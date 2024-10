Samsung Galaxy S25 Ultra : les couleurs dévoilées

On a déjà entendu beaucoup de fuites et de rumeurs à propos du Samsung Galaxy S25 jusqu'à présent, et les dernières informations non confirmées donnent quelques indications sur les couleurs disponibles pour le modèle Ultra.

Selon le leaker généralement fiable @UniverseIce, le Galaxy S25 Ultra serait proposé en noir, bleu, vert et titane. Toutefois, il est probable que d'autres options soient disponibles via le site web de Samsung.

En consultant notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra, on peut constater qu'il est disponible en sept couleurs différentes au total : violet titane, gris titane, noir titane, jaune titane, bleu titane, vert titane et orange titane.

Si le titane est promu comme une couleur distincte pour le modèle de l'année prochaine, la raison n'est pas claire – il est presque certain que Samsung continuera d'utiliser le titane comme matériau principal pour le cadre. Il est possible que le "titane" mentionné dans cette fuite soit simplement une couleur naturelle du matériau, tandis que les autres options sont également en titane sans l'afficher dans leur nom.

Les rumeurs jusqu'à présent

BREAKING!The Galaxy S25 Ultra will debut in four color options:Black, Green, Blue, TitaniumI I don't know the online color scheme yet. pic.twitter.com/KNHZTC6lmaOctober 19, 2024

Le même leaker a partagé un rendu supposé du Galaxy S25 Ultra vu de face : comme les précédentes fuites le laissaient penser, on peut voir que le modèle de 2025 présente un cadre plus arrondi, avec des bordures encore plus fines que celles du modèle actuel. On parle aussi de l’utilisation d’un cadre redessiné.

On entend également des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait modifier le design des anneaux de la caméra sur le Galaxy S25 Ultra l'année prochaine, pour se rapprocher davantage du Samsung Galaxy Z Fold 6. Par ailleurs, la taille de l’écran pourrait légèrement augmenter.

Comme d'habitude, on s'attend à des améliorations des performances pour toute la gamme Galaxy S25, et il est possible que le Galaxy S25 Ultra soit doté de 16 Go de RAM cette fois-ci. Certains disent même que le téléphone pourrait être rebaptisé Note 25, mais cela semble peu probable.

Si Samsung respecte le même calendrier qu'en 2024, alors les prochains téléphones Galaxy devraient être dévoilés courant janvier 2025. Bien sûr, dès qu'une annonce officielle sera faite, nous vous tiendrons informés ici.

