Test du Canon EOS M50 Mark II

Le Canon EOS M50 Mark II

Le Canon EOS M50 Mark II a de quoi intriguer : c'est un appareil photo riche en fonctionnalités, mais la plupart de ces caractéristiques sont déjà disponibles sur l'EOS M50 original - avec seulement quelques avantages supplémentaires pour indiquer qu'il s'agit d'un modèle mis à jour.

Le M50 Mark II est identique à son prédécesseur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les innovations s’avèrent toutes logicielles et pourraient intéresser les profils créatifs mais débutants. Parmi les fonctionnalités les plus pratiques, vous profiterez pleinement de l’autofocus Eye AF et la possibilité de tourner des vidéos en mode vertical, un must have si vous souhaitez enrichir vos comptes sociaux.

Autre avantage du M50 Mark II par rapport au M50 : un nouveau bouton d'enregistrement vidéo disponible depuis l'écran tactile, et un retardateur vidéo qui vous donne entre 2 et 10 secondes pour vous préparer avant que l'appareil ne commence à filmer. Si vous avez plus de 1 000 abonnés YouTube, le M50 II vous permettra également de diffuser vos vidéos en direct, et sans fil sur lequel vous risqueriez de vous prendre les pieds.

Si ses prouesses vidéo semblent parfaites sur le papier, le M50 II souffre tout de même d’un recadrage de 1,5x sur chaque vidéo 4K. Il doit également composer avec un système autofocus à détection de phase plus lent qui peut être un problème si vous enregistrez des sujets rapides en mouvement. Bien que la mise au point automatique Eye AF ne soit pas aussi réactive que celle du Canon EOS R6, elle reste décente pour un appareil photo d’entrée de gamme comme le M50 II. Vous l’apprécierez pour prendre des photos et des vidéos Full HD, moins pour les prises de vue en 4K plus aléatoires.

Pour ceux qui ne s'intéressent qu'à la photographie, le M50 II donne d’aussi bons résultats que le M50. Il offre la même (et plutôt respectable) vitesse de rafale de 10 images par seconde, avec une plage dynamique et des performances de bruit correctes. Par conséquent, si vous possédez déjà l'EOS M50 et que vous êtes un photographe averti, il est difficile de recommander le Mark II. Mais pour les vidéastes et vloggers qui n'ont nul besoin de spécifications sophistiquées, le nouveau modèle mérite d'être considéré.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité du Canon EOS M50 Mark II

Première annonce en octobre 2020

Disponible dans le monde entier depuis mars 2021

Prix de lancement inférieur à celui de l'EOS M50

Si Canon a initialement annoncé l'EOS M50 Mark II en octobre 2020, seuls les consommateurs américains et indiens ont pu en bénéficier l’an dernier. Il a fallu attendre fin mars 2021 pour que le fabricant d'appareils photo distribue ce sans miroir abordable dans le reste du monde. Soit en tant que boîtier nu, soit sous forme de kit.

Le boîtier nu vous coûtera 609,99 €. Tandis que le kit comportant un objectif unique, l’EF-M 15-45 mm, - peut être obtenu pour le prix conseillé de 729 €. Ce qui se révèle un bon rapport qualité-prix si vous ne possédez pas déjà le M50 original.

Canon nous a d’ailleurs informés que l'EOS M50 Mark II remplacera définitivement l'ancien modèle, à la mi-2021 - période suite à laquelle la production du M50 sera abandonnée.

(Image credit: TechRadar)

Caractéristiques principales du Canon EOS M50 Mark II

Capteur CMOS APS-C de 24,1 Mpx

Vidéo 4K/25p recadrée

Mise à jour de l'autofocus

L'EOS M50 Mark II est une réplique parfaite de son prédécesseur. Non seulement il hérite du boîtier du M50, mais il reprend également le capteur APS-C de 24,1 Mpx de ce dernier ainsi que le moteur d'imagerie Digic 8, qui a légèrement vieilli.

Vous profitez donc toujours de la même plage de sensibilité ISO de 100 à 25 600 (extensible à 51 200) et d'une vitesse de rafale maximale de 10 images par seconde. Si le nombre de points autofocus reste le même (143 points utilisables), le modèle Mark II bénéficie de quelques mises à jour logicielles qui lui donnent un léger avantage sur le M50.

La détection et le suivi du regard sont désormais disponibles pour les photos comme pour les vidéos, et cette option fonctionne plutôt bien grâce au capteur Dual Pixel de Canon qui utilise l'autofocus à détection de phase. Il parvient à suivre les sujets en mouvement rapide et à les immortaliser dans des photos et vidéos Full HD. En revanche, lors des prises de vue 4K, seul le mode AF à détection de contraste est disponible et ralentit quelque peu l'autofocus.

(Image credit: TechRadar)

En parlant d'enregistrement 4K, le M50 II embarque les mêmes spécifications que son prédécesseur, il est capable de capturer des séquences en résolution 3840x2160 à 25fps, et dispose d'un mode timelapse 4K qui vous permet d'enregistrer plusieurs photos à partir d’une même vidéo. Malheureusement, le M50 II hérite également d'un important recadrage de 1,56x qui pénalise les prises de vue 4K. Pire : il passe à 1,75x si vous activez la stabilisation d'image numérique (IS), et à 2,26x si vous utilisez l'IS amélioré - ce qui en fait un appareil photo 4K qui n'en a que le nom. Si la vidéo 4K est votre priorité, nous vous recommandons plutôt le Canon EOS M6 Mark II. Vous pouvez en outre enregistrer des vidéos à 100 images par seconde, via le mode Haute vitesse, mais il faudra vous contenter d’une résolution 720p ici.

Pour répondre aux besoins des vloggers et autres créateurs de contenu, Canon s'est inspiré de son PowerShot G7X Mark III et a ajouté au M50 II des capacités d'enregistrement vidéo en mode vertical. Il s'agit du format privilégié par les plateformes sociales comme Instagram et TikTok. Et, comme nous l'avons mentionné plus haut, il permet aussi de diffuser des vidéos live sur YouTube. Ce modèle est également compatible avec l'utilitaire EOS Webcam de Canon, de sorte que le M50 II peut se transformer en webcam pour couvrir vos visioconférences et appels vidéo.

Pour faciliter l'enregistrement de vidéos, le M50 II dispose enfin d'un bouton virtuel dédié sur l'écran tactile, ainsi que d'un retardateur vidéo fort pratique. Cette dernière fonction sauvera la vie des créatifs solo qui ne peuvent pas compter sur la présence d’un assistant pour produire leurs contenus - le retardateur vous donne entre 2 et 10 secondes pour vous placer devant l'objectif avant que l’appareil photo ne commence à enregistrer.

(Image credit: TechRadar)

Design et prise en main du Canon EOS M50 Mark II

Identique à l'EOS M50

Compact et léger

Viseur de 2,36 millions de points

Comme le M50 II est identique à l'ancien M50, nous allons être brefs. Il s'agit du même boîtier bien conçu, avec un facteur de forme petit et compact qui en fait un excellent compagnon de voyage. En fait, il est même plus petit que certains appareils photo Micro 4/3. Cela signifie également que la prise en main n'est pas très profonde, même si elle demeure assez stable pour éviter de faire tomber l'appareil photo accidentellement.

Vous disposez du même viseur de 2,36 millions de points, d'un écran tactile LCD entièrement articulé de 1,04 million de points et de la même disposition des commandes à cadran unique. Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont disponibles à portée de doigt via l'écran tactile, ou via les boutons latéraux. Y compris la mise au point par toucher-glisser.

Bien qu'il s'agisse d'un nouveau modèle, l’étanchéité n’est toujours pas garantie. Toutefois le M50 II paraît plus solide et facile à prendre en main, ne vous laissez pas tromper par son aspect plastique.

(Image credit: TechRadar)

Performances du Canon EOS M50 Mark II

Autofocus rapide

Viseur lumineux et net

Le processeur Digic 8 est de retour

L'EOS M50 a été le premier appareil photo Canon à recevoir le moteur d'imagerie Digic 8 en 2018 (accessoirement, il est aussi le modèle originel ayant accueilli l’enregistrement vidéo 4K). Trois ans plus tard, la version Mark II hérite du même processeur. Cela signifie que le M50 Mark II peut prendre des photos en rafale à une vitesse de 10 images par seconde en mode AF simple. Tandis que le suivi ralentit un peu la cadence à 7,4 images par seconde en mode AF continu.

La batterie du M50 II est conçue pour 305 prises de vue (étrangement plus que les 235 prises de vue du M50, qui possède la même batterie). Vous pouvez même en tirer davantage. Lors de nos tests (effectués lors d'un voyage en Tasmanie), nous avons obtenu un nombre très respectable de 375 images depuis une seule charge.

Canon EOS M50 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 1/500 sec à f/10, ISO 100 (Image credit: TechRadar)

Il n'y a pas grand-chose à redire non plus en ce qui concerne les performances de la mise au point automatique. Il n'atteint peut-être pas les performances de l'EOS R5 ou du R6, mais il est tout à fait à la hauteur, se verrouillant sur un sujet et le suivant parfaitement. Il a du mal avec les sujets ou objets qui se déplacent à une allure très rapide - mais le fidèle Dual Pixel AF de Canon continue de faire des merveilles.

A contrario, l'AF à détection de contraste utilisé lors de l'enregistrement de vidéos 4K est lent, et il a du mal à cibler un sujet. Cela dit, l'appareil photo n'a pas été conçu pour couvrir des événements sportifs, par exemple, et il s'en sort bien dans la plupart des situations. Particulièrement pour le vlogging.

Vous ne profiterez pas de stabilisation IBIS au sein du M50 II, aussi vous devrez utiliser un trépied pour bon nombre d’usages.

Qualité d’image

Images nettes

Bonne plage dynamique

Le bruit est bien contrôlé

Le capteur 24 Mpx du M50 reste performant aujourd’hui, et le réemployer dans le Mark II s’avère une bonne décision. Il produit des images vraiment propres et nettes, avec un excellent rendu des couleurs et beaucoup de détails.

Nous avons pu emporter l'appareil photo et quelques objectifs EF-M avec nous en Tasmanie, et inutile de dire que nous avons été très satisfaits des résultats. La résolution est plus que suffisante pour des impressions A3.

Le Canon EOS M50 Mark II est capable de gérer la faible luminosité | Canon EOS M50 Mark II + 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 1/200 sec à f/4.5, ISO 3200 (Image credit: TechRadar)

Certes, la gamme dynamique du M50 II ne peut pas rivaliser avec celle d'appareils photo plus avancés, mais elle offre tout de même des fichiers RAW captivants. Nous avons pu récupérer beaucoup de détails, y compris en haute luminosité.

La plage dynamique de l'appareil photo vous permet de récupérer une quantité décente de détails dans une même image - ici, les falaises et les rochers du Mont Wellington, en Tasmanie, visibles en arrière-plan. (Image credit: TechRadar)

Le bruit est bien contrôlé jusqu'à ISO 12 800, l'appareil photo demeure utilisable même s'il y a du grain et une perte de détails à ce niveau de sensibilité. Ce n'est qu'à ISO 25 600 que le bruit devient un problème - il s’agit pour autant d’un niveau que nous ne recommandons pas de paramétrer.

Image 1 sur 10 Port Arthur, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 1/250 sec à f/9, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 Phare Iron Pot, Hobart, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 1/500 sec à f/10, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 Port Arthur, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 1/250 sec à f/10, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 Phare de Cape Bruny, Bruny Island, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 1/250 sec à f/10, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 The Neck, Bruny Island, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 1/200 sec à f/7.1, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 Bruny Island, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 1/200 sec à f/7.1, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 Hobart, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 1/250 sec à f/4.5, ISO 160 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 Port Arthur, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 1/250 sec à f/9, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 Bruny Island, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 1/400 sec à f/8, ISO 100 (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 Au large des côtes de Hobart, Tasmanie | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 55-200mm f/4.5-6.4 IS STM | 1/320 sec à f/5.6, ISO 100 (Image credit: TechRadar)

Le réglage automatique de la balance des blancs est fiable, tout comme le système de mesure évaluative du M50 II qui fournit des expositions équilibrées et peut gérer décemment la plupart des scènes.

Faut-il acheter le Canon EOS M50 Mark II ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un appareil photo d'entrée de gamme fiable et performant

Comme son prédécesseur, l'EOS M50 Mark II est un excellent appareil photo. Si vous débutez dans le monde de la photographie et que vous recherchez un boîtier avec un bon rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas mieux tomber. Il convient de noter le peu d’objectifs EF-M natifs, bien que vous puissiez monter des objectifs EF plein format sur ce modèle en utilisant un adaptateur.

Vous êtes un vlogger en devenir

L'EOS M50 II a été créé spécialement pour enrichir vos comptes sociaux. Cet appareil photo peut filmer des vidéos verticales, tandis que son retardateur ne vous oblige pas à engager un assistant humain pour lancer les enregistrements. Il est possible de diffuser en streaming sur YouTube ou Twitch, idéalement en 1080p.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez déjà le Canon EOS M50

Les deux modèles étant identiques à l'intérieur comme à l'extérieur, avec seulement quelques mises à jour logicielles mineures sur le Mark II, il nous est difficile de recommander le nouvel appareil photo. Si vous ne rencontrez aucun problème avec l'autofocus de l'ancien M50, il n’y a pas vraiment de raison de le mettre à niveau.

Vous recherchez une caméra 4K premium

Le M50 II produit des vidéos 4K recadrées et c’est décevant pour un modèle lancé à la fin de l’année 2020. Mieux vaut vous tourner dès lors vers l’EOS M6 Mark II de Canon qui compose sans recadrage. Plus performant et adapté aux voyages, nous vous le recommandons, même s'il vous coûtera un peu plus cher.