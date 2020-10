Si vous recherchez une webcam bon marché sans faire l’impasse sur la qualité vidéo, vous devriez parcourir le guide d’achat ci-dessous.

Que vous travailliez à domicile ou que vous souhaitiez échanger avec vos amis depuis votre écran d’ordinateur plutôt que via votre smartphone, vous aurez besoin d’une webcam pour assurer la liaison vidéo. En ces temps de communication à distance, l’achat d’une webcam est même devenu indispensable. Pour rester en contact avec vos collègues et vos clients, mais aussi votre famille et vos proches, où que vous soyez dans le monde.

Il n’est pas obligatoire, en revanche, de dépenser un budget énorme pour acquérir une webcam convenable. C’est pourquoi, nous avons sélectionné les meilleures webcams à petit prix, commercialisées actuellement. Des modèles proposés à un prix impressionnant, sans sacrifier pour autant la résolution vidéo.

Bien sûr, elles ne sont pas dotées de toutes les fonctionnalités avancées dont se targuent les webcams plus chères, comme la prise en charge de l’Ultra HD. Néanmoins, si les options basiques vous suffisent, qu’il vous faut seulement un périphérique vidéo de bonne facture à brancher sur votre ordinateur et que vous souhaitez rejoindre instantanément une visioconférence… alors, vous trouverez ici la webcam idéale.

Quelle webcam acheter sans vous ruiner ?

1. Microsoft LifeCam HD-3000 La partenaire privilégiée de Skype. Résolution : 720p | Caractéristiques : correction des couleurs, suppression du bruit 78 € Voir à Cdiscount FR Usage professionnel Enregistrement de vidéos Full HD Appels vidéo limités à 720p

La Microsoft LifeCam HD-3000 est la meilleure webcam bon marché, à l’heure actuelle. Destinée aux utilisateurs professionnels disposant de grands écrans, elle met à votre disposition une option d’enregistrement vidéo en 1080p et d'appels vidéo live en 720p. Elle pivote sur 360 degrés et peut être montée sur un trépied avec autofocus. Le micro à large bande offre un son cristallin, et le système TrueColor de Microsoft modifie l'exposition du cadre de manière dynamique. Vous restez ainsi parfaitement éclairé(e), même si vous devez composer avec une situation de faux jour. De ce fait, cette webcam s’avère un excellent choix pour mener une conférence ou un rendez-vous professionnel.

2. Microsoft LifeCam Studio Une caméra pro pour les pros. Résolution : 1080p | Caractéristiques : correction des couleurs, microphone hi-fi 200,97 € Voir à Amazon 221 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Couvre un cadre impressionnant Micro à large bande Nécessite une configuration PC solide

Ce n'est pas la webcam la plus attrayante, mais la LifeCam Studio n'est pas vraiment conçu pour décorer votre bureau. Elle sublimera surtout vos visioconférences pros comme persos, avec son enregistrement vidéo en Full HD, ses appels vidéo en 720p et son micro à large bande pour offrir un son des plus clairs. Il s'agit d'un périphérique vidéo de qualité qui nécessite un PC puissant, si vous souhaitez profiter de la meilleure résolution possible. Elle intègre aussi une capacité de rotation à 360 degrés, ainsi que le système TrueColor de Microsoft, pour optimiser votre éclairage.

(Image credit: Logitech)

3. Logitech HD Webcam C310 Pour celles et ceux qui n’ont pas encore la fibre. Résolution : 720p | Caractéristiques : trépied ajustable 66 € Voir à Amazon 792 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Appels vidéo fluides Facile à prendre en main Trépied peu stable

Logitech conçoit des webcams géniales, et la HD Webcam C310 est une alternative économique fantastique. Par son biais, vous disposez d’une très bonne qualité d'image optimisée pour les connexions internet les plus faibles. Si vous n’êtes pas encore raccordé(e) à la fibre optique et que vous composez avec une connexion ADSL minime, ce modèle diffuse des images correctes. Vous serez visible auprès de vos correspondants, sans être brouillé(e) par une pixellisation à outrance. Les appels vidéo à 30 images par seconde sont fluides et la lumière environnante reste agréablement gérée.

(Image credit: Logitech)

4. Logitech C922 Pro Stream La webcam des streamers / YouTubers. Résolution : 1080p | Caractéristiques : suppression de l'arrière-plan, correction de l’éclairage en faible luminosité, vidéo 720p/60fps, son stéréo, autofocus 59,10 € Voir à Cdiscount FR 51 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellentes capacités en basse lumière Gomme les environnements disgracieux Diffusion Full HD Quelques soucis logiciels sous Windows 10

La Logitech C922 Pro Stream présente le même design élégant que la webcam qui l’a précédée : la C920. Au-delà de son apparence, elle se veut particulièrement adaptée pour les streamers et les YouTubers jeux vidéo. La C922 offre une excellente qualité vidéo 1080p, que ce soit pour les enregistrements ou pour les appels vidéo à 60 images par seconde. La correction automatique de l’éclairage, en situation de faible luminosité, en fait une caméra sensationnelle pour le streaming de contenus vidéo tournés de nuit. Elle comprend enfin une option de suppression de l’arrière-plan pour délivrer un rendu professionnel.