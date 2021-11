Meilleures webcams 2021 : les modèles indispensables pour travailler à domicile ou faire du streaming

Dans cet ère du télétravail et de la distanciation sociale, vous vous sentez peut-être un peu dépassé lorsque vous cherchez une webcam pratique et abordable - après tout, tous ces modèles bon marché sur Amazon se ressemblent, non ? Les webcams sont généralement commercialisées en fonction de leur résolution (720p, 1080p, 4K, etc.) et de leur taux de rafraîchissement, car il s'agit du facteur le plus important pour la plupart des gens lorsqu'ils achètent un produit, mais il existe de nombreuses autres considérations qui font qu'une webcam est "bonne" ou "mauvaise".

La première chose à prendre en compte est l'usage que vous souhaitez faire de votre webcam. Pour les professionnels ou les employés de bureau, la plupart des logiciels de conférence téléphonique tels que Zoom ou Microsoft Teams limiteront la qualité de votre diffusion à une résolution de 1080p et 30 images par seconde afin de préserver la bande passante. Google Meet va un peu plus loin et limite votre qualité à 720p, car il s'agit de la résolution standard de la plupart des caméras intégrées sur ordinateurs portables.

Si vous prévoyez d'utiliser une webcam uniquement pour ces appels professionnels, il n'y a aucun intérêt à acheter un modèle 4k puissant, car vous n'en verrez tout simplement pas les avantages. La détection de la lumière et des couleurs varie cependant d'un modèle à l'autre, ce qui signifie que la qualité d'enregistrement variera en fonction de la webcam achetée.

Pour les créateurs de contenu tels que les YouTubers ou les Twitchers, il existe toute une gamme de webcams puissantes, dont certaines atteignent une résolution de 4K et 60 images par seconde pour des vidéos fluides. Ces webcams sont surdimensionnées pour une utilisation occasionnelle, mais avec des caractéristiques telles qu'un champ de vision variable (ou FOV) et une résolution ou un zoom réglable, l'argent supplémentaire pourrait être un investissement rentable pour votre hobby.