J'ai essayé les deux nouvelles caméras de vlogging de Canon - voici pourquoi l'EOS R50 V offre un meilleur rapport qualité-prix pour la vidéo

Lancement mondial des caméras de vlogging EOS R50 V et PowerShot V1 V

Un nouvel objectif zoom RF-S 14-30 mm a également été dévoilé pour l'EOS R50 V

Le PowerShot V1 coûte le même prix que l'EOS R50 V avec l'objectif 14-30 mm

Canon a dévoilé le nouvel EOS R50 V et a confirmé la disponibilité mondiale de son PowerShot V1, annoncé le mois dernier uniquement pour le Japon.

Les deux modèles de la série V font partie de la gamme d’appareils photo Canon axée sur le vlogging, aux côtés du PowerShot V10 compact – d’autres modèles sont attendus.

J’ai eu l’occasion de tester les deux appareils pendant deux jours avant leur lancement, et vous pouvez découvrir si l’enthousiasme autour du compact est justifié dans mon test du PowerShot V1.

L’EOS R50 V, quant à lui, est le premier appareil photo hybride de la série V de Canon, et sans surprise, il utilise la même monture RF et le capteur APS-C de 24 MP que l’EOS R50.

En parallèle de l’EOS R50 V, Canon a lancé le nouvel objectif RF-S 14-30 mm F4-6.3 IS STM PZ. PZ signifie Power Zoom – une fonction de zoom fluide idéale pour la vidéo, spécialement conçue pour l’EOS R50 V.

Malgré leurs différences de conception, le PowerShot V1 et l’EOS R50 V avec l’objectif 14-30 mm sont proposés au même prix de lancement – 999 €. Il est également possible d’acheter l’EOS R50 V seul pour 750 €, ou en Creator Kit avec objectif et accessoires pour 999,99 €. Les ventes débutent le 10 avril.

Regardons de plus près l’EOS R50 V, avant de comparer lequel des deux nouveaux modèles offre le meilleur rapport qualité-prix pour les vloggeurs débutants.

L'EOS R50 V (à droite) et l'EOS R50 (à gauche)

Canon EOS R50 V vs EOS R50 : un nouveau design axé sur la vidéo

En essence, l’EOS R50 V reprend en grande partie la technologie de l’EOS R50 dans un boîtier pensé pour la vidéo, avec des fonctions vidéo légèrement améliorées, mais il n’a pas de viseur.

Prenons l’exemple de sa molette de sélection des modes – elle propose de nombreuses options vidéo, dont trois réglages personnalisés enregistrables pour un accès rapide, mais une seule option pour la photo. Celle de l’EOS R50 est l’inverse.

Il dispose également de fixations pour trépieds en position verticale et horizontale, de boutons d’enregistrement à l’avant et à l’arrière, d’un voyant d’enregistrement, ainsi que d’un écran orientable pour les selfies et les angles difficiles, avec une prise en charge automatique de l’affichage vertical en direct et des menus. Tout cela donne une impression haut de gamme pour un appareil photo à moins de 1 000 €.

Parmi les autres fonctions vidéo pratiques : des repères de cadrage, le timecode, l’alimentation et la recharge via USB-C, des ports micro et casque, l’affichage false color, le zébra, et le focus peaking en mode manuel.



La vidéo 4K à 30 images par seconde en 4:2:2 10 bits est suréchantillonnée à partir de la 6K, avec le profil colorimétrique Canon C-Log 3, et des durées d’enregistrement allant jusqu’à 2 heures. Il est possible de monter jusqu’à 60 fps en 4K, et jusqu’à 120 fps en Full HD.

Le système autofocus Dual Pixel II, utilisé aussi dans l’EOS R6 Mark II, est présent ici, avec détection des sujets et des yeux pour les humains et les animaux.

L’appareil dispose d’un levier de zoom motorisé et peut être acheté avec le nouvel objectif zoom motorisé RF-S 14-30 mm pour des transitions vidéo fluides. C’est aussi un bon appareil pour le streaming en direct, avec audio 4 canaux et compatibilité avec l’application Live Switcher de Canon pour les configurations multicaméras – jusqu’à trois EOS R50 V peuvent être synchronisés.

C’est un ensemble d’améliorations intéressantes pour les utilisateurs orientés vidéo par rapport à l’EOS R50.

De gauche à droite : Canon PowerShot V10, Canon PowerShot G7X Mark III, Canon PowerShot V1, Canon EOS R50 V

EOS R50 V Vs PowerShot V1

Contrairement à l’EOS R50 V, le PowerShot V1 est un appareil compact, ce qui signifie qu’il intègre un zoom optique 3,1x – c’est un système tout-en-un. Mais puisque le PowerShot V1 coûte le même prix que l’EOS R50 V avec l’objectif 14-30 mm, quel modèle est le plus adapté aux vloggeurs débutants ?

Avec son objectif, l’EOS R50 V est un ensemble plus lourd et plus volumineux, mais pas de beaucoup – sa hauteur et sa largeur ne sont pas plus grandes. Les deux appareils peuvent se glisser dans une poche de veste, tandis que le V1 peut entrer dans des poches plus petites.

L’EOS R50 V possède un capteur APS-C plus grand que le nouveau capteur 1,4 pouce du V1, donc on peut s’attendre à une qualité d’image légèrement meilleure.

Cependant, on peut attendre une profondeur de champ et un flou d’arrière-plan similaires avec les deux objectifs mentionnés, ainsi qu’une stabilisation optique allant jusqu’à 5 EV. (Évidemment, on peut acheter d’autres objectifs pour l’EOS R50 V afin d’obtenir des rendus différents – il existe par exemple de très bons objectifs Sigma à grande ouverture que j’ai testés et que je recommande.)

Canon PowerShot V1 (au milieu) avec le PowerShot G7X Mark III (à droite) et le PowerShot V10 (à gauche)

Canon affirme que l’autofocus de l’EOS R50 V est meilleur que celui du PowerShot V1, et qu’il dispose de fonctions vidéo légèrement plus puissantes, dont certaines ont été mentionnées plus tôt. Toutefois, il ne dispose pas de filtre ND intégré, contrairement au V1, et l’objectif 14-30 mm (équivalent 21-45 mm) du kit n’est pas aussi grand-angle que celui du V1 (16-50 mm) – ce dernier est probablement plus polyvalent pour le vlogging.

Si vous recherchez un appareil de vlogging simple et tout-en-un, le PowerShot V1 semble plus adapté. Mais si vous souhaitez un appareil capable d’évoluer avec vos compétences, avec la possibilité de changer d’objectif, alors l’EOS R50 V est une solution plus complète, pour le même prix.

Quel modèle choisiriez-vous et pourquoi – le Canon EOS R50 V ou le Canon PowerShot V1 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.