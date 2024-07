Le prétendu Galaxy Z Fold 6 Slim de Samsung pourrait être plus fin que le Galaxy S24 Ultra

De nombreux médias du monde entier affirment collectivement que Samsung travaille toujours sur une version mince du Galaxy Z Fold 6, dont le nom de code est Q6a. Alors que de récentes rumeurs affirmaient que le développement du téléphone avait été annulé, l'apparition d'un firmware de test indique que les travaux se poursuivent.

À en juger par les rapports, le Q6a ne sera pas une mince affaire. Selon le Korea Economic Daily, le PDG de la société, TM Roh, a demandé aux ingénieurs de Samsung de créer un téléphone d'une épaisseur de 7,7 mm lorsqu'il est fermé et pesant moins de 239 grammes.

Pour mettre cela en perspective, c'est plus mince que le Galaxy Z Fold 6, qui mesure 12,1 mm lorsqu'il est fermé, et que le Galaxy S24 Ultra, qui mesure 8,6 mm.

Modifications potentielles de la conception

On ne sait pas comment Samsung compte gagner cinq millimètres sur son téléphone portable pliable. Aucun des rapports ou de leurs sources ne décrit le processus de développement, bien que l'entreprise puisse opter pour un appareil plus large.

Honor a récemment lancé le Magic V3, qui est son appareil pliable le plus fin à ce jour, avec une épaisseur de 9,2 mm lorsqu'il est plié. Lorsqu'il est ouvert, son écran intérieur mesure 7,92 pouces.

Le Z Fold 6, par comparaison, est doté d'un écran de 7,6 pouces. Ces trois dixièmes de pouce supplémentaires pourraient correspondre à la taille que Samsung devrait atteindre pour avoir son smartphone ultrafin, voire plus. La société s'est montrée capable de développer des appareils pliables plus fins. Par exemple, le Galaxy Fold original est doté d'un écran principal de 7,3 pouces qui mesure 17,1 mm lorsqu'il est replié.

De même, personne ne sait avec certitude quelle sera la taille du Galaxy Z Fold 6 Slim (ou du Z Fold 6 Ultra, comme certains l'ont appelé) ; cependant, une autre fuite datant de début juillet affirme que l'écran intérieur mesurera un énorme huit pouces en diagonale.

Sortie limitée du Galaxy Z Fold 6 Slim

La disponibilité du Z Fold 6 Slim fait l'objet d'un débat, car les informations diffèrent d'un rapport à l'autre.

Le site d'information technologique allemand Allround-PC affirme que le Q6a fera l'objet d'un lancement limité en Corée du Sud et en Chine en octobre. GalaxyClub n'est pas de cet avis et affirme que le lancement est en fait prévu pour le début de l'année 2025. Selon des sources proches du Korea Economic Daily, Samsung va plutôt « dévoiler un modèle Galaxy Z Fold Slim de 10 mm » à la fin de l'année. Ce n'est donc pas tout à fait 7,7 mm, même si les appareils suivants deviendront apparemment plus fins au fil des ans.

Malgré toutes ces informations contradictoires, la plupart des articles s'accordent à dire que la disponibilité des smartphones sera limitée aux deux pays. Personne ne sait précisément pourquoi Samsung opte pour un lancement limité, mais 9To5Google pense que c'est en raison de la concurrence locale.

Outre Honor, OPPO et Huawei proposent des smartphones pliables plus fins que le Galaxy Z Fold 6, comme en témoignent respectivement le Find N3 (11,7 mm) et le Mate X3 (11,08 mm). Dans ces régions, le marché gravite autour des smartphones convertibles, et Samsung ressent la pression qui l'oblige à améliorer son jeu.

Le déploiement du Galaxy Z Fold 6 Slim aux États-Unis et en Europe reste un mystère, bien qu'il y ait toujours une chance qu'il arrive en Occident. Bien entendu, tout ceci n'est qu'une rumeur tant que Samsung ne l'aura pas officialisé.

N'oubliez pas de consulter la liste des meilleurs téléphones Samsung pour 2024 établie par TechRadar.

