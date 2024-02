Samsung Galaxy S25 : ce que l'on veut voir

Les téléphones Galaxy S de Samsung se classent régulièrement parmi les meilleurs téléphones de l'année, et sont donc toujours une source de satisfaction. C'est pourquoi, même si les Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra viennent tout juste d'arriver, nous attendons déjà avec impatience la gamme Samsung Galaxy S25.

De plus, si les derniers téléphones de Samsung sont superbes, ils peuvent aussi être améliorés, comme vous le verrez dans notre test du Samsung Galaxy S24, notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra et notre prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus.

C'est pourquoi nous avons dressé une liste des principales améliorations que nous attendons de la gamme Samsung Galaxy S25. Mais les premières rumeurs concernant ces téléphones ont également commencé à arriver, vous les trouverez donc également ci-dessous, et chaque fois que nous en saurons plus sur ces téléphones, nous ajouterons ces fuites à cet article.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain produit phare non pliable de Samsung

Le prochain produit phare non pliable de Samsung Quand sortira-t-il ? Probablement début 2025

Probablement début 2025 Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 899 €

La gamme S25 devrait coûter au moins aussi cher que la gamme S24. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Étant donné que la gamme Samsung Galaxy S24 a été lancée en janvier de cette année, il est probable que la série Samsung Galaxy S25 sera lancée en janvier 2025 ou aux alentours de cette date. De toute façon, nous nous attendons à ce que ces téléphones soient lancés au début de l'année 2025, car si Samsung lance parfois de nouveaux modèles en février, les dernières générations sont toujours arrivées au début de l'année.

Ces téléphones risquent toutefois d'être chers, car il est probable que dans certaines régions au moins, ils seront équipés du prochain Snapdragon 8 Gen 4, qui devrait lui-même faire l'objet d'une augmentation de prix.

À titre de référence, le Samsung Galaxy S24 est proposé à partir de 899 €, ce qui est probablement le minimum absolu pour lequel vous pourriez obtenir un Galaxy S25. Mais si le Snapdragon 8 Gen 4 coûte plus cher que le Snapdragon 8 Gen 3, Samsung répercutera probablement cette hausse de prix sur les consommateurs. Bien entendu, le Samsung Galaxy S25 Plus et le Samsung Galaxy S25 Ultra coûteront également plus cher que le prix indiqué ci-dessus.

Le Galaxy S24 Plus est proposé à partir de 1 169 €, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé à partir de 1 469 €.

Samsung Galaxy S25 : actualités et fuites

Il y a déjà quelques fuites concernant le Samsung Galaxy S25, notamment une affirmation selon laquelle le Galaxy S25 utilisera une puce Snapdragon 8 Gen 4, qui pourrait être significativement plus puissante que le Snapdragon 8 Gen 3, puisqu'elle pourrait avoir une vitesse d'horloge allant jusqu'à 4 GHz (contre 3,39 GHz dans la version Gen 3 utilisée par le S24).

Nous nous attendons à ce que certains modèles du Galaxy S25 utilisent cette puce, mais Samsung équipe souvent certains modèles dans certaines régions avec ses propres puces Exynos à la place, alors ne soyez pas surpris si cela se produit également avec la gamme Galaxy S25.

Nous avons également entendu certaines affirmations concernant l'appareil photo du Samsung Galaxy S25 de la part de l'informateur @Tech_Reve, qui a affirmé dans plusieurs messages sur X que le Samsung Galaxy S25 et le Samsung Galaxy S25 Plus remplaceront leur capteur principal par un capteur Sony supérieur, et que le Samsung Galaxy S25 Ultra disposera d'un nouvel appareil photo ultra-large de 50MP, d'un capteur principal amélioré et d'un téléobjectif à zoom variable, qui serait capable de zoomer optiquement à des distances multiples.

Dans un autre post, @Tech_Reve a également affirmé que le Samsung Galaxy S25 aura des "changements de design significatifs". Il ne faut donc pas s'attendre à ce que ces téléphones ressemblent aux modèles actuels.

La forme que pourraient prendre ces changements de design n'est pas claire, mais l'auteur de fuites @BennettBuhner a affirmé sur X que le Galaxy S25 Ultra pourrait avoir un écran légèrement plus grand, plus proche des 6,9 pouces que des 6,8 pouces du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Dans plusieurs autres posts sur X, @BennettBuhner a également affirmé que la gamme S25 pourrait avoir des batteries plus grandes que ses prédécesseurs, et que le S25 Ultra pourrait avoir un nouvel appareil photo principal de 200MP avec un capteur plus grand de 1 pouce, ainsi qu'un appareil photo ultra-large amélioré de 50MP, un téléobjectif à zoom 10x de 50MP, et un téléobjectif à zoom variable de 3x-5x de 50MP. Ils précisent toutefois qu'il s'agit de fuites extrêmement précoces et qu'il convient donc de les prendre avec des pincettes.

Samsung Galaxy S25 : ce que l'on veut voir

La gamme Samsung Galaxy S25 pourrait être encore plus impressionnante que la gamme Galaxy S24, si Samsung apporte les modifications suivantes.

1. Un nouveau design

Le design du Samsung Galaxy S24 doit être renouvelé (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Le Samsung Galaxy S24 et ses dérivés ressemblent tous beaucoup à leurs prédécesseurs, et le Samsung Galaxy S24 Ultra ressemble même beaucoup au Samsung Galaxy S22 Ultra. Nous espérons donc des changements de design plus substantiels avec la gamme Samsung Galaxy S25.

La bonne nouvelle, c'est que de grands changements sont annoncés, même si la forme qu'ils prendront n'est pas claire. Mais un nouveau design frais contribuerait à susciter l'enthousiasme pour ces téléphones à venir, alors que le fait de ne rien changer pourrait leur donner une impression de fadeur.

2. Amélioration de l'IA

Samsung a truffé la gamme Galaxy S24 d'outils et de fonctionnalités d'IA, mais comme l'attestent nos avis, ces fonctionnalités sont un mélange de cool et d'inutile, et elles peuvent même causer des problèmes de performance.

La gamme Galaxy S24 est également dépourvue de certains des meilleurs outils d'IA du Google Pixel 8, tels que la possibilité d'accentuer la netteté des anciennes photos floues.

Pour le Samsung Galaxy S25, nous voulons donc plus d'outils d'IA et des améliorations de ceux qui existent.

3. Un logiciel plus performant

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung adore truffer ses téléphones d'une infinité de fonctionnalités, mais cela a conduit à un logiciel lourd et encombrant, avec la plupart des meilleures fonctionnalités - y compris les outils d'intelligence artificielle - enfouies plusieurs couches dans le menu des paramètres.

Cela rend les téléphones complexes et peu intuitifs à utiliser, et c'est quelque chose que nous voulons vraiment que Samsung améliore pour le Galaxy S25.

4. Pas de distinction entre les puces

Le Samsung Galaxy S24 est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 si vous l'achetez aux Etats-Unis, mais si vous l'achetez dans la plupart des autres pays, vous obtiendrez une Exynos 2400. Il en va de même pour le Galaxy S24 Plus, bien que le S24 Ultra soit équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 partout.

Avec le Samsung Galaxy S25, nous ne voulons pas de cette division, car cela signifie que vous obtenez pratiquement un téléphone différent selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, et une puce est inévitablement meilleure que l'autre.

En général, c'est la Snapdragon qui est meilleure, donc nous aimerions idéalement que la Snapdragon 8 Gen 4 soit utilisée dans toutes les régions avec le Galaxy S25, mais nous préférerions même que l'Exynos soit utilisée partout plutôt que d'avoir des puces différentes dans des régions différentes. Au moins, de cette façon, les acheteurs sauraient plus clairement quel téléphone ils achètent, et si les avis qu'ils ont lus reflètent ce qui est disponible pour eux.

5. Le retour du zoom 10x

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'une des décisions les plus surprenantes prises par Samsung avec le Galaxy S24 Ultra a été de remplacer le zoom optique 10x de son prédécesseur par un zoom 5x. Ce n'est pas une très mauvaise décision, car le capteur utilisé est un meilleur capteur de 50MP (au lieu de 10MP) et il permet toujours un recadrage de qualité optique 10x.

Cependant, l'appareil photo du S24 Ultra a perdu un objectif qui lui permettait de se démarquer de ses concurrents, dont certains disposent d'un appareil photo à zoom 5x.

Nous aimerions donc voir le zoom 10x revenir sur le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais avec un capteur amélioré et plus de mégapixels, afin qu'il puisse peut-être offrir une qualité optique 20x.

Si Samsung augmente également le nombre de mégapixels de son appareil photo à zoom 3x, nous pourrions probablement obtenir un recadrage de qualité 5x. Ou, comme le suggère une fuite, le S25 Ultra pourrait même être doté d'un téléobjectif 10x et d'un zoom optique variable, pouvant passer de 3x à 5x.