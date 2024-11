Samsung Galaxy S25 Ultra : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous avons appris jusqu'à présent

Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être le meilleur téléphone Android de 2025, et vous n'aurez probablement pas à attendre jusqu'à la fin de l'année pour l'obtenir, avec ce combiné qui devrait débarquer en janvier ou février.

Alors que le lancement approche à grands pas, nous avons, sans surprise, beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy S25 Ultra par le biais de fuites et de rumeurs apparentes, et nous avons donc une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous avons donc une bonne idée de ce qui nous attend : un écran plus grand, un nouveau chipset puissant, un appareil photo ultra-large amélioré et peut-être même un nouveau nom.

Vous trouverez ci-dessous toutes les affirmations crédibles que nous avons entendues à propos de ce téléphone jusqu'à présent. Nous mettrons régulièrement cet article à jour, alors revenez bientôt pour vous tenir au courant.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain téléphone haut de gamme de Samsung

Le prochain téléphone haut de gamme de Samsung Quand sortira-t-il ? Probablement début 2025

Probablement début 2025 Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1 469 €

Un prix très élevé

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Probablement en janvier ou février

Pourrait coûter plus cher que le S24 Ultra

Il est surprenant que nous n'ayons pas encore entendu de rumeurs sur la date de sortie, mais Samsung lance habituellement les nouveaux modèles Galaxy S en janvier ou février, et nous nous attendons donc à ce qu'il en soit de même l'année prochaine, ce qui signifie qu'il n'y aura probablement pas beaucoup de temps à attendre.

Les nouvelles concernant le prix potentiel du Samsung Galaxy S25 Ultra sont cependant moins prometteuses, car de nombreuses sources ont déclaré que le chipset Snapdragon 8 Elite que nous pensons qu'il utilisera coûtera plus cher que son prédécesseur.

Une source a affirmé que le Snapdragon 8 Elite coûterait environ 40 dollars de plus, une autre que le Snapdragon 8 Elite serait environ 20 % plus cher, et même Qualcomm (qui fabrique le chipset) a déclaré que le Snapdragon 8 Elite serait cher.

Dans ce cas, il y a de fortes chances que Samsung répercute cette augmentation sur les acheteurs, ce qui signifie que nous pourrions avoir un prix de départ plus élevé que celui du Samsung Galaxy S24 Ultra, qui est de 1 469 €.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous prévoyons que le Samsung Galaxy S25 Ultra coûtera probablement plus cher que le S24 Ultra, étant donné que son chipset est presque certainement plus cher, mais nous ne pensons pas qu'il s'agira d'une augmentation de prix radicale.

Un éventuel changement de nom

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Pourrait s'appeler Samsung Galaxy S25 Note

Nous avons entendu dire que le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être lancé sous le nom de Samsung Galaxy S25 Note.

Il y a une certaine logique à cela, puisque la ligne Ultra dans sa forme actuelle est assez similaire à la ligne Galaxy Note de Samsung qui a été abandonnée, mais c'est quelque chose qu'une seule source a mentionné jusqu'à présent.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous sommes très sceptiques quant à cette affirmation, car bien qu'il puisse y avoir une certaine logique à un changement de nom, il ne s'agit que d'une information provenant d'une seule source.

Un écran plus grand

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future)

L'écran pourrait être plus grand (6,9 pouces)

Probablement avec des coins plus arrondis que le S24 Ultra

Les rumeurs suggèrent que le principal changement de design du Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait simplement être des coins plus arrondis.

Vous pouvez voir ce changement dans les rendus du Samsung Galaxy S25 Ultra ci-dessous. Nous avons vu des rendus du Galaxy S25 Ultra provenant de plusieurs sources, et ils montrent tous des coins plus arrondis, et un design similaire à celui de l'année dernière.

Vous pouvez également voir ce design dans les images d'un étui du Galaxy S25 Ultra , et une photo qui semble montrer des unités factices des trois modèles du Samsung Galaxy S25.

Image 1 of 3 Un rendu du Samsung Galaxy S25 Ultra a fait l'objet d'une fuite (Image credit: @UniverseIce) A leaked Samsung Galaxy S25 Ultra render (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) A leaked photo of Samsung Galaxy S25 series dummy units (Image credit: @UniverseIce)

Au-delà de cela, une source nommée @Jukanlosreve a révélé que le Galaxy S25 Ultra disposerait d'un écran de 6,86 pouces, mais qu’il utiliserait malheureusement la même technologie d’écran M13 que le Galaxy S24 Ultra. Cela signifie qu’il pourrait être moins efficace et avoir une durée de vie potentiellement inférieure à celle de l’écran M14 utilisé par l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Le spécialiste @UniverseIce a également annoncé que le Samsung Galaxy S25 Ultra serait équipé d'un écran de 6,86 pouces. Ce dernier serait probablement présenté comme un écran de 6,9 pouces, légèrement plus grand que celui du Galaxy S24 Ultra de 6,8 pouces.

La même source a précisé que cet écran ferait 73 mm de large, soit un peu plus que celui du Galaxy S24 Ultra. Toutefois, grâce à des bordures plus fines et un cadre plus mince, la largeur totale du Galaxy S25 Ultra serait légèrement réduite, mesurant environ 77,6 mm.

D’autres sources ont également donné les dimensions complètes du Samsung Galaxy S25 Ultra, soit 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Une autre fuite évoque des dimensions très proches, à savoir 162,82 x 77,65 x 8,25 mm.

À titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 x 79 x 8,6 mm, ce qui rendrait le Galaxy S25 Ultra un peu plus grand, mais plus étroit et plus fin. Selon les rumeurs, le Galaxy S25 Ultra pourrait aussi être plus léger, avec un poids de 219 g contre 232 g pour son prédécesseur.

Concernant les couleurs, une fuite annonce que le Galaxy S25 Ultra pourrait être disponible en noir, bleu, vert et en titane. Cependant, une autre fuite laisse entendre qu’il serait décliné en noir titane, bleu titane, gris titane et argent titane, laissant place à quelques divergences.

Même si l’une de ces informations est exacte, il est probable que d’autres coloris soient exclusifs à la boutique en ligne de Samsung, comme cela se fait généralement.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous avons vu de nombreuses fuites d'images du Samsung Galaxy S25 Ultra, nous sommes donc assez confiants quant à son design. Quant à l'augmentation de la taille de l'écran, elle est tout à fait plausible, car elle permettrait au téléphone de s'aligner sur l'iPhone 16 Pro Max.

Un nouvel appareil photo ultra-large

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future)

Il pourrait être équipé d'une nouvelle caméra ultra-large de 50 Mpx

Les autres appareils photo seront probablement les mêmes que sur le S24 Ultra

Nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler des caméras du Samsung Galaxy S25 Ultra, mais la fuite la plus récente et la plus crédible à ce sujet suggère que le Galaxy S25 Ultra aura une nouvelle caméra ultra-large de 50MP, contre 12MP sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cependant, ils ajoutent que les autres capteurs auront le même nombre de mégapixels que leurs prédécesseurs, ce qui signifie une caméra principale de 200MP, une caméra périscopique de 50MP (probablement avec un zoom optique 5x), et une caméra téléobjectif de 10MP (probablement avec un zoom optique 3x).

En février dernier, nous avons entendu une sélection différente de spécifications d'appareil photo de la part du leaker @BennettBuhner. Il affirmait que le Samsung Galaxy S25 Ultra serait doté d'un appareil photo ultra-large de 50 Mpx, d'un appareil photo à zoom 10x de 50 Mpx, d'un téléobjectif à zoom variable 3x-5x de 50 Mpx et d'un nouvel appareil photo principal de 200 Mpx, mais doté d'un capteur plus grand de 1 pouce. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une fuite prématurée, mais l'entreprise n'a pas de bons antécédents en la matière.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous avons entendu très peu de choses sur les appareils photo, il est donc difficile de dire avec certitude ce qu'ils pourraient contenir, mais un nouvel appareil photo ultra-large de 50 Mpx semble crédible. Les revendications concernant les appareils plus anciens mentionnés ici semblent moins probables.

Un puissant chipset Snapdragon et plus de mémoire vive

Un Samsung Galaxy S24 Ultra fonctionnant avec Call of Duty Mobile (Image credit: Philip Berne / Future)

Probablement équipé d'un chipset Snapdragon 8 Elite

Pourrait disposer de 16 Go de mémoire vive

La batterie pourrait à nouveau être de 5 000 mAh

La question du chipset utilisé par certains modèles de Samsung Galaxy S25 a fait l'objet d'un débat, mais le consensus semble de plus en plus s'établir sur le fait que tous les modèles utiliseront le Snapdragon 8 Elite - et même lorsqu'il y avait un débat, la plupart des sources suggéraient que l'Ultra au moins utiliserait le Snapdragon 8 Elite .

De nombreuses sources ont maintenant indiqué que le Snapdragon 8 Elite serait utilisé dans la gamme Galaxy S25, tandis que les autres options potentielles - à savoir l'Exynos 2500 et le MediaTek Dimensity 2400 - se sont tues, le premier ayant apparemment rencontré des difficultés de fabrication majeures, et le second étant peut-être simplement utilisé dans le Samsung Galaxy S25 FE. Cela dit, nous ne pouvons pas encore les exclure complètement.

Il s'agit de chipsets haut de gamme, mais le Snapdragon 8 Elite semble particulièrement impressionnant et devrait apporter une amélioration majeure aux capacités d'intelligence artificielle du téléphone et à ses compétences en matière de jeux.

En effet, un premier benchmark du Samsung Galaxy S25 Ultra utilisant ce chipset suggère qu'il pourrait être encore plus puissant que l'A18 Pro qui équipe l'iPhone 16 Pro Max.

En plus d'un nouveau chipset puissant, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait également disposer de 16 Go de mémoire vive, contre 12 Go pour le Galaxy S24 Ultra, ce qui devrait également contribuer à l'intelligence artificielle.

En ce qui concerne la batterie, la seule fuite crédible jusqu'à présent indique que le Galaxy S25 Ultra aura une batterie de 5 000 mAh, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de changement par rapport à la capacité du modèle actuel.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous serions très surpris que le Samsung Galaxy S25 Ultra n'utilise pas le chipset Snapdragon 8 Elite. Les affirmations concernant l'augmentation de la mémoire vive et le maintien de la taille de la batterie cette année sont également crédibles, mais comme nous n'avons entendu ces informations que d'une seule source, nous les prenons avec des pincettes.