Canon EOS R50 vs EOS M50 Mark II : deux boîtiers photo en face à face

Canon EOS R50 829,99 € à Fnac FR 999 € à Darty FR Le Canon EOS R50 est la solution la plus abordable pour accéder au système EOS R de Canon. Il est conçu pour faire le travail à votre place, sans lésiner sur la qualité des images et des vidéos. For De petites dimensions

Un poids plume

Performances vidéo correctes Against Pas de lentilles fixes

Conception Play-it-safe

Petit écran du viseur Canon EOS M50 II Idéal pour ceux qui débutent dans la photographie et la création de contenu, mais amélioration négligeable par rapport à l'EOS M50. Son prix n'a pas beaucoup baissé en deux ans. For Enregistrement vidéo vertical

AF suivi des yeux pour les photos et les vidéos

Superbes photos Against Vidéo 4K fortement recadrée

Objectifs natifs limités

Prise de vue à 100 images par seconde en 720p seulement

Le Canon EOS R50 marque un événement dont nous parlions depuis un certain temps : la " mort " effective de la monture d'objectif EF-M.

Successeur indirect du Canon EOS M50 Mark II à monture EF-M, le Canon EOS R50 fait passer cette gamme de capteurs APS-C raisonnablement abordables au système d'objectif RF-S.

Ce changement ne s'accompagne pas exactement d'un coup d'éclat. La monture d'objectif mise à part, l'EOS R50 est similaire à l'EOS M50 Mark II, ne résolvant que quelques problèmes tels que le rognage vidéo 4K, tout en mettant certaines caractéristiques à jour.

Pour les acheteurs potentiels, cependant, il y a une réelle considération à prendre en compte concernant les objectifs. Alors que le catalogue d'objectifs EF-M n'a jamais été énorme - six en tout - il y a encore moins d'objectifs RF-S à l'heure actuelle. Est-ce un problème ? Ce comparatif nous permet de le déterminer.

(Image credit: Future)

Canon EOS R50 vs EOS M50 II : prix et disponibilité

La suite du M50 original de 2018, le Canon EOS M50 Mark II a été annoncé en octobre 2020 et commercialisé un mois plus tard. Le Canon EOS R50 a été annoncé en février 2023.

La version boîtier seul de l'EOS R50 coûte 829,99 €, contre 609,99 € pour l'EOS M50 Mark II au lancement. La marge entre les deux pour les packs d'appareils photo et d'objectifs est à peu près la même également. L'offre groupée EOS R50 et objectif en kit 18-45 mm coûte 949,99 €.

En général, les appareils EOS-M coûtent moins cher que les EOS-R, et cette différence de prix pourrait permettre au système EOS-M de perdurer, même si aucun nouveau développement du système n'est prévu.

(Image credit: Future)

Canon EOS R50 vs EOS M50 II : boîtier et objectifs

Le Canon EOS M50 Mark II et l'EOS R50 sont des appareils photo à capteur APS-C. Il n'est pas surprenant que leur poids et leurs dimensions soient très similaires, d'autant plus qu'aucun de ces modèles ne dispose d'une stabilisation d'image intégrée au boîtier (IBIS).

En termes de poids, il n'y a qu'une poignée de grammes entre les deux modèles, le R50 pesant 375 g et le Canon M50 Mark II 387 g, ce qui signifie que les deux appareils seront très faciles à utiliser lorsqu'ils seront équipés d'un objectif de premier choix léger pour la photographie de rue. Mais peut-on vraiment en obtenir un pour ces appareils ?

Le Canon EOS R50 peut utiliser des objectifs RF conçus pour les appareils photo sans miroir plein format de Canon, mais l'idéal est un objectif RF-S qui est physiquement plus petit, étant conçu pour les capteurs APS-C. Connecté à un objectif RF, l'EOS R50 n'utilisera pas toute la surface de la lentille optique.

(Image credit: Future)

Le Canon EOS M50 II utilise des objectifs EF-M. Et vous pouvez utiliser des objectifs EF plein format, mais ils nécessitent un adaptateur. Canon n'a pas encore produit une gamme correcte d'objectifs RF-S conçus spécifiquement pour des appareils tels que l'EOS R50. Voici ce qui est disponible dans chaque monture :

Objectifs RF-S

18-150mm F3.5-6.3 IS STM

18-45mm F4.5-6.3 IS ST

55-210mm F5-7.1 IS

Objectifs EF-M

55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

28mm f/3.5 IS STM

22mm f/2 STM

32mm f/1.4 STM

15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

11-22mm f/4-5.6 IS STM

Comme vous pouvez le constater, l'EF-M offre actuellement nettement plus d'options d'objectifs - et étant donné que les appareils plein format volent la vedette ces jours-ci, il faudra peut-être un certain temps au système RF-S pour rattraper son retard.

Bien sûr, il ne faut pas oublier que les futurs propriétaires du Canon EOS R50 pourront y adjoindre le RF 50mm F/1.8 STM, d'un excellent rapport qualité-prix, pour une utilisation occasionnelle. Il n'est pas énorme, même s'il possède un verre de la taille d'un appareil photo plein format. Et vous n'obtiendrez pas la longueur focale de 50 mm indiquée en raison du facteur de recadrage de 1,6x du capteur APS-C.

(Image credit: Future)

Canon EOS R50 vs EOS M50 II : capteur et prise de vue en rafale

Le Canon EOS M50 Mark II et l'EOS R50 ont des capteurs similaires. Tous deux sont de taille APS-C et comportent 24 mégapixels (MP). La résolution effective déclarée est à peine différente - 24,1 MP pour l'EOS M50 Mark II et 24,2 MP pour l'EOS R50. La plage dynamique et la qualité d'image générale devraient également être extrêmement similaires.

Cependant, la prise de vue en rafale apporte des différences plus évidentes, grâce aux progrès de la puissance du processeur. L'EOS M50 Mark II utilise la puce DIGIC 8 vue pour la première fois en 2018. L'EOS R50 est équipé du DIGIC X utilisé dans le Canon 1D X Mark III de 2020, un appareil capable d'enregistrer des vidéos 4K à 120 images par seconde. Il peut gérer beaucoup de données.

La vitesse maximale du mode rafale du Canon EOS R50 est de 15 images par seconde (ips), en utilisant l'obturateur électronique. Ce chiffre doit être comparé à la vitesse maximale de 10 images par seconde de l'EOS M50 Mark II. Vous êtes limité à 12 images par seconde lorsque vous utilisez le mode d'obturation électronique EFCS de l'EOS R50, dans lequel l'exposition se termine lorsque le volet arrière se ferme.

La prévisualisation de l'image devrait toutefois être similaire. Les deux appareils sont dotés d'un viseur électronique de 2,36 millions de points et d'un écran à angle variable.

(Image credit: Future)

Canon EOS R50 vs EOS M50 II : Vidéo

La vidéo est la différence la plus évidente entre ces appareils, en dehors des différentes montures d'objectifs. Si le Canon EOS R50 et l'EOS M50 Mark II peuvent filmer en 4K / 30p (images par seconde), leur gestion de la 4K est différente.

Le Canon EOS M50 Mark II est soumis à un recadrage de 1,6x, tout comme le M50 original. Le Canon EOS R50, en revanche, peut générer des vidéos 4K sur toute la largeur du capteur, en suréchantillonnant à partir du flux 6K d'origine.

Nous nous en réjouissons - cela faisait partie de notre liste de souhaits en 2020. Notez qu'aucun des deux appareils ne peut filmer en 4K/60p, et même si cela aurait constitué un bel ajout, il est peut-être irréaliste de l'attendre à ce niveau de débutant.

L'EOS R50 propose également un mode de prise de vue vertical 9:16 adapté aux créateurs de contenu. Ce mode n'a rien de très avancé, il se contente d'orienter correctement les séquences lorsque l'appareil est placé sur le côté, afin d'éviter de devoir constamment faire pivoter les clips de 90 degrés lors du montage. Il s'agit d'une option que l'utilisateur peut sélectionner, et non d'une fonction automatique digne d'un téléphone.

(Image credit: Future)

Canon EOS R50 vs EOS M50 II : Autofocus

Le Canon EOS R50 bénéficie d'au moins une génération d'améliorations de l'autofocus par rapport à l'ancien EOS M50 Mark II. Il utilise le même système de mise au point Dual Pixel CMOS AF II que l'EOS R10 sorti en juillet 2022 et présent dans les appareils photo hybrides plein format actuels de Canon. L'EOS M50 Mark II utilise un système Dual Pixel de génération antérieure.

Les avantages en termes de performances ne sont pas aussi simplesà déterminer sur le papier, mais l'EOS R50 offre également un plus grand nombre de modes de suivi de la mise au point. Là où le Canon EOS M50 Mark II propose le suivi des yeux et du visage, l'EOS R50 ajoute le suivi de la tête, du corps, des animaux et des véhicules (voitures et motos sont sur la liste).

(Image credit: Future)

Lequel devrais-je acheter ?

Canon a délaissé le système EOS-M au profit du système EOS-R plus récent. Mis à part l'absence d'un appareil photo du système EOS-R sans viseur, il semble que la transition vers la nouvelle monture d'objectif RF soit terminée. Mais comment se positionnent l'EOS R50 et l'EOS M50 II l'un par rapport à l'autre ?

En ce qui concerne les caractéristiques, il n'y a en fait pas beaucoup de différences entre les deux appareils, et il existe également de nombreuses similitudes dans leur conception. L'EOS-M50 II coûte moins cher, mais la technologie des appareils photo évolue et le système EOS-R présente déjà des améliorations progressives en termes de performances, comme la vidéo et la polyvalence de l'autofocus.

L'EOS-R est l'endroit où les ressources de Canon sont déployées. Le système EOS-M n'a pas été développé depuis un certain temps. Actuellement, nous sommes encore à un point de transition où le système EOS-M offre toujours un meilleur choix d'objectifs. Rien n'est garanti, mais nous pouvons à peu près être sûrs qu'il y a plus d'objectifs RF-S à l'horizon. Combien ? Nous ne savons pas...

Les deux appareils photo sont des appareils très pratiques pour les débutants et les utilisateurs de smartphones. La question est de savoir si vous préférez l'EOS M50 II, moins cher et offrant un plus grand choix d'objectifs natifs, ou si vous misez sur la perspective d'une amélioration de l'EOS R50 au fil du temps, à mesure que le système EOS-R est développé.