d'appareils au total que des entreprises comme ExpressVPN et NordVPN et s’avère moins facile à utiliser sur des appareils comme l'Apple TV ou comme sur Amazon Fire TV Stick.

FAQ sur les VPN de streaming

Quel est le meilleur VPN de streaming 2021 ? Pour l'instant, la réponse à cette question est l'excellent ExpressVPN. D'après nos récents tests, il débloque vraiment tout : Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+, YouTube... C'est un palmarès vraiment impressionnant, mais il a aussi l'avantage d'être fantastique à utiliser et de sécuriser votre activité en ligne avec une tonne de fonctions intelligentes.

Un VPN vaut-il le coup pour le streaming ? La réponse à cette question dépend entièrement de ce que vous voulez regarder en streaming et à quelle fréquence. Si vous êtes quelqu'un qui a un appétit insatiable pour les films et les coffrets et qui est prêt à tout pour obtenir tout le contenu, alors un VPN est un outil essentiel car il signifie que vous pouvez commencer à regarder le contenu de Netflix et Amazon Prime qui peut ne pas être disponible dans votre région. De même, si vous êtes un grand fan d'un sport particulier, mais que la couverture dans le pays où vous vivez (ou que vous visitez) n'est pas à la hauteur, alors un VPN vous aidera à regarder votre équipe ou votre joueur préféré avec une couverture plus complète du monde entier. Mais si vous vous contentez de regarder les chaînes de télévision de votre pays et les services de streaming que vous avez payés, un VPN ne vous sera pas d'un grand secours pour le streaming.

(Image credit: ExpressVPN)

Quels services de streaming fonctionnent avec un VPN ? La liste est pratiquement infinie ici - il serait probablement plus rapide de lister les services qui ne sont pas débloqués par un VPN. D'après nos tests et l'utilisation de VPN nous-mêmes, nous avons constaté que vous pouvez débloquer Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Peacock, BBC iPlayer, Sling TV, Dazn, YouTube, Disney+, Fubo, All 4, ITV Hub, et une foule d'autres réseaux nationaux. Si vous n'êtes pas sûr de vous et ne voulez pas vous engager dans un service sans savoir s'il fonctionnera avec le service de streaming de votre choix, nous vous recommandons d'opter pour un VPN avec un essai gratuit et de le tester sans risque.

Puis-je utiliser un VPN de streaming pour regarder du sport ? Absolument, et au cours des dernières années, c'est devenu une raison très populaire pour se procurer un VPN. Vous voulez regarder la NBA en ligne alors qu’aucun service français ne le propose ? Vous êtes fans de cricket et de football australien ? Un VPN est l'outil idéal pour vous aider à contourner les géo-restrictions. Il en va de même si vous payez un forfait BeIN Sport pour le football et que vous souhaitez le regarder lorsque vous êtes en vacances. Dans nos tests, nous avons réussi à utiliser des VPN pour une variété de services, y compris Sky Go, Kayo, DAZN, Star Sports et bien d'autres encore.

Dois-je opter pour un VPN de streaming gratuit ? Nous vous conseillons vraiment d'éviter les fournisseurs de VPN gratuits si votre objectif principal est le streaming. Ils ont tendance à être criblés de limites de données et de restrictions de bande passante. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour vos besoins en matière de streaming.

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce guide d'achat.